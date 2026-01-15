Will Young News

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Rohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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New Zealand tour of India | Twitter in awe as New Zealand level series with clinical win in Rajkot

New Zealand tour of India | Twitter in awe as New Zealand level series with clinical win in Rajkot

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Watch, Super Smash | Young surprises himself with unbelievable catch in outfield to dismiss Nicholls

Watch, Super Smash | Young surprises himself with unbelievable catch in outfield to dismiss Nicholls

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Watch, NZ vs ENG | Will Young pulls off one-handed blinder at point to dismiss Harry Brook

Watch, NZ vs ENG | Will Young pulls off one-handed blinder at point to dismiss Harry Brook

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CD vs RAR Preview | Central Districts to take on in-form Rangpur Riders in GSL 2025

CD vs RAR Preview | Central Districts to take on in-form Rangpur Riders in GSL 2025

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DC vs HH, Preview | BBL champions, Hobart Hurricanes to take on ILT20 champions, Dubai Capitals in GSL 2025

DC vs HH, Preview | BBL champions, Hobart Hurricanes to take on ILT20 champions, Dubai Capitals in GSL 2025

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‌IND vs NZ | Twitter reacts to Final’s stress peaking as twisted angle, misfield, and running chaos occurs simultaneously

‌IND vs NZ | Twitter reacts to Final’s stress peaking as twisted angle, misfield, and running chaos occurs simultaneously

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PAK vs NZ | Latham-Young tons see Kiwis triumph against soulless Pakistan chase in 60-run win

PAK vs NZ | Latham-Young tons see Kiwis triumph against soulless Pakistan chase in 60-run win

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‌NZ vs ENG | Devon Conway to miss Third Test due to birth of first child

‌NZ vs ENG | Devon Conway to miss Third Test due to birth of first child

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IND vs NZ | Ajaz’s love affair with Wankhede eclipse Pant’s resilience as Kiwis sweep India at home after 24 years

IND vs NZ | Ajaz’s love affair with Wankhede eclipse Pant’s resilience as Kiwis sweep India at home after 24 years

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IND vs NZ | Twitter and the Indian team breathe a sigh of relief as Jadeja scalps Young and Blundell in the heat

IND vs NZ | Twitter and the Indian team breathe a sigh of relief as Jadeja scalps Young and Blundell in the heat

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IND vs NZ | Matt Henry and Rachin Ravindra power New Zealand to commanding win over India

IND vs NZ | Matt Henry and Rachin Ravindra power New Zealand to commanding win over India

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NZ vs AUS | Twitter reacts to Kane registering duck after tragic collision with Young freezes stunned Starc

NZ vs AUS | Twitter reacts to Kane registering duck after tragic collision with Young freezes stunned Starc

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‌Super Smash | Twitter reacts as Firebirds leapfrog to the top after Abbas-Bracewell duo demolishes Stags in Napier

‌Super Smash | Twitter reacts as Firebirds leapfrog to the top after Abbas-Bracewell duo demolishes Stags in Napier

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WATCH, NZ vs ENG | Jack Leach bowls offspinner's dream to scalp Will Young all hands up

WATCH, NZ vs ENG | Jack Leach bowls offspinner's dream to scalp Will Young all hands up

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ENG vs NZ | Internet reacts to James Anderson's roaring comeback

ENG vs NZ | Internet reacts to James Anderson's roaring comeback

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WATCH | Will Young takes a sensational one-handed catch while fielding in the deep near the ropes

WATCH | Will Young takes a sensational one-handed catch while fielding in the deep near the ropes

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IND vs NZ | Delivery to dismiss Ross Taylor was a dream ball for any fast bowler, says Mohammed Siraj

IND vs NZ | Delivery to dismiss Ross Taylor was a dream ball for any fast bowler, says Mohammed Siraj

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IND vs NZ | Twitter reacts as Ashwin, Rahane deny Will Young an innings-saving review after timer runs out

IND vs NZ | Twitter reacts as Ashwin, Rahane deny Will Young an innings-saving review after timer runs out

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IND vs NZ | Twitter reacts as Axar Patel bags fifth five-for in fourth Test to trigger New Zealand’s collapse

IND vs NZ | Twitter reacts as Axar Patel bags fifth five-for in fourth Test to trigger New Zealand’s collapse

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IND vs NZ | Mayank Agarwal’s kneeling fielding stance at gully is not ideal, states VVS Laxman

IND vs NZ | Mayank Agarwal’s kneeling fielding stance at gully is not ideal, states VVS Laxman

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Daryl Mitchell replaces Devon Conway in the New Zealand squad for Test series against India

Daryl Mitchell replaces Devon Conway in the New Zealand squad for Test series against India

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ENG vs NZ | Felt a lot better to get the runs and some rhythm going, admits Ross Taylor

ENG vs NZ | Felt a lot better to get the runs and some rhythm going, admits Ross Taylor

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ENG vs NZ | Was good gaining experience at this level; disappointed to get out on 80, admits Devon Conway

ENG vs NZ | Was good gaining experience at this level; disappointed to get out on 80, admits Devon Conway

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Key sub-plots to look forward to from New Zealand’s intra-squad game at the Rose Bowl

Key sub-plots to look forward to from New Zealand’s intra-squad game at the Rose Bowl

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No doubt Will Young will be in the mix for selection, states Ross Taylor

No doubt Will Young will be in the mix for selection, states Ross Taylor

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