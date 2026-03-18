Jake Fraser Mcgurk News

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BBL | Twitter goes box cricket mode as Finn Allen’s skier hits roof to extend his stay in middle

BBL | Twitter goes box cricket mode as Finn Allen’s skier hits roof to extend his stay in middle

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IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

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BBL | Twitter in splits as JFM's instincts help end wild goose chase for lost ball with cameraman to blame

BBL | Twitter in splits as JFM's instincts help end wild goose chase for lost ball with cameraman to blame

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Delhi Capitals to Release These Two Batsmen Ahead of IPL Auction

Delhi Capitals to Release These Two Batsmen Ahead of IPL Auction

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SOA vs VIC । South Australia beat Victoria by 79 runs to register first win in One-Day Cup 2025

SOA vs VIC । South Australia beat Victoria by 79 runs to register first win in One-Day Cup 2025

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IND A vs AUS A Preview | India A and Australia A set to lock horns in first unofficial ODI of three-match series

IND A vs AUS A Preview | India A and Australia A set to lock horns in first unofficial ODI of three-match series

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AI Simulation, IND A vs AUS A । India A beat Australia A by five wickets in first unofficial ODI

AI Simulation, IND A vs AUS A । India A beat Australia A by five wickets in first unofficial ODI

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WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns

WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns

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IPL 2025 | Faf du Plessis, Donovan Ferreira, Mitchell Starc, and JFM will miss rest of the season for Delhi Capitals

IPL 2025 | Faf du Plessis, Donovan Ferreira, Mitchell Starc, and JFM will miss rest of the season for Delhi Capitals

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IPL 2025 | Delhi Capitals name Mustafizur Rahman as replacement after Jake Fraser-McGurk's withdrawal

IPL 2025 | Delhi Capitals name Mustafizur Rahman as replacement after Jake Fraser-McGurk's withdrawal

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‌BBL | Twitter amused as Behrendorff’s lethal new ball spell casts an optical illusion on fans 

‌BBL | Twitter amused as Behrendorff’s lethal new ball spell casts an optical illusion on fans 

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‌AUS vs PAK | Twitter reacts to Haris Rauf silences Aussie onslaught with remarkable double-wicket over

‌AUS vs PAK | Twitter reacts to Haris Rauf silences Aussie onslaught with remarkable double-wicket over

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‌AUS vs PAK | Fraser-McGurk and Abott return as Australia name playing XI for MCG clash

‌AUS vs PAK | Fraser-McGurk and Abott return as Australia name playing XI for MCG clash

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SCO vs AUS | Jake Fraser-McGurk receives 110th cap on T20I Debut

SCO vs AUS | Jake Fraser-McGurk receives 110th cap on T20I Debut

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RCB vs DC | Twitter abuzz following Yash Dayal's lucky move to dismiss ill-fated Jake Fraser-McGurk

RCB vs DC | Twitter abuzz following Yash Dayal's lucky move to dismiss ill-fated Jake Fraser-McGurk

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IPL 2024 | Twitter reacts to Samson's resilience in vain as Capitals' royalty crushes Rajasthan

IPL 2024 | Twitter reacts to Samson's resilience in vain as Capitals' royalty crushes Rajasthan

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IPL 2024 | Twitter erupts as Boult’s nasty delivery hits the unmentionable, leaving Fraser-McGurk in agony

IPL 2024 | Twitter erupts as Boult’s nasty delivery hits the unmentionable, leaving Fraser-McGurk in agony

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DC vs MI | Twitter lauds Jake Fraser-McGurk’s carnage as Delhi Capitals outmuscle Mumbai Indians

DC vs MI | Twitter lauds Jake Fraser-McGurk’s carnage as Delhi Capitals outmuscle Mumbai Indians

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‌IPL 2024 | Twitter abuzz as Rohit Sharma’s strategic speech goes in vain with horrendous overthrow

‌IPL 2024 | Twitter abuzz as Rohit Sharma’s strategic speech goes in vain with horrendous overthrow

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DC vs MI | Twitter reacts as Jake Fraser-McGurk greets in-form Jasprit Bumrah with massive six

DC vs MI | Twitter reacts as Jake Fraser-McGurk greets in-form Jasprit Bumrah with massive six

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‌IPL 2024 | Twitter reacts to Jake Fraser-McGurk announcing himself to Delhi crowd with 30-run-over

‌IPL 2024 | Twitter reacts to Jake Fraser-McGurk announcing himself to Delhi crowd with 30-run-over

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IPL 2024 |Twitter reacts as Jake Fraser-McGurk's flamboyance catches the attention of 'DADA'

IPL 2024 |Twitter reacts as Jake Fraser-McGurk's flamboyance catches the attention of 'DADA'

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‌IPL 2024 | Twitter stunned by Krunal’s outlandish bumper post-hattrick of sixes from 22-year-old debutant

‌IPL 2024 | Twitter stunned by Krunal’s outlandish bumper post-hattrick of sixes from 22-year-old debutant

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‌IPL 2024 | Twitter erupts as Fraser-McGurk storm and Kuldeep magic sets up much-needed Capitals triumph

‌IPL 2024 | Twitter erupts as Fraser-McGurk storm and Kuldeep magic sets up much-needed Capitals triumph

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BBL 13 | Marsh-McGurk outshines Stars in Melbourne showdown as Finch bids big bash with victory

BBL 13 | Marsh-McGurk outshines Stars in Melbourne showdown as Finch bids big bash with victory

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‌Twitter reacts to Fraser-McGurk recreating Joel Garner’s massive hit onto SCG roof

‌Twitter reacts to Fraser-McGurk recreating Joel Garner’s massive hit onto SCG roof

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WATCH | Victoria skipper overrules umpire to annul Jake Fraser-McGurk's dismissal in Shield encounter

WATCH | Victoria skipper overrules umpire to annul Jake Fraser-McGurk's dismissal in Shield encounter

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