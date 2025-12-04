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Oval Invincibles News
Oval Invincibles News
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England Women Cricket Team
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Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
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Oman Cricket Team
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India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
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Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
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Paarl Royals
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Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
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Wellington Firebirds
Otago Volts
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Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Tournaments
India Tour Of England
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World Test Championship
Major League Cricket
ICC
ICC ODI World Cup
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
Bcci
India Vs Bangladesh
T 20 World Cup
2028 Olympics
Women World T 20 Series
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Players
Prithvi Shaw
Rohit Sharma
Dasun Shanaka
Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Jacob Bethell
Shreyas Iyer
Ravi Bishnoi
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Teams
Royal Challengers Bengaluru
Lancashire
Derbyshire Cricket Team
Pakistan Cricket Team
England Cricket Team
India Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Mumbai Indians
Kolkata Knight Riders
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Wellington Firebirds
Otago Volts
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Tournaments
India Tour Of England
Icc Test Championship
World Test Championship
Major League Cricket
ICC
ICC ODI World Cup
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
Bcci
India Vs Bangladesh
T 20 World Cup
2028 Olympics
Women World T 20 Series
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Players
Prithvi Shaw
Rohit Sharma
Dasun Shanaka
Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Jacob Bethell
Shreyas Iyer
Ravi Bishnoi
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Mumbai Indians Make a Massive Move Expanding Their Cricket Empire Again
7 months ago
news
cricket
OI vs TR, Final review | Invincibles win third consecutive Hundred Men’s title after dominant win over Rockets
10 months ago
news
cricket
The Hundred | Oval Invincibles beat London Spirit by six wickets to get one step closer to final
10 months ago
news
cricket
OI vs LS, AI Simulation | Spirit face seventh defeat in a row against Invincibles after London derby loss
11 months ago
news
cricket
OI vs LS, Preview | London Derby 2.0 of Hundred Mens 2025 will take stage at Kennington Oval
11 months ago
news
cricket
NS vs OI, AI Simulation | Northern Superchargers upset defending champions Oval Invincibles at Headingley
11 months ago
news
cricket
NS vs OI, Preview | Oval Invincibles look to secure third consecutive playoff qualification at Headingley
11 months ago
news
cricket
The Hundred | Oval Invincibles continue run on top with thumping win over Southern Brave
11 months ago
news
cricket
SB vs OI, Preview | Southern Brave eye redemption after disappointing final loss last season
11 months ago
news
cricket
OI vs WF, Review | Oval Invincibles break tournament records with massive 83-run win over Welsh Fire
11 months ago
news
cricket
AI Simulation, OI vs WF | Oval Invincibles maintain their streak against Welsh Fire after thrilling win
11 months ago
news
cricket
OI vs WF, Preview | Invincibles looking to come back from heartbreaking loss at Edgbaston
11 months ago
news
cricket
Watch, The Hundred | Rashid Khan switches from cricket to golf with unbelievable shot
11 months ago
news
cricket
BP vs OI, review | Birmingham Phoenix open their account with close-fought win against defending champions
11 months ago
news
cricket
OI vs MO, Review | Oval Invincibles make it two-in-two after dominant win against Manchester Originals
11 months ago
news
cricket
AI Simulation, OI vs MO | Will Jacks and Rashid Khan star at Oval in six-wicket win against Manchester Originals
11 months ago
news
cricket
OI vs MO, Preview | Champions vs underachievers battle on cards as Invincibles are set to take on Originals
11 months ago
news
cricket
Watch, The Hundred | Fox’s day out at Lord’s as it completes lap of honour during London derby
11 months ago
news
cricket
LS vs OI | Oval Invincibles begin campaign with massive win in London derby
11 months ago
news
cricket
AI Simulation, LS vs OI | Oval Invincibles emerges victorious in tight London derby game at Lord's
11 months ago
news
cricket
London Spirit vs Oval Invincibles Preview | London Derby to kick off fifth edition of The Hundred
11 months ago
news
cricket
Sanjeev Goenka outbids IPL franchise to bag Manchester Originals
1 year ago
news
cricket
Men’s Hundred | Tom Curran’s firepower and Saqib Mahmood’s three-fer secure Oval's second trophy win
2 years ago
news
cricket
Men’s Hundred | Twitter lights up over Akeal Hosein's gun celebration following double wicket haul
2 years ago
news
cricket
Men’s Hundred | Twitter erupts as Tymal Mills' full toss stuns Will Jacks and shattering the stumps
2 years ago
news
cricket
Gus Atkinson withdrawn by ECB ahead of Hundred Final
2 years ago
news
cricket
Men’s Hundred | Twitter reacts to Powerpacked Powell dent table-toppers to end season with pride
2 years ago
news
cricket
Men’s Hundred | Twitter Reacts to Cox and Zampa dwarf the Spirits as Invincibles gain NRR-boosting win
2 years ago
news
cricket
Men’s Hundred | Twitter lauds flying Sam Billings channel Paris Olympics vibes with one-handed stunner
2 years ago
news
cricket
Men’s Hundred | Twitter reacts to Curran brothers romp Invincibles to top of the table
2 years ago
news
cricket
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