Pakistan Vs Bangladesh News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Cricket World Stunned as Bangladesh Defeat Pakistan in Series

Cricket World Stunned as Bangladesh Defeat Pakistan in Series

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Pakistan Face Major Fine Following 1st Test Against Bangladesh

Pakistan Face Major Fine Following 1st Test Against Bangladesh

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Bangladesh Dominate Pakistan With Third Consecutive Test Victory

Bangladesh Dominate Pakistan With Third Consecutive Test Victory

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Twitter Reacts as Bangladesh Creates History with First ODI Series Win Over Pakistan

Twitter Reacts as Bangladesh Creates History with First ODI Series Win Over Pakistan

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Twitter Reacts as Bangladesh Hand a Massive Defeat to Pakistan in 1st ODI

Twitter Reacts as Bangladesh Hand a Massive Defeat to Pakistan in 1st ODI

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Twitter Reacts as Nahid Rana Takes Five-Wicket Haul in 1st ODI vs Pakistan

Twitter Reacts as Nahid Rana Takes Five-Wicket Haul in 1st ODI vs Pakistan

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AI Simulation, BAN vs PAK | Rizwan anchors chase as Pakistan outplay Bangladesh in Dhaka ODI Opener

AI Simulation, BAN vs PAK | Rizwan anchors chase as Pakistan outplay Bangladesh in Dhaka ODI Opener

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AI Simulation, BAN vs PAK | Bangladesh bowl themselves to historic 3-0 whitewash against Pakistan

AI Simulation, BAN vs PAK | Bangladesh bowl themselves to historic 3-0 whitewash against Pakistan

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PAK vs BAN | Pakistan look to avoid whitewash as history beckons for Bangladesh in Mirpur

PAK vs BAN | Pakistan look to avoid whitewash as history beckons for Bangladesh in Mirpur

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BAN vs PAK | Tigers silence Faheem's roar to clinch series with match to spare

BAN vs PAK | Tigers silence Faheem's roar to clinch series with match to spare

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BAN vs PAK | Twitter in splits as threat of DRS makes guilty Fakhar walk

BAN vs PAK | Twitter in splits as threat of DRS makes guilty Fakhar walk

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BAN vs PAK | Pakistan self-destruct for 110 on tricky Mirpur deck to hand Bangladesh series lead

BAN vs PAK | Pakistan self-destruct for 110 on tricky Mirpur deck to hand Bangladesh series lead

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BAN vs PAK | Twitter awes as Salman Mirza lays life on line on debut but cannot prevent golden duck

BAN vs PAK | Twitter awes as Salman Mirza lays life on line on debut but cannot prevent golden duck

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AI Simulation, BAN vs PAK | Rishad makes Pakistani head turns to lead Bangladesh's brilliant defense

AI Simulation, BAN vs PAK | Rishad makes Pakistani head turns to lead Bangladesh's brilliant defense

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How the Tigers paced their steps to hunt down the Shaheens and end 53 years of hurt

How the Tigers paced their steps to hunt down the Shaheens and end 53 years of hurt

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PAK vs BAN | Twitter laughs as Pakistan’s fielding tradition goes wild with repetitive overthrows

PAK vs BAN | Twitter laughs as Pakistan’s fielding tradition goes wild with repetitive overthrows

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PAK vs BAN | Nahid-Hasan rip through fragile Pakistan as Tigers inch closer to historic whitewash

PAK vs BAN | Nahid-Hasan rip through fragile Pakistan as Tigers inch closer to historic whitewash

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PAK vs BAN | Twitter in splits as fumbling Abrar's hurried entry has Shakib break into giggles

PAK vs BAN | Twitter in splits as fumbling Abrar's hurried entry has Shakib break into giggles

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PAK vs BAN | Twitter in splits as Nahid Rana bizarrely glitches to be trapped LBW in comical fashion

PAK vs BAN | Twitter in splits as Nahid Rana bizarrely glitches to be trapped LBW in comical fashion

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PAK vs BAN | Twitter and Richard Kettleborough baffled as Pakistan fielders perfect their 'Where’s the Ball?' routine

PAK vs BAN | Twitter and Richard Kettleborough baffled as Pakistan fielders perfect their 'Where’s the Ball?' routine

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Shoriful Islam ruled out of Second Test against Pakistan due to groin injury

Shoriful Islam ruled out of Second Test against Pakistan due to groin injury

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PAK vs BAN | Twitter erupts as Taskin's fiery jaffa rocks Shafique and hands Bangladesh early edge

PAK vs BAN | Twitter erupts as Taskin's fiery jaffa rocks Shafique and hands Bangladesh early edge

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Shakib Al Hasan gears up with Surrey before India series

Shakib Al Hasan gears up with Surrey before India series

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PAK vs BAN | Rain triumphs as Day 1 of second Test is called off due to heavy showers

PAK vs BAN | Rain triumphs as Day 1 of second Test is called off due to heavy showers

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PAK vs BAN | Abrar Ahmed or Mir Hamza confirmed to replace Shaheen Afridi in second Test

PAK vs BAN | Abrar Ahmed or Mir Hamza confirmed to replace Shaheen Afridi in second Test

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Abrar Ahmed and Aamir Jamal return as Pakistan reveals squad for 2nd Test against Bangladesh

Abrar Ahmed and Aamir Jamal return as Pakistan reveals squad for 2nd Test against Bangladesh

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Pakistan and Bangladesh lose WTC points for slow over rates, Shakib handed demerit point

Pakistan and Bangladesh lose WTC points for slow over rates, Shakib handed demerit point

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