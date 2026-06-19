India Vs Pakistan News

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Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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India Clarifies Stand on Bilateral Cricket with Pakistan

India Clarifies Stand on Bilateral Cricket with Pakistan

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Mark Your Calendars Womens T20 World Cup Begins on This Date

Mark Your Calendars Womens T20 World Cup Begins on This Date

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Dhonis Legacy Crosses Nations After Pakistani Player’s Big Statement

Dhonis Legacy Crosses Nations After Pakistani Player’s Big Statement

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Ishan Kishan Equals MS Dhoni in Big Record After India Pakistan Clash

Ishan Kishan Equals MS Dhoni in Big Record After India Pakistan Clash

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Is Abhishek Sharma Set for Pakistan Showdown After Latest Hint?

Is Abhishek Sharma Set for Pakistan Showdown After Latest Hint?

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Is BCB Using the India Pakistan Stage to Reset Relations with BCCI?

Is BCB Using the India Pakistan Stage to Reset Relations with BCCI?

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Is PCBs History Just One Big Cycle of Threats and Retreats?

Is PCBs History Just One Big Cycle of Threats and Retreats?

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Did BCB Quietly Win Big in the ICC-PCB Crucial Meeting?

Did BCB Quietly Win Big in the ICC-PCB Crucial Meeting?

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Pakistans Latest Demands Could Shake International Cricket

Pakistans Latest Demands Could Shake International Cricket

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Big Warning for PCB as India Match Boycott Risks Legal Fallout

Big Warning for PCB as India Match Boycott Risks Legal Fallout

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How One IPL Decision Ended Up Reshaping the T20 World Cup?

How One IPL Decision Ended Up Reshaping the T20 World Cup?

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BCCI Confirms Squad for Pakistan Match as Wicketkeeper Steps Up as Captain

BCCI Confirms Squad for Pakistan Match as Wicketkeeper Steps Up as Captain

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Rivalry Renewed as India and Pakistan Set for Another Clash Amid Controversy

Rivalry Renewed as India and Pakistan Set for Another Clash Amid Controversy

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Was the Toss Fixed in the India vs Pakistan Women’s World Cup Match?

Was the Toss Fixed in the India vs Pakistan Women’s World Cup Match?

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Will India Maintain No Handshake Policy with Pakistan in Women's ODI World Cup?

Will India Maintain No Handshake Policy with Pakistan in Women's ODI World Cup?

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This Clearly Shows Shahid Afridi Has Crossed Every Limit Against India

This Clearly Shows Shahid Afridi Has Crossed Every Limit Against India

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Watch Out How Pakistan Fans Express Frustration Hilariously

Watch Out How Pakistan Fans Express Frustration Hilariously

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Here’s the Best Way India Could Have Taken the Trophy from Mohsin Naqvi

Here’s the Best Way India Could Have Taken the Trophy from Mohsin Naqvi

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Has India Perfectly Answered Pakistans Senseless Claims with On-Field Trolling?

Has India Perfectly Answered Pakistans Senseless Claims with On-Field Trolling?

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Have Pakistan and Its Fans Mastered Fake Stories Better Than Cricket?

Have Pakistan and Its Fans Mastered Fake Stories Better Than Cricket?

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IND vs PAK | Twitter reacts as Rohit Sharma whistles in awe after being done by a Shaheen Afridi jaffa

IND vs PAK | Twitter reacts as Rohit Sharma whistles in awe after being done by a Shaheen Afridi jaffa

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I have been doing it since school, Pakistan cricketer Sajid Khan denies copying Shikhar Dhawan's ‘thigh-five’ celebration

I have been doing it since school, Pakistan cricketer Sajid Khan denies copying Shikhar Dhawan's ‘thigh-five’ celebration

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A bilateral India-Pakistan series in Dubai will be great for the sport, says Mohammad Amir

A bilateral India-Pakistan series in Dubai will be great for the sport, says Mohammad Amir

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T20 World Cup | India's batting struggle more to do with difficult UAE pitches, says batting coach Vikram Rathour

T20 World Cup | India's batting struggle more to do with difficult UAE pitches, says batting coach Vikram Rathour

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T20 World Cup | PM Imran Khan should open schools for 'classless' people like Mohammad Amir, says Harbhajan Singh

T20 World Cup | PM Imran Khan should open schools for 'classless' people like Mohammad Amir, says Harbhajan Singh

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IND vs PAK | 'Fixer ko sixer, chal dafa ho ja', says Harbhajan Singh in heated Twitter exchange with Mohammad Amir

IND vs PAK | 'Fixer ko sixer, chal dafa ho ja', says Harbhajan Singh in heated Twitter exchange with Mohammad Amir

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Mohammed Shami is a star and one of the best bowlers in world, says Mohammad Rizwan after pacer faces online abuse

Mohammed Shami is a star and one of the best bowlers in world, says Mohammad Rizwan after pacer faces online abuse

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