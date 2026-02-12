England Vs West Indies News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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ENG vs WI | Root daddy ton helps England chase 300-plus to seal ODI series with game to spare

ENG vs WI | Root daddy ton helps England chase 300-plus to seal ODI series with game to spare

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ENG vs WI | Twitter laments as struggling Duckett's lack of confidence sees Windies mix-up go unpunished

ENG vs WI | Twitter laments as struggling Duckett's lack of confidence sees Windies mix-up go unpunished

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ENG vs WI | Overton ruled out of remaining ODIs and T20I series with broken finger

ENG vs WI | Overton ruled out of remaining ODIs and T20I series with broken finger

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ENG vs WI | England set their eyes on wrapping series early after blowout victory in first ODI

ENG vs WI | England set their eyes on wrapping series early after blowout victory in first ODI

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ENG vs WI | New era about trying to forget past and focus on what's ahead, asserts Brook after ODI win

ENG vs WI | New era about trying to forget past and focus on what's ahead, asserts Brook after ODI win

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AI Simulation, ENG vs WI | England's big guns come out to play to hand fighting Windies ODI defeat

AI Simulation, ENG vs WI | England's big guns come out to play to hand fighting Windies ODI defeat

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Harry Brook to make ODI captaincy debut as Jamie Smith set to open for England against West Indies

Harry Brook to make ODI captaincy debut as Jamie Smith set to open for England against West Indies

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ENG vs WI Match Preview | Captain Brook debuts in ODIs and looks to guide England to victory

ENG vs WI Match Preview | Captain Brook debuts in ODIs and looks to guide England to victory

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Gus Atkinson doubtful for India series after hamstring setback

Gus Atkinson doubtful for India series after hamstring setback

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ENG-W vs WI-W Match Preview | Dominant England eye series sweep as West Indies fight to stay afloat

ENG-W vs WI-W Match Preview | Dominant England eye series sweep as West Indies fight to stay afloat

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WATCH, WI vs ENG | Jos Buttler’s blazing 115-meter six stuns Motie and ignites the crowd

WATCH, WI vs ENG | Jos Buttler’s blazing 115-meter six stuns Motie and ignites the crowd

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WATCH, WI vs ENG | Tripping Motie defies gravity to spoil Buttler’s return with one-handed screamer

WATCH, WI vs ENG | Tripping Motie defies gravity to spoil Buttler’s return with one-handed screamer

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WATCH, WI vs ENG | Brandon King’s athleticism shines in superb relay catch with Alzarri Joseph

WATCH, WI vs ENG | Brandon King’s athleticism shines in superb relay catch with Alzarri Joseph

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‌WI vs ENG | Shimron Hetmyer returns to national duty as West Indies announce squad for England series

‌WI vs ENG | Shimron Hetmyer returns to national duty as West Indies announce squad for England series

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ENG vs WI | Twitter reacts to England’s valiant middle order keeping Windies at bay ahead of 'moving day'

ENG vs WI | Twitter reacts to England’s valiant middle order keeping Windies at bay ahead of 'moving day'

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ENG vs WI | Twitter and Stokes awed as Jamie Smith personifies 'Bazball' with gargantuan six

ENG vs WI | Twitter and Stokes awed as Jamie Smith personifies 'Bazball' with gargantuan six

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‌ENG vs WI | Twitter reacts to Gritty Windies push hosts on the back foot after Day 1

‌ENG vs WI | Twitter reacts to Gritty Windies push hosts on the back foot after Day 1

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ENG vs WI | Twitter reacts as Mark Wood produces 90 mph in-swinger to uproot Kirk McKenzie’s middle stump

ENG vs WI | Twitter reacts as Mark Wood produces 90 mph in-swinger to uproot Kirk McKenzie’s middle stump

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‌ENG vs WI | Bashir fifer coupled with Root and Brook tons thump Windies as England takes unassaisable lead 

‌ENG vs WI | Bashir fifer coupled with Root and Brook tons thump Windies as England takes unassaisable lead 

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‌ENG vs WI | Twitter reacts to Stokes and Collingwood astonished by uncanny doppelganger in Trent Bridge

‌ENG vs WI | Twitter reacts to Stokes and Collingwood astonished by uncanny doppelganger in Trent Bridge

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‌ENG vs WI | Twitter reacts to English top-order eclipse Windies valiance on moving day

‌ENG vs WI | Twitter reacts to English top-order eclipse Windies valiance on moving day

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‌ENG vs WI | Twitter reacts to Sinclair’s circus-style juggling celebration as Pope offers catching practice

‌ENG vs WI | Twitter reacts to Sinclair’s circus-style juggling celebration as Pope offers catching practice

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‌ENG vs WI | Twitter reacts to displeased Stokes after careless Crawley falls prey to miserable runout

‌ENG vs WI | Twitter reacts to displeased Stokes after careless Crawley falls prey to miserable runout

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ENG vs WI | Twitter and crowd terrified as Shamar Joseph breaks roof tiles with massive six

ENG vs WI | Twitter and crowd terrified as Shamar Joseph breaks roof tiles with massive six

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ENG vs WI | Twitter reacts to fiery Wood bumper smashing into Athanaze's helmet to leave him wincing

ENG vs WI | Twitter reacts to fiery Wood bumper smashing into Athanaze's helmet to leave him wincing

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ENG vs WI | Twitter in awe as Wood passes 156 clicks during fastest-ever spell on English soil

ENG vs WI | Twitter in awe as Wood passes 156 clicks during fastest-ever spell on English soil

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ENG vs WI | Edgy England end Day 1 on top courtesy of dynamite Duckett, perilous Pope and wasteful Windies

ENG vs WI | Edgy England end Day 1 on top courtesy of dynamite Duckett, perilous Pope and wasteful Windies

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