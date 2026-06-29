Harmanpreet Kaur News

Category links
Teams
Pakistan Cricket TeamIndia Cricket TeamEngland Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne RenegadesMelbourne StarsCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsLancashireBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeOtago VoltsWellington FirebirdsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownMi EmiratesDesert VipersCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket TeamArunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
Teams
Tournaments
Players
AI Simulation, ENG-W vs IND-W | Harmanpreet Kaur guides India Women to thrilling win in Chelmsford opener

AI Simulation, ENG-W vs IND-W | Harmanpreet Kaur guides India Women to thrilling win in Chelmsford opener

  • news
  • cricket
Heartwarming Scenes as Team India Honour Harmanpreet Kaur for Padma Shri

Heartwarming Scenes as Team India Honour Harmanpreet Kaur for Padma Shri

  • news
  • cricket
BCCI Unveils Team India Squad for Women’s T20 World Cup

BCCI Unveils Team India Squad for Women’s T20 World Cup

  • news
  • cricket
WPL League Stage Ends with Mumbai Indians Shocking Achievement

WPL League Stage Ends with Mumbai Indians Shocking Achievement

  • news
  • cricket
Rohit Sharma Joins Exclusive List of Indian Cricketers to Receive This Honour

Rohit Sharma Joins Exclusive List of Indian Cricketers to Receive This Honour

  • news
  • cricket
AI Simulation, Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W | Mumbai stay composed in Vadodara as controlled chase seals key WPL win

AI Simulation, Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W | Mumbai stay composed in Vadodara as controlled chase seals key WPL win

  • news
  • cricket
Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W Preview | WPL clash in Vadodara as playoff race tightens

Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W Preview | WPL clash in Vadodara as playoff race tightens

  • news
  • cricket
WPL | Twitter reacts as Harmanpreet leads woeful Mumbai fielding from front with dropped sitter

WPL | Twitter reacts as Harmanpreet leads woeful Mumbai fielding from front with dropped sitter

  • news
  • cricket
Why Harmanpreet Kaurs Leadership Stands Out in the WPL Crowd

Why Harmanpreet Kaurs Leadership Stands Out in the WPL Crowd

  • news
  • cricket
WPL | Twitter on edge as Mumbai Indians continue perfect record over Gujarat Giants with thrilling win

WPL | Twitter on edge as Mumbai Indians continue perfect record over Gujarat Giants with thrilling win

  • news
  • cricket
WPL | Twitter gets goosebumps as Harmanpreet hits stunning lofted extra cover drive for maximum

WPL | Twitter gets goosebumps as Harmanpreet hits stunning lofted extra cover drive for maximum

  • news
  • cricket
AI Simulation, MI-W vs GG-W | Gujarat Giants break duck as Gardner leads composed chase in Navi Mumbai

AI Simulation, MI-W vs GG-W | Gujarat Giants break duck as Gardner leads composed chase in Navi Mumbai

  • news
  • cricket
Mumbai Indians-W & Gujarat Giants-W | WPL 2026 Preview

Mumbai Indians-W & Gujarat Giants-W | WPL 2026 Preview

  • news
  • cricket
WPL | Twitter in splits as Sneh Rana ends up surprising herself delivering awful no-ball

WPL | Twitter in splits as Sneh Rana ends up surprising herself delivering awful no-ball

  • news
  • cricket
WPL | Twitter on edge as Royal Challengers Bengaluru beat Mumbai Indians in thrilling opening contest

WPL | Twitter on edge as Royal Challengers Bengaluru beat Mumbai Indians in thrilling opening contest

  • news
  • cricket
Sri Lanka Women tour of India | Twitter applauds as India complete whitewash with 15-run win

Sri Lanka Women tour of India | Twitter applauds as India complete whitewash with 15-run win

  • news
  • cricket
Get the Complete Squad of Mumbai Indians for the WPL 2026

Get the Complete Squad of Mumbai Indians for the WPL 2026

  • news
  • cricket
Mark Your Calendars as the T20 World Cup 2026 Schedule Drops on This Date

Mark Your Calendars as the T20 World Cup 2026 Schedule Drops on This Date

  • news
  • cricket
Unexpected Twist as BCCI Postpones India vs Bangladesh Womens Series Indefinitely

Unexpected Twist as BCCI Postpones India vs Bangladesh Womens Series Indefinitely

  • news
  • cricket
Bangladesh Captain Indirectly Targets Harmanpreet Kaur in New Statement

Bangladesh Captain Indirectly Targets Harmanpreet Kaur in New Statement

  • news
  • cricket
Ashwin’s Reaction After the Women’s World Cup Win Raises Questions on Men’s Team

Ashwin’s Reaction After the Women’s World Cup Win Raises Questions on Men’s Team

  • news
  • cricket
Has Harmanpreet Kaur Officially Taken Over the Tag of Mumbai Chi Rani?

Has Harmanpreet Kaur Officially Taken Over the Tag of Mumbai Chi Rani?

  • news
  • cricket
How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

  • news
  • cricket
The 2nd of the Month Has Become a Familiar Date for Indian Finals

The 2nd of the Month Has Become a Familiar Date for Indian Finals

  • news
  • cricket
AI Simulation, Women's WC | Mandhana-Kaur rise to occasion to set finals date with Proteas

AI Simulation, Women's WC | Mandhana-Kaur rise to occasion to set finals date with Proteas

  • news
  • cricket
Women's ODI World Cup | IND W vs NZ W 24th ODI in Navi Mumbai, Preview

Women's ODI World Cup | IND W vs NZ W 24th ODI in Navi Mumbai, Preview

  • news
  • cricket
Women’s ODI World Cup | How can India progress to the last four of marquee event?

Women’s ODI World Cup | How can India progress to the last four of marquee event?

  • news
  • cricket