India Vs New Zealand News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Rohit Sharmas 2011 Tweet Trends Following Indias T20 World Cup Victory

Rohit Sharmas 2011 Tweet Trends Following Indias T20 World Cup Victory

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Gautam Gambhir Achieves Historic Milestone with Two ICC Trophies as Coach

Gautam Gambhir Achieves Historic Milestone with Two ICC Trophies as Coach

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You Will not Believe the Two Teams India Have Never Beaten at T20 World Cups

You Will not Believe the Two Teams India Have Never Beaten at T20 World Cups

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‌AI Simulation, Ind vs NZ | India seal series 4-1 in Thiruvananthapuram as Kishan anchors calm chase

‌AI Simulation, Ind vs NZ | India seal series 4-1 in Thiruvananthapuram as Kishan anchors calm chase

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IND vs NZ | India and New Zealand take to the field last time in Thiruvananthapuram before T20 World Cup

IND vs NZ | India and New Zealand take to the field last time in Thiruvananthapuram before T20 World Cup

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Is the 5th T20I Sanju Samsons Last Chance to Shine?

Is the 5th T20I Sanju Samsons Last Chance to Shine?

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4th T20I Turns Nightmare as Abhishek Sharma Enters Unwanted Record List

4th T20I Turns Nightmare as Abhishek Sharma Enters Unwanted Record List

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IND vs NZ | Clinical Kiwis dispatch experimental India by 50-runs to earn their first win of the series

IND vs NZ | Clinical Kiwis dispatch experimental India by 50-runs to earn their first win of the series

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IND vs NZ | Twitter laughs as despairing review saves oblivious Dube from LBW after middling ball

IND vs NZ | Twitter laughs as despairing review saves oblivious Dube from LBW after middling ball

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IND vs NZ | Twitter in splits as Jacobs ruins Kiwi run-out celebrations with guilty confession

IND vs NZ | Twitter in splits as Jacobs ruins Kiwi run-out celebrations with guilty confession

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IND vs NZ | Twitter reacts as Abhishek's extravagance dooms him to golden duck courtesy brilliant Conway

IND vs NZ | Twitter reacts as Abhishek's extravagance dooms him to golden duck courtesy brilliant Conway

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A Look Back at India’s Last T20I Match in Visakhapatnam

A Look Back at India’s Last T20I Match in Visakhapatnam

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‌AI Simulation, IND vs NZ | India cruise to series win as Suryakumar controls the chase in Visakhapatnam

‌AI Simulation, IND vs NZ | India cruise to series win as Suryakumar controls the chase in Visakhapatnam

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Will Sanju Samson Be Dropped Once Tilak Varma Makes His Comeback?

Will Sanju Samson Be Dropped Once Tilak Varma Makes His Comeback?

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Abhishek Sharma Nears Yuvraj Singhs Unbreakable Record and Reacts

Abhishek Sharma Nears Yuvraj Singhs Unbreakable Record and Reacts

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Former Indian Cricketer Praises Abhishek Sharmas Form After 1st T20I

Former Indian Cricketer Praises Abhishek Sharmas Form After 1st T20I

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Kohli Slips from Top of ODI Rankings After Just One Week

Kohli Slips from Top of ODI Rankings After Just One Week

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Ishan Kishan Locked In for This Spot in Indian Playing XI

Ishan Kishan Locked In for This Spot in Indian Playing XI

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Harshit Rana Wins Big Praise from Indias 1983 World Cup Champion

Harshit Rana Wins Big Praise from Indias 1983 World Cup Champion

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Are We Witnessing the Comeback of 2016 Virat Kohli in 2026?

Are We Witnessing the Comeback of 2016 Virat Kohli in 2026?

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IND vs NZ | Twitter dazed as Jamieson jaffa gloriously bursts through gloomy Gill defence in Indore

IND vs NZ | Twitter dazed as Jamieson jaffa gloriously bursts through gloomy Gill defence in Indore

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IND vs NZ | Twitter laughs as applauding Kohli rushes Mitchell off to say he has had enough for the day

IND vs NZ | Twitter laughs as applauding Kohli rushes Mitchell off to say he has had enough for the day

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IND vs NZ | Twitter impressed as street-smart Mitchell observation guarantees Phillips lifeline with DRS

IND vs NZ | Twitter impressed as street-smart Mitchell observation guarantees Phillips lifeline with DRS

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IND vs NZ | Twitter in splits as Mitchell breaks out into tantrums after lightning Phillips denies double

IND vs NZ | Twitter in splits as Mitchell breaks out into tantrums after lightning Phillips denies double

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What Made India Unstoppable in Their Last ODI Match at Indore?

What Made India Unstoppable in Their Last ODI Match at Indore?

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Historic ODI Loss Raises Big Questions Over Indias Bowling Attack

Historic ODI Loss Raises Big Questions Over Indias Bowling Attack

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After Nearly 4 Years, the King Reclaims His Throne in ICC Rankings

After Nearly 4 Years, the King Reclaims His Throne in ICC Rankings

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