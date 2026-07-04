Pakistan Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pakistan

Wasim, Imad

Pakistan

Khan, Sharjeel

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Malik, Shoaib

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Akmal, Umar

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Ali, Ahsan

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Khan, Yasir

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Baig, Mirza Tahir

Sohail, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Riaz, Wahab

Pakistan

Aziz, Danish

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Ali, Asif

Pakistan

Khan, Mubashir

Turkiye

Ali, Hasan

Pakistan

Gohar, Zafar

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Khan, Zohaib

Pakistan

Amin, Adil

Pakistan

Shahzad, Khurram

Pakistan

Musa, Muhammad

Pakistan

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Abbas, Mohammad

Pakistan

Ali, Azhar

Pakistan

Khan, Sajid

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Bhatti, Kashif

Pakistan

Hussain, Shamyl

Pakistan

Awais, Azan

Pakistan

Irfan SLA, Mohammad

Pakistan

Aslam, Sami

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Shinwari, Usman

Pakistan

Khan, Imran

Pakistan

Alam, Fawad

Pakistan

Manzoor, Khurram

Pakistan

Shafiq, Asad

Pakistan

Ali, Abid

Pakistan

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Salahuddin, Usman

Pakistan

Ahmed, Waqas

Pakistan

Wali, Taj

Pakistan

Israrullah

Pakistan

Asghar, Mohammad

Pakistan

Khan, Azam

Pakistan

Khan, Tabish

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Maqsood, Waqas

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Mahmood, Zahid

Pakistan

Afridi, Asif

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Malik, Zeeshan

Pakistan

Ali, Kashif

Pakistan

Ali, Nauman

Pakistan

Khan, Imran

Pakistan

Bradburn, Grant

New Zealand

Khan, Sohail

Pakistan

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Shah, Yasir

Pakistan

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Asif, Bilal

Pakistan

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Mehmood, Zahid

Ali, Noman

Pakistan

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Moqeem, Sufyan

Pakistan

Mohammad, Khawaja

Pakistan

Khan, Musa

Pakistan

Anees, Maham

Pakistan

Wasim, Mohammad

Pakistan

Niazi, Irfan

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Fazal, Abdullah

Pakistan

Mirza, Mohammad

Pakistan

Aziz, Shahid

Tariq, Usman

Pakistan

Shahzad, Khurram

Pakistan

Ali, Saad

Pakistan