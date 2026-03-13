Abrar Ahmed News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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AI Simulation, PAK vs USA | Pakistan cruise past USA in Colombo as disciplined bowling sets up calm chase

AI Simulation, PAK vs USA | Pakistan cruise past USA in Colombo as disciplined bowling sets up calm chase

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Pakistan tour of Sri Lanka | Pakistan begin T20I series with six-wicket win in one-sided contest

Pakistan tour of Sri Lanka | Pakistan begin T20I series with six-wicket win in one-sided contest

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Pakistan T20I Tri Series | Sri Lanka qualify for final with thrilling six-run win over Pakistan

Pakistan T20I Tri Series | Sri Lanka qualify for final with thrilling six-run win over Pakistan

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Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan seal three-match ODI series with clinical win

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan seal three-match ODI series with clinical win

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AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

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Pakistan vs India, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs India, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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Asia Cup | Twitter laughs as Wanindu Hasaranga pays Abrar Ahmed back in style

Asia Cup | Twitter laughs as Wanindu Hasaranga pays Abrar Ahmed back in style

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Asia Cup | Twitter reacts as Abrar mimics Hasaranga after getting better of him

Asia Cup | Twitter reacts as Abrar mimics Hasaranga after getting better of him

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Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

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Asia Cup | Twitter reacts as Pakistan qualify for Super Fours with comfortable win over UAE

Asia Cup | Twitter reacts as Pakistan qualify for Super Fours with comfortable win over UAE

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Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

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Pakistan vs Oman, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Strong Start In Asia Cup

Pakistan vs Oman, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Strong Start In Asia Cup

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Watch, PSL 2025 | Hasan Ali hilariously pulls off Abrar Ahmed’s pose right after sending him back

Watch, PSL 2025 | Hasan Ali hilariously pulls off Abrar Ahmed’s pose right after sending him back

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‌IND vs PAK | Twitter and Virat startled at Abrar’s celebratory dugout gesture after befuddling Shubman with pearler

‌IND vs PAK | Twitter and Virat startled at Abrar’s celebratory dugout gesture after befuddling Shubman with pearler

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‌PAK vs WI | Twitter reacts to Sajid and Abrar dent gritty Athanaze as Pakistan triumph on rank-turner 

‌PAK vs WI | Twitter reacts to Sajid and Abrar dent gritty Athanaze as Pakistan triumph on rank-turner 

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SA vs PAK | Twitter reacts Abrar’s sly send off after bamboozling Hendricks with wrong’un

SA vs PAK | Twitter reacts Abrar’s sly send off after bamboozling Hendricks with wrong’un

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‌ZIM vs PAK | Ayub ton and spin mystery dent Chevrons as Pakistan equalise series tally

‌ZIM vs PAK | Ayub ton and spin mystery dent Chevrons as Pakistan equalise series tally

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PAK vs BAN | Twitter in splits as fumbling Abrar's hurried entry has Shakib break into giggles

PAK vs BAN | Twitter in splits as fumbling Abrar's hurried entry has Shakib break into giggles

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PAK vs BAN | Abrar Ahmed or Mir Hamza confirmed to replace Shaheen Afridi in second Test

PAK vs BAN | Abrar Ahmed or Mir Hamza confirmed to replace Shaheen Afridi in second Test

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Abrar Ahmed and Aamir Jamal return as Pakistan reveals squad for 2nd Test against Bangladesh

Abrar Ahmed and Aamir Jamal return as Pakistan reveals squad for 2nd Test against Bangladesh

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Babar Azam named captain, Hasan Ali dropped and Haris Rauf returns as Pakistan announces squad for T20 World Cup

Babar Azam named captain, Hasan Ali dropped and Haris Rauf returns as Pakistan announces squad for T20 World Cup

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NZ vs PAK | Twitter reacts to Rizwan-Shaheen set up Pakistan's win over Black Caps

NZ vs PAK | Twitter reacts to Rizwan-Shaheen set up Pakistan's win over Black Caps

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PSL 2024 | Twitter reacts to Abrar's geeky celebration after 'cleaning' up Usman with 'spectacular' mystery spin

PSL 2024 | Twitter reacts to Abrar's geeky celebration after 'cleaning' up Usman with 'spectacular' mystery spin

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SL vs PAK | Twitter in splits as Abrar and Samarawickrama unveils Test cricket’s hilarious side with treasure hunt

SL vs PAK | Twitter in splits as Abrar and Samarawickrama unveils Test cricket’s hilarious side with treasure hunt

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PAK vs NZ | Twitter labels Pakistan 'the Abrar Ahmed team' after he singlehandedly rescues them with two stunning efforts

PAK vs NZ | Twitter labels Pakistan 'the Abrar Ahmed team' after he singlehandedly rescues them with two stunning efforts

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PAK vs NZ | Twitter reacts to unnecessarily desperate Pakistan wasting two reviews in three overs trying to dismiss Kane Williamson

PAK vs NZ | Twitter reacts to unnecessarily desperate Pakistan wasting two reviews in three overs trying to dismiss Kane Williamson

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