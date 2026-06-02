Melbourne Stars News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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BBL Knockout | Twitter in splits as Riley Meredith makes meal of catch at boundary to concede six

BBL Knockout | Twitter in splits as Riley Meredith makes meal of catch at boundary to concede six

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BBL Knockout | Twitter on edge as Hobart Hurricanes knock out Melbourne Stars in thriller

BBL Knockout | Twitter on edge as Hobart Hurricanes knock out Melbourne Stars in thriller

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BBL Knockout | Twitter gets deja vu as usual suspect Maxwell removes Owen in first over yet again

BBL Knockout | Twitter gets deja vu as usual suspect Maxwell removes Owen in first over yet again

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BBL Knockout | Twitter in splits as fan accidentally throws back ball after Mitchell Owen clear boundary in first over

BBL Knockout | Twitter in splits as fan accidentally throws back ball after Mitchell Owen clear boundary in first over

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WATCH, BBL | Allen ragebaits Rauf into shoving exchange before melting tensions with hearty laguhter

WATCH, BBL | Allen ragebaits Rauf into shoving exchange before melting tensions with hearty laguhter

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BBL | Twitter in awe as Melbourne Stars end Adelaide Strikers’ playoff hopes with crushing win

BBL | Twitter in awe as Melbourne Stars end Adelaide Strikers’ playoff hopes with crushing win

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BBL | Melbourne Stars thrash Melbourne Renegades by eight wickets to go second in points table

BBL | Melbourne Stars thrash Melbourne Renegades by eight wickets to go second in points table

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BBL | Twitter in awe as Sydney Sixers beat Melbourne Stars to continue redemption with third-straight win

BBL | Twitter in awe as Sydney Sixers beat Melbourne Stars to continue redemption with third-straight win

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BBL | Twitter pumped up as Marcus Stoinis dismisses Babar Azam to win psychological battle

BBL | Twitter pumped up as Marcus Stoinis dismisses Babar Azam to win psychological battle

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BBL | Twitter in splits as Ben Manenti scares Thomas Rogers after collision leaves latter off crease

BBL | Twitter in splits as Ben Manenti scares Thomas Rogers after collision leaves latter off crease

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BBL | Twitter in disbelief as Brisbane Heat pull off heist with four-wicket win over Melbourne Stars

BBL | Twitter in disbelief as Brisbane Heat pull off heist with four-wicket win over Melbourne Stars

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BBL | Twitter impressed as Jimmy Peirson’s alertness behind stumps prices out Glenn Maxwell

BBL | Twitter impressed as Jimmy Peirson’s alertness behind stumps prices out Glenn Maxwell

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BBL | Twitter disappointed as Hugh Weibgen accidentally touches rope after one-handed screamer

BBL | Twitter disappointed as Hugh Weibgen accidentally touches rope after one-handed screamer

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AI Simulation, BBL | Stars hold their nerve to edge past Thunder in Canberra thriller

AI Simulation, BBL | Stars hold their nerve to edge past Thunder in Canberra thriller

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Meg Lanning Responds With the Bat After DC Release

Meg Lanning Responds With the Bat After DC Release

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BBL | McAndrews fifer on tough Sydney deck knocks out Stars with 21-run Knockout win

BBL | McAndrews fifer on tough Sydney deck knocks out Stars with 21-run Knockout win

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WATCH, BBL | Stoinis spreadeagles in serene celebration after pulling off Kapil Devesque blinder

WATCH, BBL | Stoinis spreadeagles in serene celebration after pulling off Kapil Devesque blinder

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‌BBL | Twitter reacts to Stekette’s barrage of wides cave into epic double wicket ten-ball over.

‌BBL | Twitter reacts to Stekette’s barrage of wides cave into epic double wicket ten-ball over.

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‌BBL | Twitter reacts to Mad Maxwell and Stekette fifer dent hosts to leapfrog at fourth spot

‌BBL | Twitter reacts to Mad Maxwell and Stekette fifer dent hosts to leapfrog at fourth spot

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‌BBL | Twitter reacts to Maxwell single-handedly lits up Melbourne derby with gargantuan 122-meter six

‌BBL | Twitter reacts to Maxwell single-handedly lits up Melbourne derby with gargantuan 122-meter six

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‌WATCH, BBL | Djokovic can’t believe Stoinis’ high and handsome smack holes out in the deep

‌WATCH, BBL | Djokovic can’t believe Stoinis’ high and handsome smack holes out in the deep

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BBL | Maxwell and Steketee heroics help Stars dispatch high-flying Sixers to blow table wide open

BBL | Maxwell and Steketee heroics help Stars dispatch high-flying Sixers to blow table wide open

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BBL | Twitter ecstatic as Stoinis fervently rages into Hulk mode after dispatching Henriques

BBL | Twitter ecstatic as Stoinis fervently rages into Hulk mode after dispatching Henriques

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‌WATCH, BBL | Glenn Maxwell kicks off New Year with ‘greatest mid-air juggle’ catch in Cricket

‌WATCH, BBL | Glenn Maxwell kicks off New Year with ‘greatest mid-air juggle’ catch in Cricket

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BBL | Twitter reacts to commentators giving Maxwell a reality check as Billings escapes potential runout

BBL | Twitter reacts to commentators giving Maxwell a reality check as Billings escapes potential runout

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‌WATCH, BBL | Ducket rubbishes ICC rankings by smashing six consecutive boundaries off Hosein

‌WATCH, BBL | Ducket rubbishes ICC rankings by smashing six consecutive boundaries off Hosein

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BBL | Twitter buzzed as Stoinis and Maxwell revert to old school parlour games to decide batting order

BBL | Twitter buzzed as Stoinis and Maxwell revert to old school parlour games to decide batting order

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