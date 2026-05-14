Jamie Overton News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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CSK Hit by Fresh Setback After Jamie Overton Returns to UK

CSK Hit by Fresh Setback After Jamie Overton Returns to UK

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How Jamie Overton Became the Game Changer for CSK This Season

How Jamie Overton Became the Game Changer for CSK This Season

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These 3 Budget Buys Are Outperforming IPL’s Most Expensive Stars

These 3 Budget Buys Are Outperforming IPL’s Most Expensive Stars

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RCB vs CSK | Twitter in Awe as RCB Extend Winning Streak vs CSK

RCB vs CSK | Twitter in Awe as RCB Extend Winning Streak vs CSK

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ICC T20 World Cup | England become first team to progress to semifinal with thrilling win over Pakistan

ICC T20 World Cup | England become first team to progress to semifinal with thrilling win over Pakistan

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BBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes continue reign at top with huge win over Adelaide Strikers

BBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes continue reign at top with huge win over Adelaide Strikers

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Watch, BBL | Matt Short takes stunner to dismiss David Willey and turn game in Adelaide Strikers’ favour

Watch, BBL | Matt Short takes stunner to dismiss David Willey and turn game in Adelaide Strikers’ favour

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BBL | Adelaide Strikers knock Sydney Thunder out after condemning them to their sixth defeat in seven games

BBL | Adelaide Strikers knock Sydney Thunder out after condemning them to their sixth defeat in seven games

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Watch, BBL | Jamie Overton comes up with unique gesture to escort cameraman off after dismissal

Watch, BBL | Jamie Overton comes up with unique gesture to escort cameraman off after dismissal

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BBL | Twitter impressed as Adelaide Strikers go fourth with comfortable win over Brisbane Heat

BBL | Twitter impressed as Adelaide Strikers go fourth with comfortable win over Brisbane Heat

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England tour of New Zealand | New Zealand pocket ODI series with comfortable win in second game

England tour of New Zealand | New Zealand pocket ODI series with comfortable win in second game

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ENG vs WI | Overton ruled out of remaining ODIs and T20I series with broken finger

ENG vs WI | Overton ruled out of remaining ODIs and T20I series with broken finger

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Twitter welcomes back Rishabh Pant after outrageous reverse six

Twitter welcomes back Rishabh Pant after outrageous reverse six

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SA vs ENG | Twitter reacts to controversial non-striker’s end runout verdict leaves Overton exasperated on umpire

SA vs ENG | Twitter reacts to controversial non-striker’s end runout verdict leaves Overton exasperated on umpire

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‌SA vs ENG | Twitter and Overton shellshocked as Ngidi’s marathon sprint leads to impeccable grab

‌SA vs ENG | Twitter and Overton shellshocked as Ngidi’s marathon sprint leads to impeccable grab

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‌IND vs ENG | Twitter reacts to Surya’s ploy coupled with Varun’s subtle deception bamboozles Overton

‌IND vs ENG | Twitter reacts to Surya’s ploy coupled with Varun’s subtle deception bamboozles Overton

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BBL | Twitter reacts to Smith’s fifty on return eliminate Strikers as Sixers secure top two finish 

BBL | Twitter reacts to Smith’s fifty on return eliminate Strikers as Sixers secure top two finish 

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‌England announce three debutants in playing XI against Australia

‌England announce three debutants in playing XI against Australia

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Men's Hundred | Twitter and Stokes in awe as Jamie Overton smacks 107-metre biggie after monstrous six

Men's Hundred | Twitter and Stokes in awe as Jamie Overton smacks 107-metre biggie after monstrous six

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ILT20 | Twitter reacts as Jordan-Overton duo guide Gulf Giants to victory in season opener

ILT20 | Twitter reacts as Jordan-Overton duo guide Gulf Giants to victory in season opener

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BBL 13| Twitter in splits as Nielsen's 'gully cricket' level of game awareness costs team hilarious single

BBL 13| Twitter in splits as Nielsen's 'gully cricket' level of game awareness costs team hilarious single

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Jamie Overton out for indefinite period of time after back stress fracture

Jamie Overton out for indefinite period of time after back stress fracture

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