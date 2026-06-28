Akeal Hosein News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

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Aakash Chopra Questions Chennais Biggest Miss in IPL Auction

Aakash Chopra Questions Chennais Biggest Miss in IPL Auction

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IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

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BAN vs WI | Bangladesh do what it takes to win at home and my players didn't play, Sammy fronts up

BAN vs WI | Bangladesh do what it takes to win at home and my players didn't play, Sammy fronts up

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AI Simulation, NEP vs WI T20Is | Nepal complete clean sweep with 14-run win in the third T20I

AI Simulation, NEP vs WI T20Is | Nepal complete clean sweep with 14-run win in the third T20I

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NEP vs WI | Nepal shocks West Indies in second T20I to take unassailable lead

NEP vs WI | Nepal shocks West Indies in second T20I to take unassailable lead

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‌NEP vs WI, Preview | Nepal looking to claim their first series against Test-playing nation

‌NEP vs WI, Preview | Nepal looking to claim their first series against Test-playing nation

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NEP vs WI, Preview | Nepal eye major upset as Windies grace home soil for rare full-member tour

NEP vs WI, Preview | Nepal eye major upset as Windies grace home soil for rare full-member tour

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AI Simulation, NEP vs WI । Nepal beat West Indies by four wickets in first T20I to take lead of 1-0

AI Simulation, NEP vs WI । Nepal beat West Indies by four wickets in first T20I to take lead of 1-0

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CPL Final | Trinbago Knight Riders wins fifth title with low-scoring win over Guyana Amazon Warriors

CPL Final | Trinbago Knight Riders wins fifth title with low-scoring win over Guyana Amazon Warriors

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Australia tour of West Indies | Hope criticises batters after losing third consecutive T20I home series

Australia tour of West Indies | Hope criticises batters after losing third consecutive T20I home series

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‌WATCH, BBL | Akeal Hosein removes Aussie prodigy Sam Konstas golden duck after national call-up

‌WATCH, BBL | Akeal Hosein removes Aussie prodigy Sam Konstas golden duck after national call-up

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‌SL vs WI | CPL emerging names earn maiden call-up as Windies Big Four opts out for Sri Lanka series

‌SL vs WI | CPL emerging names earn maiden call-up as Windies Big Four opts out for Sri Lanka series

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Men’s Hundred | Twitter lights up over Akeal Hosein's gun celebration following double wicket haul

Men’s Hundred | Twitter lights up over Akeal Hosein's gun celebration following double wicket haul

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Men’s Hundred | Ben Duckett’s heroics overshadowed by Hosein’s three-fer as Brave outclass Birmingham

Men’s Hundred | Ben Duckett’s heroics overshadowed by Hosein’s three-fer as Brave outclass Birmingham

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‌WI vs AFG | Twitter reacts to Pooran carnage steamroll Afghanistan to extend Windies’ dominating streak

‌WI vs AFG | Twitter reacts to Pooran carnage steamroll Afghanistan to extend Windies’ dominating streak

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WI vs UGA | Akeal's sensational new-ball fifer whittles out Cranes for record-low 39 in huge Windies win

WI vs UGA | Akeal's sensational new-ball fifer whittles out Cranes for record-low 39 in huge Windies win

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PSL 2024 | Peshawar clinches playoff berth with commanding win over Quetta despite Hosein's hattrick heroics

PSL 2024 | Peshawar clinches playoff berth with commanding win over Quetta despite Hosein's hattrick heroics

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PSL 2024 | Twitter ablaze as Akeal Hosein tore through Peshawar's batting with explosive hat-trick

PSL 2024 | Twitter ablaze as Akeal Hosein tore through Peshawar's batting with explosive hat-trick

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PSL 2024 | Twitter lauds Khwaja Nafay’s clinical knock as Quetta Gladiators dominate Lahore Qalandars

PSL 2024 | Twitter lauds Khwaja Nafay’s clinical knock as Quetta Gladiators dominate Lahore Qalandars

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‌ILT20 | Twitter reacts to Akeal Hosein echoing Neymar’s Hang loose celebration after drawing first blood

‌ILT20 | Twitter reacts to Akeal Hosein echoing Neymar’s Hang loose celebration after drawing first blood

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‌ILT20 | Spin magic coupled with top-order dominance manhandle Warriors as MI retains top spot 

‌ILT20 | Spin magic coupled with top-order dominance manhandle Warriors as MI retains top spot 

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‌ILT20 | Twitter lauds seething Hosein's redemption with a double blow post sitter slip

‌ILT20 | Twitter lauds seething Hosein's redemption with a double blow post sitter slip

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‌ILT20 | Twitter in splits after Akeal Hosein’s hat trick celebration gets dampened by DRS reality check

‌ILT20 | Twitter in splits after Akeal Hosein’s hat trick celebration gets dampened by DRS reality check

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‌ILT20 | Twitter erupts after Akeal Hosein recreates KL Rahul’s shut-the-noise celebration after outwitting Charles 

‌ILT20 | Twitter erupts after Akeal Hosein recreates KL Rahul’s shut-the-noise celebration after outwitting Charles 

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Turning to spin ought to be Calypso Cricket's revamp approach

Turning to spin ought to be Calypso Cricket's revamp approach

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ICC World T20 | Twitter reacts to a ‘stunned’ Akeal Hosein after Rovman Powell sent ball out of Bellerive Oval

ICC World T20 | Twitter reacts to a ‘stunned’ Akeal Hosein after Rovman Powell sent ball out of Bellerive Oval

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