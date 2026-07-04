India Women Vs Australia Women News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Twitter Explodes as Cricket Witnesses a Sunday Full of Shocks

Twitter Explodes as Cricket Witnesses a Sunday Full of Shocks

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Why Lords Will Be the Centre of Indian Cricket in the Weeks Ahead

Why Lords Will Be the Centre of Indian Cricket in the Weeks Ahead

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Schedule Change Ensures Fans Can Watch Both India Men's and Women's Matches

Schedule Change Ensures Fans Can Watch Both India Men's and Women's Matches

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Huge Boost for Australia Women as Key Player Returns Before India Clash

Huge Boost for Australia Women as Key Player Returns Before India Clash

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Watch, India Women tour of Australia | Richa’s exemplary reflexes hand Charani first ODI wicket in Australia

Watch, India Women tour of Australia | Richa’s exemplary reflexes hand Charani first ODI wicket in Australia

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IND-W vs AUS-W, Review | India Women keep series alive with a massive 102-run win against Australia Women

IND-W vs AUS-W, Review | India Women keep series alive with a massive 102-run win against Australia Women

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IND-W vs AUS-W | Twitter reacts as India Women keep series alive with massive win in second ODI

IND-W vs AUS-W | Twitter reacts as India Women keep series alive with massive win in second ODI

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IND-W vs AUS-W | Twitter reacts as Renuka Singh Thakur goes off the field due to injury concerns

IND-W vs AUS-W | Twitter reacts as Renuka Singh Thakur goes off the field due to injury concerns

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ND-W vs AUS-W | Twitter chuckles as laughing umpire fact checks India's ridiculous appeal

ND-W vs AUS-W | Twitter chuckles as laughing umpire fact checks India's ridiculous appeal

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IND-W vs AUS-W | Twitter reacts to terrible mixup between Harleen Deol and Smriti Mandhana

IND-W vs AUS-W | Twitter reacts to terrible mixup between Harleen Deol and Smriti Mandhana

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AI Simulation, IND-W vs AUS-W | India Women keep series alive with four wicket win in Chandigarh

AI Simulation, IND-W vs AUS-W | India Women keep series alive with four wicket win in Chandigarh

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‌IND-W vs AUS-W, Preview | Australia Women will look to maintain their bilateral dominance

‌IND-W vs AUS-W, Preview | Australia Women will look to maintain their bilateral dominance

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IND-W vs AUS-W | India let their chances go begging to go 1-0 down in ODI series

IND-W vs AUS-W | India let their chances go begging to go 1-0 down in ODI series

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IND W vs AUS W ODIs | First ODI in New Chandigarh Match Preview

IND W vs AUS W ODIs | First ODI in New Chandigarh Match Preview

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AI Simulation, IND-W vs AUS-W । Australia Women beat India Women by 27 runs in first ODI

AI Simulation, IND-W vs AUS-W । Australia Women beat India Women by 27 runs in first ODI

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‌AUS-W vs IND-W 2026 | Floodlight issues at Junction Oval forces CA to shift third ODI from Melbourne to Hobart

‌AUS-W vs IND-W 2026 | Floodlight issues at Junction Oval forces CA to shift third ODI from Melbourne to Hobart

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IND-W vs AUS-W | Ronaldo's positional transformation made me think how to do that in cricket, reveals Healy

IND-W vs AUS-W | Ronaldo's positional transformation made me think how to do that in cricket, reveals Healy

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IND-W vs AUS-W | Twitter reacts as indomitable Australia seal series to keep flawless India record intact

IND-W vs AUS-W | Twitter reacts as indomitable Australia seal series to keep flawless India record intact

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‌IND-W vs AUS-W | Twitter erupts as Smriti Mandhana’s gorgeous pick-up six leaves Alyssa Healy in awe

‌IND-W vs AUS-W | Twitter erupts as Smriti Mandhana’s gorgeous pick-up six leaves Alyssa Healy in awe

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‌IND-W vs AUS-W | Twitter abuzz as Jemimah and Renuka mirror Pakistan’s age-old fielding woes in Mumbai

‌IND-W vs AUS-W | Twitter abuzz as Jemimah and Renuka mirror Pakistan’s age-old fielding woes in Mumbai

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‌IND-W vs AUS-W | Twitter stunned after Phoebe Litchfield creates moment of magic to complete a screamer in Wankhede 

‌IND-W vs AUS-W | Twitter stunned after Phoebe Litchfield creates moment of magic to complete a screamer in Wankhede 

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IND W vs AUS W | Twitter reacts as Australia seal ODI series despite Richa Ghosh heroics

IND W vs AUS W | Twitter reacts as Australia seal ODI series despite Richa Ghosh heroics

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IND W vs AUS W | Twitter reacts to India getting no runs despite batters completing a double

IND W vs AUS W | Twitter reacts to India getting no runs despite batters completing a double

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‌IND W vs AUS W | Twitter in splits after Harmanpreet Kaur chuckles on Sutherland recreating India’s fielding woes

‌IND W vs AUS W | Twitter in splits after Harmanpreet Kaur chuckles on Sutherland recreating India’s fielding woes

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‌IND-W vs AUS-W | Twitter reacts at Deepti Sharma's slip fielding blip in Wankhede

‌IND-W vs AUS-W | Twitter reacts at Deepti Sharma's slip fielding blip in Wankhede

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‌Twitter calls Smriti Mandhana female Rohit Sharma after dropping sitter

‌Twitter calls Smriti Mandhana female Rohit Sharma after dropping sitter

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‌IND-W vs AUS-W | Twitter in shock after after Sneh Rana walks off in tears following an accidental bump with Pooja Vastrakar

‌IND-W vs AUS-W | Twitter in shock after after Sneh Rana walks off in tears following an accidental bump with Pooja Vastrakar

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