Follow us
Wasim, Imad
Pakistan
Khan, Sharjeel
Amir, Mohammad
Malik, Shoaib
Yamin, Aamer
Hamza, Mir
Tahir, Tayyab
Akram, Qasim
Irfan Khan, Mohammad
Javed, Akif
Ali, Haider
Akhlaq, Muhammad
Akram, Faisal
Masood, Shan
Rizwan, Mohammad
Khan, Usman
Mir, Usama
Shah, Khushdil
Butt, Amad
Afridi, Abbas
Ihsanullah
Minhas, Arafat
Ahmed, Sarfraz
Akmal, Umar
Ahmed, Iftikhar
Ali, Ahsan
Nawaz, Mohammad
Hafeez, Mohammad
Shakil, Saud
Yousuf, Omair
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Khan, Yasir
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Ghulam, Kamran
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Khan, Zaman
Daniyal, Ahmad
Baig, Mirza Tahir
Sohail, Haris
Azam, Babar
Qadir, Usman
Riaz, Wahab
Aziz, Danish
Iqbal, Arshad
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Jamal, Aamer
Haseebullah
Muqeem, Sufiyan
Masood, Saad
Khan, Mohammad Azam
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Maqsood, Sohaib
Ali, Asif
Khan, Mubashir
Turkiye
Ali, Hasan
Gohar, Zafar
Khan, Mubasir
Khan, Zohaib
Amin, Adil
Shahzad, Khurram
Musa, Muhammad
Sadaqat, Maaz
Abbas, Mohammad
Ali, Azhar
Khan, Sajid
Imam-ul-Haq
Agha, Salman Ali
Ali, Mohammad
Butt, Imran
Nazir, Rohail
Sinha, Dahani
Huraira, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Bhatti, Kashif
Hussain, Shamyl
Awais, Azan
Irfan SLA, Mohammad
Aslam, Sami
Farhan, Sahibzada
Shinwari, Usman
Khan, Imran
Alam, Fawad
Manzoor, Khurram
Shafiq, Asad
Ali, Abid
Shehzad, Ahmed
Salahuddin, Usman
Ahmed, Waqas
Wali, Taj
Israrullah
Asghar, Mohammad
Khan, Azam
Khan, Tabish
Ghouri, Ghazi
Maqsood, Waqas
Irfan, Mohammad
Samad, Abdul
Mahmood, Zahid
Afridi, Asif
Khan, Jahandad
Malik, Zeeshan
Ali, Kashif
Ali, Nauman
Bradburn, Grant
New Zealand
Khan, Sohail
Muhammed, Shahzad
Shah, Yasir
Shahnawaz, Dahani
Asif, Bilal
Nafay, Khawaja Muhammad
Mehmood, Zahid
Ali, Noman
Mirza, Mohammad Salman
Moqeem, Sufyan
Mohammad, Khawaja
Khan, Musa
Anees, Maham
Wasim, Mohammad
Niazi, Irfan
Nawaz, Hasan
Fazal, Abdullah
Mirza, Mohammad
Aziz, Shahid
Tariq, Usman
Ali, Saad