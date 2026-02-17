Australia Vs Sri Lanka News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Australia and Zimbabwe in Nail-Biting Race to Secure Super Eights Spot

Australia and Zimbabwe in Nail-Biting Race to Secure Super Eights Spot

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SL vs AUS | Mendis ton and ruthless spinners help Lanka execute perfect ODI template to clean sweep Oz

SL vs AUS | Mendis ton and ruthless spinners help Lanka execute perfect ODI template to clean sweep Oz

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SL vs AUS | Twitter in disbelief as two consecutive dropped sitters leave Smith exasperated

SL vs AUS | Twitter in disbelief as two consecutive dropped sitters leave Smith exasperated

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‌AUS vs SL | Sri Lanka leave out Wickramsanghe for ODI series against Australia 

‌AUS vs SL | Sri Lanka leave out Wickramsanghe for ODI series against Australia 

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SL vs AUS | Lions return Oz favour in kind with another collapse to end Day 3 with defeat imminent

SL vs AUS | Lions return Oz favour in kind with another collapse to end Day 3 with defeat imminent

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SL vs AUS | Twitter amused as Head nutmegs Mathews with surgical precision but ends up in despair

SL vs AUS | Twitter amused as Head nutmegs Mathews with surgical precision but ends up in despair

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SL vs AUS | Smith-Carey tons bat Lanka out of the game despite early glimmer for hosts on Day 2

SL vs AUS | Smith-Carey tons bat Lanka out of the game despite early glimmer for hosts on Day 2

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SL vs AUS | Twitter amused as zoned-in Smith blatantly ignores partner Carey enroute to 36th ton

SL vs AUS | Twitter amused as zoned-in Smith blatantly ignores partner Carey enroute to 36th ton

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SL vs AUS | Fragile Sri Lanka collapse again despite Chandimal-Kusal resistance on Oz dominant Day 1

SL vs AUS | Fragile Sri Lanka collapse again despite Chandimal-Kusal resistance on Oz dominant Day 1

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WATCH, SL vs AUS | Do-it-all Head amuses Galle with too hot to handle celebration after scalping Kamindu

WATCH, SL vs AUS | Do-it-all Head amuses Galle with too hot to handle celebration after scalping Kamindu

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‌SL vs AUS | Dimuth Karunaratne set to retire after 100th Test in Galle

‌SL vs AUS | Dimuth Karunaratne set to retire after 100th Test in Galle

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‌AUS vs SL | Twitter reacts to Carey challenge ICC laws with ‘one of a kind’ stumping in Kusal Mendis dismissal

‌AUS vs SL | Twitter reacts to Carey challenge ICC laws with ‘one of a kind’ stumping in Kusal Mendis dismissal

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‌AUS vs SL | Twitter reacts to Kuhnemann and Lyon back batters dominance to dent Lanka at home  

‌AUS vs SL | Twitter reacts to Kuhnemann and Lyon back batters dominance to dent Lanka at home  

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SL vs AUS | Twitter in disbelief as sticky bails make shocked Mathew survive ball thumping into stumps

SL vs AUS | Twitter in disbelief as sticky bails make shocked Mathew survive ball thumping into stumps

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SL vs AUS | Khawaja doubles down and Inglis tons up on debut to leave Sri Lanka on the brink on Day 2

SL vs AUS | Khawaja doubles down and Inglis tons up on debut to leave Sri Lanka on the brink on Day 2

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SL vs AUS | Khawaja-Smith tons after Head blitzkrieg puts Australia in command at Galle on Day 1

SL vs AUS | Khawaja-Smith tons after Head blitzkrieg puts Australia in command at Galle on Day 1

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SL vs AUS | Twitter in splits as 'mosquito killer' catching technique of flailing Mendis ends with despair

SL vs AUS | Twitter in splits as 'mosquito killer' catching technique of flailing Mendis ends with despair

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SL vs AUS | Twitter sympathizes as Lankan DRS reluctance gives freewheeling Head license to kill

SL vs AUS | Twitter sympathizes as Lankan DRS reluctance gives freewheeling Head license to kill

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SL vs AUS | Twitter in awe as Lanka cheers nemesis supreme Smith upon attaining nervy 10,000-run milestone

SL vs AUS | Twitter in awe as Lanka cheers nemesis supreme Smith upon attaining nervy 10,000-run milestone

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SL vs AUS 2022 | Was shattered to not play in Tests against Sri Lanka in spite of being picked in touring squad, admits Glenn Maxwell

SL vs AUS 2022 | Was shattered to not play in Tests against Sri Lanka in spite of being picked in touring squad, admits Glenn Maxwell

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Internet reacts to Steve Smith's hysterical antics against Sri Lanka

Internet reacts to Steve Smith's hysterical antics against Sri Lanka

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AUS vs SL | Steve Smith scores his 28th Test century to go past Virat Kohli

AUS vs SL | Steve Smith scores his 28th Test century to go past Virat Kohli

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SL vs AUS 2022 | Need to be brave and have proactive approach, asserts Pat Cummins

SL vs AUS 2022 | Need to be brave and have proactive approach, asserts Pat Cummins

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AUS vs SL 2022 | It’s always been about the team, says Nathan Lyon

AUS vs SL 2022 | It’s always been about the team, says Nathan Lyon

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AUS vs SL 2022 | Extra bounce is my biggest weapon, opines Nathan Lyon

AUS vs SL 2022 | Extra bounce is my biggest weapon, opines Nathan Lyon

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We know Glenn Maxwell has had some red-ball success, asserts George Bailey

We know Glenn Maxwell has had some red-ball success, asserts George Bailey

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AUS vs SL | We are always expecting turning wickets, reveals David Warner

AUS vs SL | We are always expecting turning wickets, reveals David Warner

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