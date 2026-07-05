Prithvi Shaw News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Is Rohit Sharma Not the Opener Mumbai Indians Want Anymore?

Is Rohit Sharma Not the Opener Mumbai Indians Want Anymore?

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IPL Auction | Will Syed Mushtaq Ali Trophy decide fate of domestic players in mini-auction

IPL Auction | Will Syed Mushtaq Ali Trophy decide fate of domestic players in mini-auction

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Prithvi Shaw Lets His Bat Do the Talking After Being Ignored by Selectors

Prithvi Shaw Lets His Bat Do the Talking After Being Ignored by Selectors

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Shashi Tharoor’s Strong Words Put Spotlight on BCCI’s Selection Controversies

Shashi Tharoor’s Strong Words Put Spotlight on BCCI’s Selection Controversies

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Ranji Trophy | Prithvi Shaw smashes third-fastest double ton in history of Ranji Trophy

Ranji Trophy | Prithvi Shaw smashes third-fastest double ton in history of Ranji Trophy

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Watch The Match Where Maharashtra Suffered a Shocking Batting Collapse

Watch The Match Where Maharashtra Suffered a Shocking Batting Collapse

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KER vs MAHA Preview | Kerala eye win in campaign opener, set to take on Maharashtra in home game

KER vs MAHA Preview | Kerala eye win in campaign opener, set to take on Maharashtra in home game

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Watch Prithvi Shaw Lose His Cool in Heated Argument with Musheer Khan

Watch Prithvi Shaw Lose His Cool in Heated Argument with Musheer Khan

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Prithv Shaw set to play for Maharashtra in 2025-26 domestic season

Prithv Shaw set to play for Maharashtra in 2025-26 domestic season

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Prithvi Shaw to leave Mumbai ahead of next domestic season

Prithvi Shaw to leave Mumbai ahead of next domestic season

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Reports | Fitness concerns lead to Prithvi Shaw's exclusion from Mumbai's Ranji squad

Reports | Fitness concerns lead to Prithvi Shaw's exclusion from Mumbai's Ranji squad

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‌Irani Trophy | Twitter reacts as Prithvi Shaw marks domestic comeback by threatening  cameraman with colossal blow 

‌Irani Trophy | Twitter reacts as Prithvi Shaw marks domestic comeback by threatening  cameraman with colossal blow 

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‌WATCH, Irani Trophy | Devdutt Padikkal takes a screamer in the slip cordon to rub salt to off-form Shaw’s injuries

‌WATCH, Irani Trophy | Devdutt Padikkal takes a screamer in the slip cordon to rub salt to off-form Shaw’s injuries

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IPL 2024 | Twitter frowns as Prithvi Shaw lets go sitter to keep gamechanging LSG partnership alive

IPL 2024 | Twitter frowns as Prithvi Shaw lets go sitter to keep gamechanging LSG partnership alive

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IPL 2024 | Twitter reacts as Stubbs heroics in vain as Mumbai Indians beat Delhi Capitals

IPL 2024 | Twitter reacts as Stubbs heroics in vain as Mumbai Indians beat Delhi Capitals

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IPL 2024 | Twitter reacts as Jasprit Bumrah leaves Prithvi Shaw speechless with stunning corker

IPL 2024 | Twitter reacts as Jasprit Bumrah leaves Prithvi Shaw speechless with stunning corker

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WATCH | Prithvi Shaw makes his County debut immortal with a freak dismissal

WATCH | Prithvi Shaw makes his County debut immortal with a freak dismissal

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Coach Ricky Ponting Slams Shaw's 13-Game Scoring Drought

Coach Ricky Ponting Slams Shaw's 13-Game Scoring Drought

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IPL 2023, RCB vs DC | Twitter reacts as Anuj Rawat thrashes Prithvi Shaw to win ‘Battle of Impact Players’

IPL 2023, RCB vs DC | Twitter reacts as Anuj Rawat thrashes Prithvi Shaw to win ‘Battle of Impact Players’

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IPL 2023 | Twitter reacts as Mark Wood’s five-wicket haul results in 50-run victory for LSG

IPL 2023 | Twitter reacts as Mark Wood’s five-wicket haul results in 50-run victory for LSG

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IPL 2023, LSG vs DC | Twitter lauds Wood as he wraps up two in two with express pace versus Delhi

IPL 2023, LSG vs DC | Twitter lauds Wood as he wraps up two in two with express pace versus Delhi

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Ranji Trophy | Twitter lauds flamboyant Prithvi Shaw for smashing 379 against Assam

Ranji Trophy | Twitter lauds flamboyant Prithvi Shaw for smashing 379 against Assam

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Delhi Capitals squad for IPL 2023

Delhi Capitals squad for IPL 2023

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Prithvi Shaw can be very aggressive and successful captain for India, feels Gautam Gambhir

Prithvi Shaw can be very aggressive and successful captain for India, feels Gautam Gambhir

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IPL 2023 | Delhi Capitals updated squad and release list

IPL 2023 | Delhi Capitals updated squad and release list

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Twitter backs BCCI selectors on Prithvi Shaw’s exclusion following dismal batting straight after cryptic Instagram story

Twitter backs BCCI selectors on Prithvi Shaw’s exclusion following dismal batting straight after cryptic Instagram story

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Twitter reacts to Prithvi Shaw’s cryptic Instagram story after his snub from New Zealand, Bangladesh tours

Twitter reacts to Prithvi Shaw’s cryptic Instagram story after his snub from New Zealand, Bangladesh tours

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