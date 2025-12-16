Michael Neser News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
The Ashes | Twitter in awe as Australia go 2-0 up with clinical win over England in pink-ball Test

The Ashes | Twitter in awe as Australia go 2-0 up with clinical win over England in pink-ball Test

  • news
  • cricket
The Ashes | Twitter shattered as Ben Stokes’ Headingley 2.0 dreams go to flames in Brisbane

The Ashes | Twitter shattered as Ben Stokes’ Headingley 2.0 dreams go to flames in Brisbane

  • news
  • cricket
The Ashes | Twitter in disbelief as Steve Smith ends Will Jacks’ vigil with stunning catch

The Ashes | Twitter in disbelief as Steve Smith ends Will Jacks’ vigil with stunning catch

  • news
  • cricket
The Ashes | Twitter in awe as Australia on verge of another dominant win against England in Brisbane

The Ashes | Twitter in awe as Australia on verge of another dominant win against England in Brisbane

  • news
  • cricket
Watch, Sheffield Shield | Cooper Connolly takes flight to pull off stunner against Queensland

Watch, Sheffield Shield | Cooper Connolly takes flight to pull off stunner against Queensland

  • news
  • cricket
WATCH | Embarrassed Michael Neser goes through all seven stages of grief after celebrating free-hit catch

WATCH | Embarrassed Michael Neser goes through all seven stages of grief after celebrating free-hit catch

  • news
  • cricket
BBL 13 | Michael Neser’s stellar all-round show steals spotlight as Heat dominate table-toppers showdown

BBL 13 | Michael Neser’s stellar all-round show steals spotlight as Heat dominate table-toppers showdown

  • news
  • cricket
‌BBL 2023 | Heat extend win-streak after Hurricanes fail to nail humdinger in rain-curtailed affair

‌BBL 2023 | Heat extend win-streak after Hurricanes fail to nail humdinger in rain-curtailed affair

  • news
  • cricket
WATCH, BBL | Coaching staff mobs Michael Neser laughing in disbelief after he pulls of stunner

WATCH, BBL | Coaching staff mobs Michael Neser laughing in disbelief after he pulls of stunner

  • news
  • cricket
BBL 2022/23 | Twitter gets divided over ‘genius’ Michael Neser’s exceptional catch after juggling it over boundary line

BBL 2022/23 | Twitter gets divided over ‘genius’ Michael Neser’s exceptional catch after juggling it over boundary line

  • news
  • cricket
AUS vs SA | Pat Cummins to replace Michael Neser for first Test at Gabba

AUS vs SA | Pat Cummins to replace Michael Neser for first Test at Gabba

  • news
  • cricket
AUS vs WI | Twitter reacts to Australia capitalizing on surprise early declaration with flurry of wickets in last session

AUS vs WI | Twitter reacts to Australia capitalizing on surprise early declaration with flurry of wickets in last session

  • news
  • cricket
WATCH | Michael Neser's ferocious bouncer orchestrates Corey Rocchiccioli hit wicket

WATCH | Michael Neser's ferocious bouncer orchestrates Corey Rocchiccioli hit wicket

  • news
  • cricket
BBL 2021-22 | Australia release Mitchell Marsh, Josh Inglis, Mitchell Swepson, Michael Neser for BBL

BBL 2021-22 | Australia release Mitchell Marsh, Josh Inglis, Mitchell Swepson, Michael Neser for BBL

  • news
  • cricket
Ashes 2021-22 | Nice to make a contribution but there’s no better feeling than just winning, says Jhye Richardson

Ashes 2021-22 | Nice to make a contribution but there’s no better feeling than just winning, says Jhye Richardson

  • news
  • cricket
Ashes 2021-22 | WATCH: Jhye Richardson smashes gigantic six off his second ball in Test cricket

Ashes 2021-22 | WATCH: Jhye Richardson smashes gigantic six off his second ball in Test cricket

  • news
  • cricket
Ashes 2021-22 | Pat Cummins ruled out of Adelaide Test after Covid close contact, Smith to lead

Ashes 2021-22 | Pat Cummins ruled out of Adelaide Test after Covid close contact, Smith to lead

  • news
  • cricket
Ashes 2021-22 | Josh Hazlewood rule out of second Test with side strain

Ashes 2021-22 | Josh Hazlewood rule out of second Test with side strain

  • news
  • cricket
WATCH | Best moments from Round 6 of the County Championship ft. Archer's nonchalance and Joe R99T's heartbreak

WATCH | Best moments from Round 6 of the County Championship ft. Archer's nonchalance and Joe R99T's heartbreak

  • feature
  • cricket
County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 6

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 6

  • feature
  • cricket
County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 5

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 5

  • feature
  • cricket
A white-ball bowler then, an all-rounder and a Sean Abbott now

A white-ball bowler then, an all-rounder and a Sean Abbott now

  • feature
  • cricket
IND vs AUS | Can’t wait to see our experienced pace attack have a go at India, states Justin Langer

IND vs AUS | Can’t wait to see our experienced pace attack have a go at India, states Justin Langer

  • news
  • cricket
Kent cancels Matt Henry's contract in wake of Covid-19 pandemic

Kent cancels Matt Henry's contract in wake of Covid-19 pandemic

  • news
  • cricket
AUS vs NZ | Ready to bat at No 6, whatever is best for the team, attests Tim Paine

AUS vs NZ | Ready to bat at No 6, whatever is best for the team, attests Tim Paine

  • news
  • cricket
AUS vs NZ | Peter Siddle obvious replacement for Josh Hazlewood in Boxing Day Test, reveals Justin Langer

AUS vs NZ | Peter Siddle obvious replacement for Josh Hazlewood in Boxing Day Test, reveals Justin Langer

  • news
  • cricket
AUS vs NZ | James Pattinson obvious choice to replace Josh Hazlewood, believes Ricky Ponting

AUS vs NZ | James Pattinson obvious choice to replace Josh Hazlewood, believes Ricky Ponting

  • news
  • cricket