Jacob Bethell News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Jacob Bethell Finally Gets Redemption Against Team India

Jacob Bethell Finally Gets Redemption Against Team India

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RCB Get Timely Boost Before Playoffs With Phil Salt News

RCB Get Timely Boost Before Playoffs With Phil Salt News

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Jacob Bethell Breaks Silence on IPL and County Cricket Comparison

Jacob Bethell Breaks Silence on IPL and County Cricket Comparison

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AI Simulation, MI vs LSG | Suryakumar’s masterclass and Bumrah’s strikes seal Mumbai win

AI Simulation, MI vs LSG | Suryakumar’s masterclass and Bumrah’s strikes seal Mumbai win

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Big Absentees Ahead of DC vs RCB Match Revealed

Big Absentees Ahead of DC vs RCB Match Revealed

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Fans Go Crazy as RCB Players Hype Jacob Bethell as ‘Starboy’

Fans Go Crazy as RCB Players Hype Jacob Bethell as ‘Starboy’

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Pietersen vs Cook Gets Bigger as Lalit Modi Shares His Take

Pietersen vs Cook Gets Bigger as Lalit Modi Shares His Take

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Alastair Cook Questions Bethells IPL Role, Suggests England Return

Alastair Cook Questions Bethells IPL Role, Suggests England Return

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Next Big Thing? Lalit Modi Predicts Huge Future for Jacob Bethell

Next Big Thing? Lalit Modi Predicts Huge Future for Jacob Bethell

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RCB Everywhere? Jacob Bethell Shares Unique Semi-final Experience

RCB Everywhere? Jacob Bethell Shares Unique Semi-final Experience

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Jacob Bethell Registers Centuries in All Formats Before Domestic Ton

Jacob Bethell Registers Centuries in All Formats Before Domestic Ton

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Sanju Samson Shines with Two Straight POTM in Knockouts

Sanju Samson Shines with Two Straight POTM in Knockouts

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Harry Brook Finally Reacts to That Shocking Nightclub Bouncer Moment

Harry Brook Finally Reacts to That Shocking Nightclub Bouncer Moment

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Ashes | Twitter in awe as Bethell's family erupts in emotions after prodigy announces himself with maiden ton

Ashes | Twitter in awe as Bethell's family erupts in emotions after prodigy announces himself with maiden ton

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England Announces T20 World Cup 2026 Squad With Shocking Surprises

England Announces T20 World Cup 2026 Squad With Shocking Surprises

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Jacob Bethell Could Miss The Ashes Because of This Issue

Jacob Bethell Could Miss The Ashes Because of This Issue

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Can Jacob Bethell Outperform Ollie Pope at Number 3?

Can Jacob Bethell Outperform Ollie Pope at Number 3?

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IRE vs ENG T20Is | Second T20I in Dublin Match Preview

IRE vs ENG T20Is | Second T20I in Dublin Match Preview

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Eng vs SA, Review | England ruins South Africa’s clean sweep dreams with massive win

Eng vs SA, Review | England ruins South Africa’s clean sweep dreams with massive win

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ENG vs IND | Ollie Pope and Jacob Bethell in direct competition for the number three spot

ENG vs IND | Ollie Pope and Jacob Bethell in direct competition for the number three spot

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Jacob Bethell acknowledges stint with RCB and interactions with Virat Kohli made him better player

Jacob Bethell acknowledges stint with RCB and interactions with Virat Kohli made him better player

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‌IND vs ENG | Twitter amazed by Guru Gambhir’s tactical impact on Bethell’s wicket from dressing room 

‌IND vs ENG | Twitter amazed by Guru Gambhir’s tactical impact on Bethell’s wicket from dressing room 

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BBL | Hurricanes script record sixth straight win to knock out Renegades despite Bethell heroics

BBL | Hurricanes script record sixth straight win to knock out Renegades despite Bethell heroics

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RCB's fresh pick Jacob Bethell earned his first ECB central contract while Jofra Archer secured a two-year extension

RCB's fresh pick Jacob Bethell earned his first ECB central contract while Jofra Archer secured a two-year extension

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‌ENG vs NZ | Bethell remains at no. 3 as England announces unchanged XI for second Test

‌ENG vs NZ | Bethell remains at no. 3 as England announces unchanged XI for second Test

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‌ENG vs NZ | Jacob Bethall earns maiden Test call-up as England announce squad for New Zealand Tests

‌ENG vs NZ | Jacob Bethall earns maiden Test call-up as England announce squad for New Zealand Tests

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‌England announce three debutants in playing XI against Australia

‌England announce three debutants in playing XI against Australia

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