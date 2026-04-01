South Africa Vs New Zealand News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Tournaments
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AI Simulation, NZ vs SA | Wiaan Mulder’s unbeaten 56 seals series win for South Africa at Hagley Oval

AI Simulation, NZ vs SA | Wiaan Mulder’s unbeaten 56 seals series win for South Africa at Hagley Oval

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AI Simulation, NZ vs SA | Wiaan Mulder’s unbeaten 49 steers South Africa to another win at Sky Stadium

AI Simulation, NZ vs SA | Wiaan Mulder’s unbeaten 49 steers South Africa to another win at Sky Stadium

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Twitter Reacts as New Zealand Defeat South Africa to Level T20I Series

Twitter Reacts as New Zealand Defeat South Africa to Level T20I Series

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South Africa cricket team Target Revenge on New Zealand After T20 World Cup Semi-final

South Africa cricket team Target Revenge on New Zealand After T20 World Cup Semi-final

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AI Simulation, NZ vs SA | Neesham powers late surge as New Zealand chase down South Africa at Bay Oval

AI Simulation, NZ vs SA | Neesham powers late surge as New Zealand chase down South Africa at Bay Oval

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Finn Allen Nearly Matches Virat Kohlis Rare Dot Ball Record in Semi-final

Finn Allen Nearly Matches Virat Kohlis Rare Dot Ball Record in Semi-final

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Seifert and Allens Semi Final Heroics Bring Smiles to KKR Fans

Seifert and Allens Semi Final Heroics Bring Smiles to KKR Fans

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New Zealands Big Match Supremacy Over South Africa in ICC Events

New Zealands Big Match Supremacy Over South Africa in ICC Events

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AI Simulation, NZ vs SA | New Zealand stay at table top after 7-run win against South Africa in Zimbabwe T20I Tri-Series

AI Simulation, NZ vs SA | New Zealand stay at table top after 7-run win against South Africa in Zimbabwe T20I Tri-Series

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NZ vs SA Preview । Proteas aim top spot with win against New Zealand in 5th game of Tri-Series

NZ vs SA Preview । Proteas aim top spot with win against New Zealand in 5th game of Tri-Series

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‌NZ vs SA | Twitter awestruck after acrobatic Glenn Phillips prowls like Jonty Rhodes to pull off screamer 

‌NZ vs SA | Twitter awestruck after acrobatic Glenn Phillips prowls like Jonty Rhodes to pull off screamer 

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WATCH | Will Young takes a sensational one-handed catch while fielding in the deep near the ropes

WATCH | Will Young takes a sensational one-handed catch while fielding in the deep near the ropes

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WATCH | Matt Henry picks seven wickets for 23 runs on day 1 of the Test against South Africa

WATCH | Matt Henry picks seven wickets for 23 runs on day 1 of the Test against South Africa

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NZ vs SA | Keegan Petersen ruled out of New Zealand tour due to Covid-19

NZ vs SA | Keegan Petersen ruled out of New Zealand tour due to Covid-19

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Super Sixes SRL | SA vs NZ Evaluation Chart - Splendid bowling effort leads SA to easy 12-run win

Super Sixes SRL | SA vs NZ Evaluation Chart - Splendid bowling effort leads SA to easy 12-run win

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Indian cricket team bags $1 million for topping ICC Test rankings

Indian cricket team bags $1 million for topping ICC Test rankings

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WATCH | Tom Latham takes a blinder to remove Faf du Plessis

WATCH | Tom Latham takes a blinder to remove Faf du Plessis

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Quinton de Kock pulls out of IPL 10

Quinton de Kock pulls out of IPL 10

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Finger injury makes Quinton de Kock doubtful for IPL 2017

Finger injury makes Quinton de Kock doubtful for IPL 2017

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Quinton de Kock does a Wriddhiman Saha to remove Neil Broom

Quinton de Kock does a Wriddhiman Saha to remove Neil Broom

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Du Plessis surprised at lack of action in Smith DRS-gate

Du Plessis surprised at lack of action in Smith DRS-gate

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Martin Guptill set to miss the start of IPL 10

Martin Guptill set to miss the start of IPL 10

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New Zealand used the most amusing tactics to unsettle AB de Villiers

New Zealand used the most amusing tactics to unsettle AB de Villiers

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