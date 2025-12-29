Monty Panesar News

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Players
Monty Panesar Shuts Down Steve Smith With a Brilliant Comeback

Monty Panesar Shuts Down Steve Smith With a Brilliant Comeback

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  • cricket
Steve Smith Delivers a Savage Roast to Englands Iconic Bowler

Steve Smith Delivers a Savage Roast to Englands Iconic Bowler

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  • cricket
IND vs SA | India are the firm favourites to win the series, says Monty Panesar

IND vs SA | India are the firm favourites to win the series, says Monty Panesar

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T20 World Cup 2021 | Virat Kohli, Ravi Shastri and MS Dhoni need to be on same page for India to turn things around, says Monty Panesar

T20 World Cup 2021 | Virat Kohli, Ravi Shastri and MS Dhoni need to be on same page for India to turn things around, says Monty Panesar

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T20 World Cup 2021 | India can destroy Pakistan if they get rid of Babar Azam early, says Monty Panesar

T20 World Cup 2021 | India can destroy Pakistan if they get rid of Babar Azam early, says Monty Panesar

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ENG vs IND | Kohli should attack Root with Bumrah straightaway, suggests Monty Panesar

ENG vs IND | Kohli should attack Root with Bumrah straightaway, suggests Monty Panesar

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Monty Panesar withdraws from inaugural Kashmir Premier League

Monty Panesar withdraws from inaugural Kashmir Premier League

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ENG vs IND | Ollie Robinson could prove to be the X-factor versus India, opines Monty Panesar

ENG vs IND | Ollie Robinson could prove to be the X-factor versus India, opines Monty Panesar

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WTC Final | Tim Southee will be India’s biggest threat, believes Monty Panesar

WTC Final | Tim Southee will be India’s biggest threat, believes Monty Panesar

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  • cricket
Spinners will also play a crucial role in WTC Final, claims Monty Panesar

Spinners will also play a crucial role in WTC Final, claims Monty Panesar

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India are going through their best time and have the potential to beat England 5-0, predicts Monty Panesar

India are going through their best time and have the potential to beat England 5-0, predicts Monty Panesar

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Dom Bess must immediately seek help and advice of Herath to get back on track, opines Monty Panesar

Dom Bess must immediately seek help and advice of Herath to get back on track, opines Monty Panesar

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England’s trust in Dom Bess signals a disjointed plan

England’s trust in Dom Bess signals a disjointed plan

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IND vs ENG | R Ashwin has got all the qualities of being the No.1 all-rounder, opines Monty Panesar 

IND vs ENG | R Ashwin has got all the qualities of being the No.1 all-rounder, opines Monty Panesar 

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IND vs ENG | If India lose second Test, Virat Kohli should give up captaincy, feels Monty Panesar

IND vs ENG | If India lose second Test, Virat Kohli should give up captaincy, feels Monty Panesar

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  • cricket
IND vs ENG | England spinners should give more flight to the ball in India, suggests Monty Panesar

IND vs ENG | England spinners should give more flight to the ball in India, suggests Monty Panesar

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IND vs ENG | Would rather pick Moeen than Bess alongside Leach, advocates Monty Panesar 

IND vs ENG | Would rather pick Moeen than Bess alongside Leach, advocates Monty Panesar 

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IND vs AUS | Expect England to put a good fight against a strong Indian side, opines Monty Panesar

IND vs AUS | Expect England to put a good fight against a strong Indian side, opines Monty Panesar

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BCCI spot on when it comes to developing U19 players through IPL, claims Monty Panesar

BCCI spot on when it comes to developing U19 players through IPL, claims Monty Panesar

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It’s a ridiculous decision to make Eoin Morgan the captain at KKR, reveals Monty Panesar

It’s a ridiculous decision to make Eoin Morgan the captain at KKR, reveals Monty Panesar

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IPL 2020 | Doubt Ben Stokes will be able to play this edition of the IPL, says Monty Panesar

IPL 2020 | Doubt Ben Stokes will be able to play this edition of the IPL, says Monty Panesar

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MS Dhoni became a better cricketer once he took over as leader, states Monty Panesar

MS Dhoni became a better cricketer once he took over as leader, states Monty Panesar

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My delivery to Sachin at Wankhede better than Warne’s ball of the century, claims Monty Panesar

My delivery to Sachin at Wankhede better than Warne’s ball of the century, claims Monty Panesar

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Think the series will be close but will depend on Windies batsmen, opines Monty Panesar

Think the series will be close but will depend on Windies batsmen, opines Monty Panesar

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ENG vs AUS | Felt very calm and relaxed during 2009 drawn Ashes Test, reveals Monty Panesar

ENG vs AUS | Felt very calm and relaxed during 2009 drawn Ashes Test, reveals Monty Panesar

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Ample quality options to choose from makes Virat Kohli successful as captain, opines Monty Panesar

Ample quality options to choose from makes Virat Kohli successful as captain, opines Monty Panesar

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Virat Kohli has changed the dynamics of Indian team, feels Monty Panesar

Virat Kohli has changed the dynamics of Indian team, feels Monty Panesar

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