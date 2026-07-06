World Test Championship News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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England Penalized in WTC Standings After Slow Over-Rate Breach

England Penalized in WTC Standings After Slow Over-Rate Breach

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Is Team Indias WTC Dream Still Alive?

Is Team Indias WTC Dream Still Alive?

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Pakistan Face Major Fine Following 1st Test Against Bangladesh

Pakistan Face Major Fine Following 1st Test Against Bangladesh

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Is Temba Bavuma the New Pat Cummins When it Comes to Silencing the Crowd?

Is Temba Bavuma the New Pat Cummins When it Comes to Silencing the Crowd?

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How India Can Still Reach the WTC Final After a Brutal Whitewash?

How India Can Still Reach the WTC Final After a Brutal Whitewash?

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Is India Officially Out of the WTC Finals Race Now?

Is India Officially Out of the WTC Finals Race Now?

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ICC Plans Big Shake-Up for the Next World Test Championship Cycle

ICC Plans Big Shake-Up for the Next World Test Championship Cycle

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WTC | Shan Masood extends stay at helm of Pakistan Test team for 2025-27 cycle

WTC | Shan Masood extends stay at helm of Pakistan Test team for 2025-27 cycle

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South Africa pacer Kagiso Rabada creates unforgettable moments with WTC final win

South Africa pacer Kagiso Rabada creates unforgettable moments with WTC final win

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South Africa head coach Shukri Conrad hopes the WTC 2025 title would make people back home interested in Test cricket again

South Africa head coach Shukri Conrad hopes the WTC 2025 title would make people back home interested in Test cricket again

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Aiden Markram happy to bury the ghosts of the 2024 T20 World Cup final loss

Aiden Markram happy to bury the ghosts of the 2024 T20 World Cup final loss

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South Africa skipper Temba Bavuma heaps praise on team after clinching WTC title

South Africa skipper Temba Bavuma heaps praise on team after clinching WTC title

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WTC Final | South Africa end ICC trophy drought with clinical win over Australia

WTC Final | South Africa end ICC trophy drought with clinical win over Australia

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WTC Final | Pat Cummins exhausts all DRS reviews during the first session of play in last throw of dice

WTC Final | Pat Cummins exhausts all DRS reviews during the first session of play in last throw of dice

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WTC Final | South Africa batting coach Ashwell Prince elated with his batters staying in the moment during the run chase

WTC Final | South Africa batting coach Ashwell Prince elated with his batters staying in the moment during the run chase

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WTC Final | Aiden Markram and Temba Bavuma take South Africa to the cusp of history

WTC Final | Aiden Markram and Temba Bavuma take South Africa to the cusp of history

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WTC Final | Temba Bavuma remains calm and cautious as he avoids Bedingham encore

WTC Final | Temba Bavuma remains calm and cautious as he avoids Bedingham encore

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WTC Final | Steve Smith drops sitter to hand reprieve to Temba Bavuma at crucial juncture

WTC Final | Steve Smith drops sitter to hand reprieve to Temba Bavuma at crucial juncture

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WTC Final | Josh Hazlewood joins Mitchell Starc as Australia pulls off rearguard action against South Africa

WTC Final | Josh Hazlewood joins Mitchell Starc as Australia pulls off rearguard action against South Africa

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WTC Final | Pacers call the shots as match in balance after yet another 14-wicket day

WTC Final | Pacers call the shots as match in balance after yet another 14-wicket day

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WTC Final | Beau Webster pulls off blinder to end South Africa’s batting in first essay

WTC Final | Beau Webster pulls off blinder to end South Africa’s batting in first essay

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WTC Final | Keshav Maharaj lands on wicketkeeper Alex Carey in bid to jump over stumps while completing run

WTC Final | Keshav Maharaj lands on wicketkeeper Alex Carey in bid to jump over stumps while completing run

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WTC Final | David Bedingham survives controversial appeal on the stroke of lunch

WTC Final | David Bedingham survives controversial appeal on the stroke of lunch

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WTC Final | Bavuma’s faint inside edge saves his day against accurate Hazlewood

WTC Final | Bavuma’s faint inside edge saves his day against accurate Hazlewood

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WTC Final | Bavuma starts South Africa’s Day 2 campaign on aggressive note

WTC Final | Bavuma starts South Africa’s Day 2 campaign on aggressive note

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WTC Final | Mitch Starc and Beau Webster lead the honours as Australia fight back after battling collapse

WTC Final | Mitch Starc and Beau Webster lead the honours as Australia fight back after battling collapse

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WTC Final | Alex Carey dropped a simple catch to leave Mitchell Starc in shock

WTC Final | Alex Carey dropped a simple catch to leave Mitchell Starc in shock

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