Wtc Final News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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How India Can Still Reach the WTC Final After a Brutal Whitewash?

How India Can Still Reach the WTC Final After a Brutal Whitewash?

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2025 Turns Into a Landmark Year for New Cricketing Champions

2025 Turns Into a Landmark Year for New Cricketing Champions

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Lungi Ngidi returns as Proteas name pace-heavy squad for WTC summit clash

Lungi Ngidi returns as Proteas name pace-heavy squad for WTC summit clash

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WTC Final | You got to miss IPL for preparation, opines Ravi Shastri

WTC Final | You got to miss IPL for preparation, opines Ravi Shastri

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WTC Final | India and Australia fined for slow over rate, Shubman Gill punished as well

WTC Final | India and Australia fined for slow over rate, Shubman Gill punished as well

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WTC Final | June is not the only month we should play final, comments Rohit Sharma

WTC Final | June is not the only month we should play final, comments Rohit Sharma

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WTC Final | Twitter bashes Rohit Sharma for giving unsolicited excuses after India’s WTC failure

WTC Final | Twitter bashes Rohit Sharma for giving unsolicited excuses after India’s WTC failure

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WTC Final | Twitter criticizes India for suffering a thumping 209-run defeat against Australia

WTC Final | Twitter criticizes India for suffering a thumping 209-run defeat against Australia

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WTC Final | Twitter reacts as dejected Ajinkya Rahane regretfully pats his helmet after throwing his wicket away

WTC Final | Twitter reacts as dejected Ajinkya Rahane regretfully pats his helmet after throwing his wicket away

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WTC Final | Twitter awes at sensational Steve Smith as he takes worldie to stun and dismiss Virat Kohli

WTC Final | Twitter awes at sensational Steve Smith as he takes worldie to stun and dismiss Virat Kohli

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WTC Final | Twitter reacts as Virat Kohli, Ajinkya Rahane keep India’s slim hopes alive after Day 4

WTC Final | Twitter reacts as Virat Kohli, Ajinkya Rahane keep India’s slim hopes alive after Day 4

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WTC Final | Twitter reacts as Rohit Sharma gets involved with umpires after Shubman Gill's controversial wicket

WTC Final | Twitter reacts as Rohit Sharma gets involved with umpires after Shubman Gill's controversial wicket

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WTC Final | Twitter reacts to indecisive Cam Green providing comic relief with brain-fade dismissal

WTC Final | Twitter reacts to indecisive Cam Green providing comic relief with brain-fade dismissal

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WTC Final | Twitter reacts as Australia remain firm favourties after Day 3 despite spirited India comeback 

WTC Final | Twitter reacts as Australia remain firm favourties after Day 3 despite spirited India comeback 

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WTC Final | Twitter reacts as spectator’s unwanted interruption leads to Richard Illingworth 'begging' with folded hands 

WTC Final | Twitter reacts as spectator’s unwanted interruption leads to Richard Illingworth 'begging' with folded hands 

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WTC Final | Twitter reacts as Warner’s early departure disrupts Marnus Labuschagne’s power nap

WTC Final | Twitter reacts as Warner’s early departure disrupts Marnus Labuschagne’s power nap

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WTC Final | Twitter mocks Australian team as Siraj nullifies their exit walk with DRS

WTC Final | Twitter mocks Australian team as Siraj nullifies their exit walk with DRS

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WTC Final | Twitter reacts as Shardul Thakur’s exquisite straight drive reminds fans of prime Sachin Tendulkar

WTC Final | Twitter reacts as Shardul Thakur’s exquisite straight drive reminds fans of prime Sachin Tendulkar

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WTC Final | Twitter laughs at Mr. Consistent Cummins as his unconventional no-ball gives Lord Thakur lifeline

WTC Final | Twitter laughs at Mr. Consistent Cummins as his unconventional no-ball gives Lord Thakur lifeline

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WTC Final | Twitter reacts as Australia firmly take control on Day 2 after late Ravindra Jadeja scalp

WTC Final | Twitter reacts as Australia firmly take control on Day 2 after late Ravindra Jadeja scalp

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WTC Final | Twitter sighs in relief after lucky Ajinkya Rahane saved by Pat Cummins’ uncharacteristic overstepping

WTC Final | Twitter sighs in relief after lucky Ajinkya Rahane saved by Pat Cummins’ uncharacteristic overstepping

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WTC Final | Twitter surprised by Gill’s stupidity as his brain-fade leave allows Boland to enjoy spectacular wicket

WTC Final | Twitter surprised by Gill’s stupidity as his brain-fade leave allows Boland to enjoy spectacular wicket

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WTC Final | Twitter hails Lord Shardul Thakur as his golden arm gets better of colossal Steve Smith

WTC Final | Twitter hails Lord Shardul Thakur as his golden arm gets better of colossal Steve Smith

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WTC Final | Twitter laughs at chilled Rohit Sharma as he fools umpires with crazy DRS gesture

WTC Final | Twitter laughs at chilled Rohit Sharma as he fools umpires with crazy DRS gesture

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WTC Final | Twitter trolls frustrated Mohammed Siraj for faking aggression against unflappable Steve Smith

WTC Final | Twitter trolls frustrated Mohammed Siraj for faking aggression against unflappable Steve Smith

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WTC Final | Twitter lauds Travis Head and Steve Smith as Australia take control on Day 1

WTC Final | Twitter lauds Travis Head and Steve Smith as Australia take control on Day 1

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WTC Final | Twitter in splits at Team India's short-lived memory as they forget Lord Thakur's no-ball

WTC Final | Twitter in splits at Team India's short-lived memory as they forget Lord Thakur's no-ball

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