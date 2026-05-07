Mustafizur Rahman News

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Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Mustafizur Rahmans PSL Participation Blocked After NOC Denial

Mustafizur Rahmans PSL Participation Blocked After NOC Denial

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Big Move! BCB Works on Improving Relations with BCCI

Big Move! BCB Works on Improving Relations with BCCI

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How One IPL Decision Ended Up Reshaping the T20 World Cup?

How One IPL Decision Ended Up Reshaping the T20 World Cup?

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Bangladeshs T20 WC Spot at Risk After ICC’s Latest Move

Bangladeshs T20 WC Spot at Risk After ICC’s Latest Move

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T20I Series Preview | Chattogram gets ready for Bangladesh vs Ireland opener

T20I Series Preview | Chattogram gets ready for Bangladesh vs Ireland opener

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AI Simulation, BAN vs IRE | Litton Das and Mahedi Hasan shine as Bangladesh claim narrow win in first T20I

AI Simulation, BAN vs IRE | Litton Das and Mahedi Hasan shine as Bangladesh claim narrow win in first T20I

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BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to face each other in third T20I

BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to face each other in third T20I

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AI Simulation, BAN vs WI | Bangladesh beat West Indies by eight runs in third T20I

AI Simulation, BAN vs WI | Bangladesh beat West Indies by eight runs in third T20I

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West Indies tour of Bangladesh | West Indies take unassailable lead in T20 series with 14-run win in second game

West Indies tour of Bangladesh | West Indies take unassailable lead in T20 series with 14-run win in second game

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West Indies tour of Bangladesh | Third ODI in Mirpur, Preview

West Indies tour of Bangladesh | Third ODI in Mirpur, Preview

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AFG vs BAN | Third ODI in Abu Dhabi, Preview

AFG vs BAN | Third ODI in Abu Dhabi, Preview

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Sri Lanka vs Bangladesh, Super Four, Match 1 (B1 vs B2) – Asia Cup 2025 (20 September, Dubai)

Sri Lanka vs Bangladesh, Super Four, Match 1 (B1 vs B2) – Asia Cup 2025 (20 September, Dubai)

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Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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Team Sri Lanka vs Bangladesh, Preview | Match Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Team Sri Lanka vs Bangladesh, Preview | Match Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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Bangladesh Edge Afghanistan in Tense Clash, Keeps Super 4 Hopes Alive

Bangladesh Edge Afghanistan in Tense Clash, Keeps Super 4 Hopes Alive

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Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Bangladesh bowlers steals show during final over thriller in Abu Dhabi

Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Bangladesh bowlers steals show during final over thriller in Abu Dhabi

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Bangladesh vs Afghanistan, Preview | Bangladesh Look To Respond After Costly Loss

Bangladesh vs Afghanistan, Preview | Bangladesh Look To Respond After Costly Loss

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Bangladesh vs Sri Lanka, Preview | Sri Lanka Will Look To Bounce Back, Bangladesh Aim To Prove Consistency

Bangladesh vs Sri Lanka, Preview | Sri Lanka Will Look To Bounce Back, Bangladesh Aim To Prove Consistency

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AI Simulation, SL vs BAN | Hasaranga stars in series decider as Sri Lanka claim ODI series

AI Simulation, SL vs BAN | Hasaranga stars in series decider as Sri Lanka claim ODI series

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IPL 2025 | Delhi Capitals name Mustafizur Rahman as replacement after Jake Fraser-McGurk's withdrawal

IPL 2025 | Delhi Capitals name Mustafizur Rahman as replacement after Jake Fraser-McGurk's withdrawal

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IND vs BAN | Twitter in splits as Shanto and Litton botch a run-out opportunity amidst India’s run feast

IND vs BAN | Twitter in splits as Shanto and Litton botch a run-out opportunity amidst India’s run feast

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IND vs BAN | Twitter erupts with excitement as Sanju Samson launches a jaw-dropping six into the stands

IND vs BAN | Twitter erupts with excitement as Sanju Samson launches a jaw-dropping six into the stands

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IND vs BAN | Twitter and SKY stunned as Nitish nonchalantly launches Fizz for audacious wristy six

IND vs BAN | Twitter and SKY stunned as Nitish nonchalantly launches Fizz for audacious wristy six

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CSK vs SRH | Twitter reacts to Gaikwad-Deshpande spectacle as CSK silences Pat Cummins and Co.

CSK vs SRH | Twitter reacts to Gaikwad-Deshpande spectacle as CSK silences Pat Cummins and Co.

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CSK vs LSG | Twitter reacts to Rahul-de Kock heroics as Lucknow Super Giants outclass Chennai Super Kings

CSK vs LSG | Twitter reacts to Rahul-de Kock heroics as Lucknow Super Giants outclass Chennai Super Kings

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IPL 2024 | Twitter reacts to Chepauk crowd going silent as their beloved Thala misses a dolly

IPL 2024 | Twitter reacts to Chepauk crowd going silent as their beloved Thala misses a dolly

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IPL 2024 | Mustafizur heroics propel CSK to clinical dismantling of RCB in season opener

IPL 2024 | Mustafizur heroics propel CSK to clinical dismantling of RCB in season opener

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