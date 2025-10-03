Irani Cup News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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AI Simulation, VID vs ROI । Vidarbha beat Rest of India by four wickets to lift Irani Cup title

AI Simulation, VID vs ROI । Vidarbha beat Rest of India by four wickets to lift Irani Cup title

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ROI vs VID, Preview | Ranji Champions Vidarbha set to face Rest of India in Irani Cup

ROI vs VID, Preview | Ranji Champions Vidarbha set to face Rest of India in Irani Cup

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Rest of India announce squad for Irani Trophy, set to face power-packed Vidarbha

Rest of India announce squad for Irani Trophy, set to face power-packed Vidarbha

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Duleep Trophy reverts to zonal format for the 2025-26 domestic cricket season

Duleep Trophy reverts to zonal format for the 2025-26 domestic cricket season

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‌Irani Cup | Kotian’s stellar show dominates Rest of India as Mumbai end 27-year drought

‌Irani Cup | Kotian’s stellar show dominates Rest of India as Mumbai end 27-year drought

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‌Irani Cup | Twitter reacts to Ishan Kishan take page out of ‘Warnie’s’ playbook to master art of leg spin

‌Irani Cup | Twitter reacts to Ishan Kishan take page out of ‘Warnie’s’ playbook to master art of leg spin

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Irani Cup | Twitter in awe as Dhruv Jurel holds the pose after nailing perfect straight drive

Irani Cup | Twitter in awe as Dhruv Jurel holds the pose after nailing perfect straight drive

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Irani Trophy | Twitter reacts to Ruturaj loses calm with hesitating umpire over ball malfunctioning

Irani Trophy | Twitter reacts to Ruturaj loses calm with hesitating umpire over ball malfunctioning

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Musheer Khan to miss Irani Cup after severe car accident

Musheer Khan to miss Irani Cup after severe car accident

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Reports | Shreyas Iyer and Shardul Thakur gear up for Irani Trophy as Rahane leads

Reports | Shreyas Iyer and Shardul Thakur gear up for Irani Trophy as Rahane leads

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Irani Cup 2022 | Hanuma Vihari to captain Rest of India squad against Ranji champions Saurashtra

Irani Cup 2022 | Hanuma Vihari to captain Rest of India squad against Ranji champions Saurashtra

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Reports | Ahmedabad, Kolkata to host Vijay Hazare Trophy, SMAT knockouts; BCCI confirms 2 Irani Cup ties

Reports | Ahmedabad, Kolkata to host Vijay Hazare Trophy, SMAT knockouts; BCCI confirms 2 Irani Cup ties

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Ranji Trophy 2019-20 | Neutralise home advantage by discarding toss, suggests Jaydev Unadkat

Ranji Trophy 2019-20 | Neutralise home advantage by discarding toss, suggests Jaydev Unadkat

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Ranji Trophy 2019-20 | Need sporting pitches with teams scoring 300-350, not 500-plus, asserts Wasim Jaffer

Ranji Trophy 2019-20 | Need sporting pitches with teams scoring 300-350, not 500-plus, asserts Wasim Jaffer

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BCA latest to approach Chandrakant Pandit for coaching job

BCA latest to approach Chandrakant Pandit for coaching job

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Chandrakant Pandit wants Irani Cup as season opener once again

Chandrakant Pandit wants Irani Cup as season opener once again

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Irani Cup | Vidarbha bags second consecutive title after winning via first innings lead

Irani Cup | Vidarbha bags second consecutive title after winning via first innings lead

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Irani Cup | Hanuma Vihari help Rest of India tight the grip after Vidarbha lose Faiz Fazal in chase of 280

Irani Cup | Hanuma Vihari help Rest of India tight the grip after Vidarbha lose Faiz Fazal in chase of 280

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VIDEO | Aditya Sarwate cringes as fielder’s direct throw lands on umpire’s head

VIDEO | Aditya Sarwate cringes as fielder’s direct throw lands on umpire’s head

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Irani Cup | Hanuma Vihari, Ajinkya Rahane rescue Rest of India on Day 3

Irani Cup | Hanuma Vihari, Ajinkya Rahane rescue Rest of India on Day 3

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Irani Cup | Rest of India restricted at 330 by Vidarbha on Day 1

Irani Cup | Rest of India restricted at 330 by Vidarbha on Day 1

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Ajinkya Rahane to lead Rest of India in Irani Cup tie against Vidarbha

Ajinkya Rahane to lead Rest of India in Irani Cup tie against Vidarbha

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Star India secures BCCI media rights for an average of INR 61 Crore per match

Star India secures BCCI media rights for an average of INR 61 Crore per match

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Irani Cup | Ravichandran Ashwin replaces injured Ravindra Jadeja in Rest of India team

Irani Cup | Ravichandran Ashwin replaces injured Ravindra Jadeja in Rest of India team

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