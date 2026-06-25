Glenn Phillips News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Twitter Reacts to New Zealand's Strong First-Innings Advantage

Twitter Reacts to New Zealand's Strong First-Innings Advantage

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Maiden Test Hundred from Glenn Phillips Rescues New Zealand

Maiden Test Hundred from Glenn Phillips Rescues New Zealand

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Watch, ICC T20 World Cup | Chameera pumped up after beating Phillips all ends up with absolute peach

Watch, ICC T20 World Cup | Chameera pumped up after beating Phillips all ends up with absolute peach

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Watch, ICC T20 World Cup | Phillips makes Ravindra feel insecure with convincing six off switch hit

Watch, ICC T20 World Cup | Phillips makes Ravindra feel insecure with convincing six off switch hit

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AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

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New Zealand tour of India | Twitter in awe as India start T20 leg with comprehensive win

New Zealand tour of India | Twitter in awe as India start T20 leg with comprehensive win

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New Zealand tour of India | Twitter in disbelief as New Zealand wins maiden ODI series on Indian soil

New Zealand tour of India | Twitter in disbelief as New Zealand wins maiden ODI series on Indian soil

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IND vs NZ | Twitter impressed as street-smart Mitchell observation guarantees Phillips lifeline with DRS

IND vs NZ | Twitter impressed as street-smart Mitchell observation guarantees Phillips lifeline with DRS

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IND vs NZ | Twitter and Rohit laugh as freaky Glenn Phillips catch attempt mesmerizes peers despite drop

IND vs NZ | Twitter and Rohit laugh as freaky Glenn Phillips catch attempt mesmerizes peers despite drop

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Watch, Super Smash | Phillips stakes claim for ambidextrous batter with stunning strokes after changing guard

Watch, Super Smash | Phillips stakes claim for ambidextrous batter with stunning strokes after changing guard

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Watch, NZ vs ENG | Will Young pulls off one-handed blinder at point to dismiss Harry Brook

Watch, NZ vs ENG | Will Young pulls off one-handed blinder at point to dismiss Harry Brook

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Will O’Rourke to be out of action for three months with back injury

Will O’Rourke to be out of action for three months with back injury

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AI Simulation, SA vs NZ | New Zealand win battle of nerves after tough battle against South Africa

AI Simulation, SA vs NZ | New Zealand win battle of nerves after tough battle against South Africa

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IND vs NZ | Twitter yells spring in shoes as Glenn Phillips defies gravity to draw first blood in Indian camp

IND vs NZ | Twitter yells spring in shoes as Glenn Phillips defies gravity to draw first blood in Indian camp

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‌IND vs NZ | Twitter reacts to Williamson's one-handed screamer mirrors flying Phillips to send Jadeja packing

‌IND vs NZ | Twitter reacts to Williamson's one-handed screamer mirrors flying Phillips to send Jadeja packing

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‌IND vs NZ | Twitter awestruck as Phillips proves “Kiwis can fly” by rubbishing Kohli’s 300th ODI milestone 

‌IND vs NZ | Twitter awestruck as Phillips proves “Kiwis can fly” by rubbishing Kohli’s 300th ODI milestone 

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NZ vs BAN | Twitter and Phillips chuckle as Jamieson’s six-eight frame fails him on a sitter

NZ vs BAN | Twitter and Phillips chuckle as Jamieson’s six-eight frame fails him on a sitter

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PAK vs NZ | Twitter in disbelief as feline-like Phillips plucks yet another diving stunner at point

PAK vs NZ | Twitter in disbelief as feline-like Phillips plucks yet another diving stunner at point

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PAK vs NZ | Twitter in splits as Glenn Phillips’ fit of rage at self nearly knocks out umpire

PAK vs NZ | Twitter in splits as Glenn Phillips’ fit of rage at self nearly knocks out umpire

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‌WATCH, NZ vs SL | Glenn Phillips’s brute power sends the ball soaring into commentary box with 109 metre hit

‌WATCH, NZ vs SL | Glenn Phillips’s brute power sends the ball soaring into commentary box with 109 metre hit

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WATCH, NZ vs ENG |Glenn Phillips defies gravity with birdlike leap to claim catch of the century

WATCH, NZ vs ENG |Glenn Phillips defies gravity with birdlike leap to claim catch of the century

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SL vs NZ | Twitter celebrates as Avishka Fernando’s fielding wizardry earns Jayasuriya’s applause

SL vs NZ | Twitter celebrates as Avishka Fernando’s fielding wizardry earns Jayasuriya’s applause

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IND vs NZ | Twitter celebrates with Rohit Sharma as Ashwin’s carrom ball leaves Glenn Phillips clueless

IND vs NZ | Twitter celebrates with Rohit Sharma as Ashwin’s carrom ball leaves Glenn Phillips clueless

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‌IND vs NZ | Twitter in splits after driven Phillips helps Jadeja in removing hesitant hindrance from sightscreen  

‌IND vs NZ | Twitter in splits after driven Phillips helps Jadeja in removing hesitant hindrance from sightscreen  

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IND vs NZ | Twitter buzzes as Gill survives after Chapman drops a sitter with Phillips and Latham left dismayed

IND vs NZ | Twitter buzzes as Gill survives after Chapman drops a sitter with Phillips and Latham left dismayed

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‌IND vs NZ | Twitter reacts to Glenn Phillips' snorter extends Kohli's Test drought after nine-ball duck

‌IND vs NZ | Twitter reacts to Glenn Phillips' snorter extends Kohli's Test drought after nine-ball duck

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‌SL vs NZ | Twitter reacts to audacious Kusal Mendis notch up century in style with colossal blow

‌SL vs NZ | Twitter reacts to audacious Kusal Mendis notch up century in style with colossal blow

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