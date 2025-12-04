Oval Invincibles News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Tournaments
Players
OI vs TR, Final review | Invincibles win third consecutive Hundred Men’s title after dominant win over Rockets

OI vs TR, Final review | Invincibles win third consecutive Hundred Men’s title after dominant win over Rockets

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The Hundred | Oval Invincibles beat London Spirit by six wickets to get one step closer to final

The Hundred | Oval Invincibles beat London Spirit by six wickets to get one step closer to final

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OI vs LS, AI Simulation | Spirit face seventh defeat in a row against Invincibles after London derby loss

OI vs LS, AI Simulation | Spirit face seventh defeat in a row against Invincibles after London derby loss

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OI vs LS, Preview | London Derby 2.0 of Hundred Mens 2025 will take stage at Kennington Oval

OI vs LS, Preview | London Derby 2.0 of Hundred Mens 2025 will take stage at Kennington Oval

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NS vs OI, AI Simulation | Northern Superchargers upset defending champions Oval Invincibles at Headingley

NS vs OI, AI Simulation | Northern Superchargers upset defending champions Oval Invincibles at Headingley

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NS vs OI, Preview | Oval Invincibles look to secure third consecutive playoff qualification at Headingley

NS vs OI, Preview | Oval Invincibles look to secure third consecutive playoff qualification at Headingley

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The Hundred | Oval Invincibles continue run on top with thumping win over Southern Brave

The Hundred | Oval Invincibles continue run on top with thumping win over Southern Brave

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SB vs OI, Preview | Southern Brave eye redemption after disappointing final loss last season

SB vs OI, Preview | Southern Brave eye redemption after disappointing final loss last season

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OI vs WF, Review | Oval Invincibles break tournament records with massive 83-run win over Welsh Fire

OI vs WF, Review | Oval Invincibles break tournament records with massive 83-run win over Welsh Fire

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AI Simulation, OI vs WF | Oval Invincibles maintain their streak against Welsh Fire after thrilling win

AI Simulation, OI vs WF | Oval Invincibles maintain their streak against Welsh Fire after thrilling win

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OI vs WF, Preview | Invincibles looking to come back from heartbreaking loss at Edgbaston

OI vs WF, Preview | Invincibles looking to come back from heartbreaking loss at Edgbaston

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Watch, The Hundred | Rashid Khan switches from cricket to golf with unbelievable shot

Watch, The Hundred | Rashid Khan switches from cricket to golf with unbelievable shot

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BP vs OI, review | Birmingham Phoenix open their account with close-fought win against defending champions

BP vs OI, review | Birmingham Phoenix open their account with close-fought win against defending champions

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AI Simulation, OI vs MO | Will Jacks and Rashid Khan star at Oval in six-wicket win against Manchester Originals

AI Simulation, OI vs MO | Will Jacks and Rashid Khan star at Oval in six-wicket win against Manchester Originals

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OI vs MO, Preview | Champions vs underachievers battle on cards as Invincibles are set to take on Originals

OI vs MO, Preview | Champions vs underachievers battle on cards as Invincibles are set to take on Originals

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Watch, The Hundred | Fox’s day out at Lord’s as it completes lap of honour during London derby

Watch, The Hundred | Fox’s day out at Lord’s as it completes lap of honour during London derby

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LS vs OI | Oval Invincibles begin campaign with massive win in London derby

LS vs OI | Oval Invincibles begin campaign with massive win in London derby

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AI Simulation, LS vs OI | Oval Invincibles emerges victorious in tight London derby game at Lord's

AI Simulation, LS vs OI | Oval Invincibles emerges victorious in tight London derby game at Lord's

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London Spirit vs Oval Invincibles Preview | London Derby to kick off fifth edition of The Hundred

London Spirit vs Oval Invincibles Preview | London Derby to kick off fifth edition of The Hundred

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Sanjeev Goenka outbids IPL franchise to bag Manchester Originals

Sanjeev Goenka outbids IPL franchise to bag Manchester Originals

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Men’s Hundred | Tom Curran’s firepower and Saqib Mahmood’s three-fer secure Oval's second trophy win

Men’s Hundred | Tom Curran’s firepower and Saqib Mahmood’s three-fer secure Oval's second trophy win

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Men’s Hundred | Twitter lights up over Akeal Hosein's gun celebration following double wicket haul

Men’s Hundred | Twitter lights up over Akeal Hosein's gun celebration following double wicket haul

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Men’s Hundred | Twitter erupts as Tymal Mills' full toss stuns Will Jacks and shattering the stumps

Men’s Hundred | Twitter erupts as Tymal Mills' full toss stuns Will Jacks and shattering the stumps

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‌Gus Atkinson withdrawn by ECB ahead of Hundred Final

‌Gus Atkinson withdrawn by ECB ahead of Hundred Final

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Men’s Hundred | Twitter reacts to Powerpacked Powell dent table-toppers to end season with pride

Men’s Hundred | Twitter reacts to Powerpacked Powell dent table-toppers to end season with pride

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‌Men’s Hundred | Twitter Reacts to Cox and Zampa dwarf the Spirits as Invincibles gain NRR-boosting win

‌Men’s Hundred | Twitter Reacts to Cox and Zampa dwarf the Spirits as Invincibles gain NRR-boosting win

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‌Men’s Hundred | Twitter lauds flying Sam Billings channel Paris Olympics vibes with one-handed stunner

‌Men’s Hundred | Twitter lauds flying Sam Billings channel Paris Olympics vibes with one-handed stunner

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