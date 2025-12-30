Robin Uthappa News

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Aakash Chopra Calls Out Gambhir for His Chaotic Number 3 Rotation

Aakash Chopra Calls Out Gambhir for His Chaotic Number 3 Rotation

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Could the Indian Team See a Repeat of the Murali-Karthik Incident?

Could the Indian Team See a Repeat of the Murali-Karthik Incident?

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AI Simulation, IND=C vs AUS-C | India Champions claim first win in WCL 2025, beat Australia Champions by 12 runs

AI Simulation, IND=C vs AUS-C | India Champions claim first win in WCL 2025, beat Australia Champions by 12 runs

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WATCH, Hong Kong Sixes | Robin Uthappa commands the field for India with powerful knock infused with nostalgia

WATCH, Hong Kong Sixes | Robin Uthappa commands the field for India with powerful knock infused with nostalgia

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  • cricket
Constant changes in team are making players feel unsafe, reveals Robin Uthappa

Constant changes in team are making players feel unsafe, reveals Robin Uthappa

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ICC World T20 | Would love to see Sanju Samson and Rahul Tripathi in Indian team, remarks Robin Uthappa

ICC World T20 | Would love to see Sanju Samson and Rahul Tripathi in Indian team, remarks Robin Uthappa

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Robin Uthappa bids adieu to all forms of Indian cricket after two decades

Robin Uthappa bids adieu to all forms of Indian cricket after two decades

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T20 World Cup 2022 | India needs to find clarity over number five spot, remarks Robin Uthappa

T20 World Cup 2022 | India needs to find clarity over number five spot, remarks Robin Uthappa

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ZIM vs IND | Will be unfair if Ruturaj Gaikwad and Rahul Tripathi don’t get a game, opines Robin Uthappa

ZIM vs IND | Will be unfair if Ruturaj Gaikwad and Rahul Tripathi don’t get a game, opines Robin Uthappa

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IPL 2022 | Punjab Kings vs Chennai Super Kings - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2022 | Punjab Kings vs Chennai Super Kings - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2022 | Harshal Patel was missed against Chennai Super Kings, reveals Faf du Plessis

IPL 2022 | Harshal Patel was missed against Chennai Super Kings, reveals Faf du Plessis

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IPL 2022, CSK vs RCB | Robin Uthappa and Shivam Dube batted brilliantly, praises Ravindra Jadeja

IPL 2022, CSK vs RCB | Robin Uthappa and Shivam Dube batted brilliantly, praises Ravindra Jadeja

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IPL 2022 | Robin Uthappa talks about his first meeting with MS Dhoni

IPL 2022 | Robin Uthappa talks about his first meeting with MS Dhoni

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IPL 2022 | Devon Conway will look comfortable while playing on pitches in Maharashtra, opines Irfan Pathan

IPL 2022 | Devon Conway will look comfortable while playing on pitches in Maharashtra, opines Irfan Pathan

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IPL 2022 | Suresh Raina will be the first guy CSK will go after, reckons Robin Uthappa

IPL 2022 | Suresh Raina will be the first guy CSK will go after, reckons Robin Uthappa

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IND vs NZ| Rishabh Pant deserves a bit of break to just switch off from cricket, says Robin Uthappa

IND vs NZ| Rishabh Pant deserves a bit of break to just switch off from cricket, says Robin Uthappa

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IND vs NZ | Harshal Patel can pair up with Jasprit Bumrah in death overs for India, says Robin Uthappa

IND vs NZ | Harshal Patel can pair up with Jasprit Bumrah in death overs for India, says Robin Uthappa

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IND vs NZ | Yuzvendra Chahal deserves chance with the form that he is in, says Robin Uthappa

IND vs NZ | Yuzvendra Chahal deserves chance with the form that he is in, says Robin Uthappa

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T20 World Cup | Don’t think it matters to Virat Kohli whether he lifts trophy as a captain or player, says Uthappa

T20 World Cup | Don’t think it matters to Virat Kohli whether he lifts trophy as a captain or player, says Uthappa

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T20 World Cup 2021 | Dressing room environment will be very positive because of MS Dhoni’s arrival, says Sunil Gavaskar

T20 World Cup 2021 | Dressing room environment will be very positive because of MS Dhoni’s arrival, says Sunil Gavaskar

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T20 World Cup 2021 | Ravindra Jadeaja is the best finisher in Indian team, declares Robin Uthappa

T20 World Cup 2021 | Ravindra Jadeaja is the best finisher in Indian team, declares Robin Uthappa

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IPL 2021 | Ruturaj Gaikwad is CSK's today and India's tomorrow, states Aakash Chopra

IPL 2021 | Ruturaj Gaikwad is CSK's today and India's tomorrow, states Aakash Chopra

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CSK win IPL 2021 | Players not in the eleven create the atmosphere, says Robin Uthappa

CSK win IPL 2021 | Players not in the eleven create the atmosphere, says Robin Uthappa

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IPL 2021 Final | Legends react as CSK win their fourth IPL title

IPL 2021 Final | Legends react as CSK win their fourth IPL title

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IPL 2021 Final | Extremely proud of the fight we have shown, says Eoin Morgan as KKR go down to CSK by 27 runs

IPL 2021 Final | Extremely proud of the fight we have shown, says Eoin Morgan as KKR go down to CSK by 27 runs

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IPL 2021 Final | Twitter reacts as Chennai Super Kings storm past Kolkata Knight Riders to clinch fourth IPL title

IPL 2021 Final | Twitter reacts as Chennai Super Kings storm past Kolkata Knight Riders to clinch fourth IPL title

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IPL 2021 Final | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 Final | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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