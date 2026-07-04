Follow us
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Frost, Alistair
Gwandu, Trevor
Nunu, Nkosilatu
Macheka, Kudakwashe
Masike, Christophe
Takodza, Tinotenda Marshal
Chipungu, Brighton
Phiri, Bright
Naqvi, Awad
Shara, Arnold
Tufail, Zaheer
Ballance, Gary
Mutumbami, Richmond
Kaia, Innocent
Mupurura, Nigel
Musoko, Cuthbert
Hondo, Dylan
Tsiga, Tafadzwa
Jaure, Keith
Zhuwao, Cephas
Mashinge, William
Mudzinganyama, Brian
Chari, Brian
Jongwe, Luke
Mpofu, Chris
Williams, Sean
Chiradza, Alvin
Ndlovu, Ainsley
Makoni, Tanunurwa
Shumba, Milton
Tshuma, Charlton
Nunu, Thamsanqa Keith
Madande, Clive
Masvaure, Prince
Nyathi, Remembrance
Madziva, Neville
Chingwara, Tafara
Mayavo, Nyasha
Burl, Ryan
Chinouya, Michael
Chikowero, Manson
Byrom, Eddie
Musakanda, Tarisai
Mumba, Carl
Campbell, Johnathan
Kaitano, Takudzwanashe
Mavuta, Brandon
Masocha, Ronald
Ncube, Cunningham
Maunze, Kudzai
Chibhabha, Chamu
Ervine, Craig
Nenhunzi, Tinashe
Evans, Brad
Welch, Nick
Masunda, Larvet
Ngarava, Richard
Kamunhukamwe, Tinashe
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Chivanga, Tanaka
Muzondo, Owen
Chipara, Munashe
Maruma, Timycen
Musoso, Steady
Moor, Peter
Ncube, Njabulo
Masakadza, Shingi
Tiripano, Donald
Gopito, Baxton
Sauramba, Kudzai
Kasuza, Kevin
Nyauchi, Victor
Kulinga, Keith
Masakadza, Wellington
Chitumba, Clive
Masara, John
Munyonga, Tony
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Mushangwe, Anesu Catherine
Gumbie, Joylord
Musonda, Mary-Anne
Schadendorf, Dane
Zaib, Saif
Marange, Precious
Ndiraya, Ashley Rutendo
Mazvishaya, Audrey
Nkomo, Josephine
Myers, Dion
Chakabva, Regis
Masakadza, Hamilton
Chigumbura, Elton
Sithole, Tawanda
Andrew Strang, Paul
Mavunga, Mitchel
Chigora, Kudzai
Hlabangana, Nathaniel Tadiwanashe
Kamwemba, Ryan Takunda
Taruvinga, Panashe
Macmillan, Campbell
Patel, Ronak
Eksteen, Kohl William
Sunguro, Brandon
Schonken, Matthew
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Kamuriwo, Anesu Henty
Simbi, Ryan Clayton
Mabhero, Lindokuhle
Takawira, Calton
Biza, Beloved
Utseya, Prosper
Jakiel, Daniel
Moyo, Chipo
Marumani, Tawananyasha
Pemhiwa, Lorraine
Munorwei, Passionate
Pasipanodya, Runyararo
Maposa, Tinotenda Tinashe
Shereni, Tendai
Chare, Olinda
Zimunhu, Adel
Nehonde, Reginald
Mazvitorera, Shelton
Muradzi, Kupakwashe
Blignaut, Kian
Banda, Tatenda
Senzere, Brendon
Mazai, Panashe
Chimugoro, Tatenda
Mudzengerere, Simbarashe
Ndiweni, Brandon
Blignut, Michael
Patel, Dhruv
Muduma, Ambitious
Zuze, Benny
Konson, Rowyn
Madaramete, Kirby
Chiwaula, Leeroy
Mashava, Marshall
Mutumwa, Nawej
Moyo, Ryan
Muyambo, Samuel
Matigimu, Kundai
Mutungwindu, Vimbai
Taylor, Brendan
Magachena, Betty
Mutomba, Natasha
Makanhiwa, Nokutenda
Melinda Kanchinge
Mutombodzi, Tinotenda
Welch, Matthew
Mboyi, Dalubhle
Musekwa, Sheunopa
Chimusoro, Munashe
Phiri, Ashley
Gogodo, Nkosibongwe
Schadendorf, Jayden
Jaya, Gabriel
Mufandauya, Ashley
Macheke, Hendrichs
Bonyongwe, Nigel
Makauyo, Tariro
Cremer, Graeme
Gwatiringa, Panashe Junior
Dzakatire, Shaun Bakhile
Makoni, Takudzwa
Madhidhi, Webster
Ndiraya, Kelly Makanaka