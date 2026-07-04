Zimbabwe Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Zimbabwe

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Frost, Alistair

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Nunu, Nkosilatu

Zimbabwe

Macheka, Kudakwashe

Zimbabwe

Masike, Christophe

Zimbabwe

Takodza, Tinotenda Marshal

Zimbabwe

Chipungu, Brighton

Zimbabwe

Phiri, Bright

Zimbabwe

Naqvi, Awad

Zimbabwe

Shara, Arnold

Zimbabwe

Tufail, Zaheer

Zimbabwe

Ballance, Gary

Zimbabwe

Mutumbami, Richmond

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Mupurura, Nigel

Zimbabwe

Musoko, Cuthbert

Zimbabwe

Hondo, Dylan

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Jaure, Keith

Zimbabwe

Zhuwao, Cephas

Zimbabwe

Mashinge, William

Zimbabwe

Mudzinganyama, Brian

Zimbabwe

Chari, Brian

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Chiradza, Alvin

Zimbabwe

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Tshuma, Charlton

Zimbabwe

Nunu, Thamsanqa Keith

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Masvaure, Prince

Zimbabwe

Nyathi, Remembrance

Zimbabwe

Madziva, Neville

Zimbabwe

Chingwara, Tafara

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Chinouya, Michael

Zimbabwe

Chikowero, Manson

Zimbabwe

Byrom, Eddie

Zimbabwe

Musakanda, Tarisai

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Masocha, Ronald

Zimbabwe

Ncube, Cunningham

Zimbabwe

Maunze, Kudzai

Zimbabwe

Chibhabha, Chamu

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Nenhunzi, Tinashe

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Masunda, Larvet

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Kamunhukamwe, Tinashe

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Muzondo, Owen

Zimbabwe

Chipara, Munashe

Zimbabwe

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Musoso, Steady

Zimbabwe

Moor, Peter

Zimbabwe

Ncube, Njabulo

Zimbabwe

Masakadza, Shingi

Zimbabwe

Tiripano, Donald

Zimbabwe

Gopito, Baxton

Zimbabwe

Sauramba, Kudzai

Zimbabwe

Kasuza, Kevin

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Kulinga, Keith

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Chitumba, Clive

Zimbabwe

Masara, John

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Mushangwe, Anesu Catherine

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Musonda, Mary-Anne

Zimbabwe

Schadendorf, Dane

Zimbabwe

Zaib, Saif

Zimbabwe

Marange, Precious

Zimbabwe

Ndiraya, Ashley Rutendo

Zimbabwe

Mazvishaya, Audrey

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe

Myers, Dion

Zimbabwe

Chakabva, Regis

Zimbabwe

Masakadza, Hamilton

Zimbabwe

Chigumbura, Elton

Zimbabwe

Sithole, Tawanda

Zimbabwe

Andrew Strang, Paul

Zimbabwe

Mavunga, Mitchel

Zimbabwe

Chigora, Kudzai

Zimbabwe

Hlabangana, Nathaniel Tadiwanashe

Zimbabwe

Kamwemba, Ryan Takunda

Zimbabwe

Taruvinga, Panashe

Zimbabwe

Macmillan, Campbell

Zimbabwe

Patel, Ronak

Zimbabwe

Eksteen, Kohl William

Zimbabwe

Sunguro, Brandon

Zimbabwe

Schonken, Matthew

Zimbabwe

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Kamuriwo, Anesu Henty

Zimbabwe

Simbi, Ryan Clayton

Zimbabwe

Mabhero, Lindokuhle

Zimbabwe

Takawira, Calton

Zimbabwe

Biza, Beloved

Zimbabwe

Utseya, Prosper

Zimbabwe

Jakiel, Daniel

Zimbabwe

Moyo, Chipo

Zimbabwe

Marumani, Tawananyasha

Zimbabwe

Pemhiwa, Lorraine

Zimbabwe

Munorwei, Passionate

Zimbabwe

Pasipanodya, Runyararo

Zimbabwe

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Shereni, Tendai

Zimbabwe

Chare, Olinda

Zimbabwe

Zimunhu, Adel

Zimbabwe

Nehonde, Reginald

Zimbabwe

Mazvitorera, Shelton

Zimbabwe

Muradzi, Kupakwashe

Zimbabwe

Blignaut, Kian

Zimbabwe

Banda, Tatenda

Zimbabwe

Senzere, Brendon

Zimbabwe

Mazai, Panashe

Zimbabwe

Chimugoro, Tatenda

Zimbabwe

Mudzengerere, Simbarashe

Zimbabwe

Ndiweni, Brandon

Zimbabwe

Blignut, Michael

Zimbabwe

Patel, Dhruv

Zimbabwe

Muduma, Ambitious

Zimbabwe

Zuze, Benny

Zimbabwe

Konson, Rowyn

Zimbabwe

Madaramete, Kirby

Zimbabwe

Chiwaula, Leeroy

Zimbabwe

Mashava, Marshall

Zimbabwe

Mutumwa, Nawej

Zimbabwe

Moyo, Ryan

Zimbabwe

Muyambo, Samuel

Zimbabwe

Matigimu, Kundai

Zimbabwe

Mutungwindu, Vimbai

Zimbabwe

Pasipanodya, Runyararo

Zimbabwe

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Magachena, Betty

Zimbabwe

Mutomba, Natasha

Zimbabwe

Makanhiwa, Nokutenda

Zimbabwe

Melinda Kanchinge

Zimbabwe

Mutombodzi, Tinotenda

Zimbabwe

Welch, Matthew

Zimbabwe

Mboyi, Dalubhle

Zimbabwe

Musekwa, Sheunopa

Zimbabwe

Chimusoro, Munashe

Zimbabwe

Phiri, Ashley

Zimbabwe

Gogodo, Nkosibongwe

Zimbabwe

Schadendorf, Jayden

Zimbabwe

Jaya, Gabriel

Zimbabwe

Mufandauya, Ashley

Zimbabwe

Macheke, Hendrichs

Zimbabwe

Bonyongwe, Nigel

Zimbabwe

Makauyo, Tariro

Zimbabwe

Cremer, Graeme

Zimbabwe

Gwatiringa, Panashe Junior

Zimbabwe

Dzakatire, Shaun Bakhile

Zimbabwe

Makoni, Takudzwa

Zimbabwe

Madhidhi, Webster

Zimbabwe

Ndiraya, Kelly Makanaka

Zimbabwe