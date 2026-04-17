The Hundred News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Twitter Buzz as Aiden Markram Joins Every Super Giants Team Across Leagues

Twitter Buzz as Aiden Markram Joins Every Super Giants Team Across Leagues

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This Team in The Hundred Unveils New Name After Ownership Takeover

This Team in The Hundred Unveils New Name After Ownership Takeover

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The Hundred Enters a New Era With Its First Player Auction

The Hundred Enters a New Era With Its First Player Auction

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Did Andrew Flintoff Just Blame Sunrisers Management for Not Valuing Him?

Did Andrew Flintoff Just Blame Sunrisers Management for Not Valuing Him?

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OI vs TR, Final review | Invincibles win third consecutive Hundred Men’s title after dominant win over Rockets

OI vs TR, Final review | Invincibles win third consecutive Hundred Men’s title after dominant win over Rockets

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SB vs WF, Review | Southern Brave end season with thrilling four-run win against Welsh Fire

SB vs WF, Review | Southern Brave end season with thrilling four-run win against Welsh Fire

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AI Simulation, The Hundred | Trent Rockets end group proceedings with nine-run win over Birmingham Phoenix

AI Simulation, The Hundred | Trent Rockets end group proceedings with nine-run win over Birmingham Phoenix

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Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview

Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview

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Watch, The Hundred Women | Charlie Dean pulls off one-handed stunner in London Derby

Watch, The Hundred Women | Charlie Dean pulls off one-handed stunner in London Derby

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The Hundred | Oval Invincibles beat London Spirit by six wickets to get one step closer to final

The Hundred | Oval Invincibles beat London Spirit by six wickets to get one step closer to final

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NS vs MO, AI Simulation | Manchester Originals end poor season with Northern Derby win

NS vs MO, AI Simulation | Manchester Originals end poor season with Northern Derby win

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NS vs MO, Preview | Superchargers hope to avenge disappointing loss at Old Trafford

NS vs MO, Preview | Superchargers hope to avenge disappointing loss at Old Trafford

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The Hundred | Birmingham Phoenix beat Manchester Originals in low-scoring inconsequential tie

The Hundred | Birmingham Phoenix beat Manchester Originals in low-scoring inconsequential tie

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OI vs LS, AI Simulation | Spirit face seventh defeat in a row against Invincibles after London derby loss

OI vs LS, AI Simulation | Spirit face seventh defeat in a row against Invincibles after London derby loss

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OI vs LS, Preview | London Derby 2.0 of Hundred Mens 2025 will take stage at Kennington Oval

OI vs LS, Preview | London Derby 2.0 of Hundred Mens 2025 will take stage at Kennington Oval

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AUS vs SA, AI Simulation | Aussies destroy South Africa’s clean sweep hopes with 17-run win

AUS vs SA, AI Simulation | Aussies destroy South Africa’s clean sweep hopes with 17-run win

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NS vs OI, AI Simulation | Northern Superchargers upset defending champions Oval Invincibles at Headingley

NS vs OI, AI Simulation | Northern Superchargers upset defending champions Oval Invincibles at Headingley

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NS vs OI, Preview | Oval Invincibles look to secure third consecutive playoff qualification at Headingley

NS vs OI, Preview | Oval Invincibles look to secure third consecutive playoff qualification at Headingley

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BP vs WF, Review | Welsh Fire avoid elimination with dominant win over Birmingham Phoenix

BP vs WF, Review | Welsh Fire avoid elimination with dominant win over Birmingham Phoenix

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The Hundred | Northern Superchargers back in third place after crushing win over London Spirit

The Hundred | Northern Superchargers back in third place after crushing win over London Spirit

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The Hundred | Southern Brave end three-match losing run with narrow win over Welsh Fire

The Hundred | Southern Brave end three-match losing run with narrow win over Welsh Fire

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AI Simulation, The Hundred | London Spirit beat Northern Superchargers by five wickets in high-scoring thriller at Lord's

AI Simulation, The Hundred | London Spirit beat Northern Superchargers by five wickets in high-scoring thriller at Lord's

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London Spirit vs Northern Superchargers | The Hundred, 22nd Match at Lord’s Preview

London Spirit vs Northern Superchargers | The Hundred, 22nd Match at Lord’s Preview

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AI Simulation, The Hundred | Southern Brave arrest losing streak with five-wicket win over Welsh Fire

AI Simulation, The Hundred | Southern Brave arrest losing streak with five-wicket win over Welsh Fire

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Welsh Fire vs Southern Brave | The Hundred Men's 2025, 21st Match in Cardiff Preview

Welsh Fire vs Southern Brave | The Hundred Men's 2025, 21st Match in Cardiff Preview

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Watch, The Hundred | Phil Salt grabs ball out of thin air to complete one-handed blinder

Watch, The Hundred | Phil Salt grabs ball out of thin air to complete one-handed blinder

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The Hundred | Trent Rockets thrash Manchester Originals to continue unbeaten run at home

The Hundred | Trent Rockets thrash Manchester Originals to continue unbeaten run at home

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