New Zealand Vs West Indies News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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West Indies tour of New Zealand | Twitter impressed as New Zealand seal Test series with dominant win

West Indies tour of New Zealand | Twitter impressed as New Zealand seal Test series with dominant win

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West Indies tour of New Zealand | Twitter in awe as West Indies bat out of their skin to save first Test

West Indies tour of New Zealand | Twitter in awe as West Indies bat out of their skin to save first Test

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NZ vs WI | Clinical Kiwis prove too much for lone-warrior Hope to seal series against limp Windies

NZ vs WI | Clinical Kiwis prove too much for lone-warrior Hope to seal series against limp Windies

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West Indies tour of New Zealand | Twitter impressed as New Zealand start ODI leg with narrow win

West Indies tour of New Zealand | Twitter impressed as New Zealand start ODI leg with narrow win

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AI Simulation, NZ vs WI | New Zealand assert home dominance as Henry strikes with four wickets

AI Simulation, NZ vs WI | New Zealand assert home dominance as Henry strikes with four wickets

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ODI Series Preview | New Zealand set to host West Indies as Hagley Oval braces for series opener

ODI Series Preview | New Zealand set to host West Indies as Hagley Oval braces for series opener

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NZ vs WI | Jacob Duffy continues to ascend as four-fer in fifth T20I earns Kiwis series win over Windies

NZ vs WI | Jacob Duffy continues to ascend as four-fer in fifth T20I earns Kiwis series win over Windies

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AI Simulation, NZ vs WI | Black Caps seal series with five-wicket win as Conway anchors chase

AI Simulation, NZ vs WI | Black Caps seal series with five-wicket win as Conway anchors chase

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NZ vs WI Preview | Series decider looms in Dunedin as Black Caps aim to seal T20I showdown

NZ vs WI Preview | Series decider looms in Dunedin as Black Caps aim to seal T20I showdown

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NZ vs WI | Rain continues to haunt Down Under as fourth T20I is washed out after just 39 balls

NZ vs WI | Rain continues to haunt Down Under as fourth T20I is washed out after just 39 balls

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‌AI Simulation, NZ vs WI | New Zealand edge past West Indies in thrilling third T20I at Nelson

‌AI Simulation, NZ vs WI | New Zealand edge past West Indies in thrilling third T20I at Nelson

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New Zealand vs West Indies Preview | Decisive 3rd T20I in Nelson to go ahead in series

New Zealand vs West Indies Preview | Decisive 3rd T20I in Nelson to go ahead in series

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West Indies tour of New Zealand | New Zealand level series with three-run win in high-scoring thriller

West Indies tour of New Zealand | New Zealand level series with three-run win in high-scoring thriller

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West Indies tour of New Zealand | Twitter in awe as Tim Robinson entertains sparse crowd with huge six

West Indies tour of New Zealand | Twitter in awe as Tim Robinson entertains sparse crowd with huge six

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AI Simulation, NZ vs WI | West Indies chase down New Zealand total with Hope anchoring the inningsv

AI Simulation, NZ vs WI | West Indies chase down New Zealand total with Hope anchoring the inningsv

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T20I Preview | New Zealand aim for redemption as West Indies arrive in Auckland brimming with confidence

T20I Preview | New Zealand aim for redemption as West Indies arrive in Auckland brimming with confidence

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WATCH | Shimron Hetmyer plucks a stunning one-hander near boundary ropes vs New Zealand

WATCH | Shimron Hetmyer plucks a stunning one-hander near boundary ropes vs New Zealand

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West Indies name 16-member squad for India and New Zealand T20Is

West Indies name 16-member squad for India and New Zealand T20Is

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Despite possessing firepower in abundance, Windies' inconsistency with the bat could hamper their WT20 defense 

Despite possessing firepower in abundance, Windies' inconsistency with the bat could hamper their WT20 defense 

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ICC Test Rankings | Kohli regains second spot from Williamson; Rahane sneaks into Top 10

ICC Test Rankings | Kohli regains second spot from Williamson; Rahane sneaks into Top 10

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Not sure why umpires can’t travel and quarantine if players can do the same, asks Jason Holder

Not sure why umpires can’t travel and quarantine if players can do the same, asks Jason Holder

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Simple and uncanny, Kyle Jamieson's incomplex complexity will take him to greater heights

Simple and uncanny, Kyle Jamieson's incomplex complexity will take him to greater heights

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Very fortunate to play in the same team as three of New Zealand's greatest ever quicks, feels Kyle Jamieson

Very fortunate to play in the same team as three of New Zealand's greatest ever quicks, feels Kyle Jamieson

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IPL 2020 | Changed my stance, technique and trigger movement to score runs in IPL, admits Andre Russell

IPL 2020 | Changed my stance, technique and trigger movement to score runs in IPL, admits Andre Russell

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ICC Test Rankings | Kane Williamson equals Kohli at second spot; Stokes regains top spot

ICC Test Rankings | Kane Williamson equals Kohli at second spot; Stokes regains top spot

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Many players will miss the World T20 if attitude doesn’t improve, warns Kieron Pollard

Many players will miss the World T20 if attitude doesn’t improve, warns Kieron Pollard

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NZ vs WI | Windies are ‘really bad’ when they’re bad, loathes Kieron Pollard

NZ vs WI | Windies are ‘really bad’ when they’re bad, loathes Kieron Pollard

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