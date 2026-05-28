Rashid Khan News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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AI Simulation, GT vs SRH | Gill’s masterclass outshines Hyderabad’s explosive chase

AI Simulation, GT vs SRH | Gill’s masterclass outshines Hyderabad’s explosive chase

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Watch Rashid Khans Perfect Reply to Ravindra Jadejas Pocket Celebration

Watch Rashid Khans Perfect Reply to Ravindra Jadejas Pocket Celebration

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Twitter Erupts After Rashid Khans Dominant Bowling Show

Twitter Erupts After Rashid Khans Dominant Bowling Show

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Did India Consider Rashid Khan for Citizenship and National Selection?

Did India Consider Rashid Khan for Citizenship and National Selection?

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AI Simulation, GT vs KKR | Rashid Khans magic spin seals clinical win for Gujarat

AI Simulation, GT vs KKR | Rashid Khans magic spin seals clinical win for Gujarat

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Watch, SA20 | Ice cool Hendricks pulls off beauty at boundary with ease to pack Du Plessis off

Watch, SA20 | Ice cool Hendricks pulls off beauty at boundary with ease to pack Du Plessis off

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AI Simulation, ZIM vs AFG T20Is | Afghanistan seal three-match series with 12-run win in second game

AI Simulation, ZIM vs AFG T20Is | Afghanistan seal three-match series with 12-run win in second game

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ZIM vs AFG | Second T20I in Harare, Preview

ZIM vs AFG | Second T20I in Harare, Preview

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ICC ODI Rankings | Rashid Khan becomes number one among bowlers while Ibrahim Zadran rises to second in batters’ list

ICC ODI Rankings | Rashid Khan becomes number one among bowlers while Ibrahim Zadran rises to second in batters’ list

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AFG vs BAN Review | Afghanistan beat Bangladesh by 200 runs in third ODI to claim a clean-sweep series win

AFG vs BAN Review | Afghanistan beat Bangladesh by 200 runs in third ODI to claim a clean-sweep series win

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AI Simulation, AFG vs BAN ODIs | Afghanistan complete clean sweep with five-wicket win over Bangladesh

AI Simulation, AFG vs BAN ODIs | Afghanistan complete clean sweep with five-wicket win over Bangladesh

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AFG vs BAN | Third ODI in Abu Dhabi, Preview

AFG vs BAN | Third ODI in Abu Dhabi, Preview

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Did Annabel Sutherland Just Give Herself the Perfect Birthday Gift Against India?

Did Annabel Sutherland Just Give Herself the Perfect Birthday Gift Against India?

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Afghanistan to travel to Zimbabwe in October

Afghanistan to travel to Zimbabwe in October

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AFG vs SL | Twitter in splits as Rashid's zeal for batting leaves him blissfully unaware of own dismissal

AFG vs SL | Twitter in splits as Rashid's zeal for batting leaves him blissfully unaware of own dismissal

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Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Bangladesh bowlers steals show during final over thriller in Abu Dhabi

Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Bangladesh bowlers steals show during final over thriller in Abu Dhabi

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Twitter reacts to Rashid Khan's frightening death stare after giving Afghanistan their first breakthrough

Twitter reacts to Rashid Khan's frightening death stare after giving Afghanistan their first breakthrough

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Bangladesh vs Afghanistan, Preview | Bangladesh Look To Respond After Costly Loss

Bangladesh vs Afghanistan, Preview | Bangladesh Look To Respond After Costly Loss

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Warning Signs for India: Nawaz’s Hat-trick and Early Tensions Around Asia Cup 2025

Warning Signs for India: Nawaz’s Hat-trick and Early Tensions Around Asia Cup 2025

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Afghanistan vs Hong Kong, Preview | Asia Cup 2025 Will Look To Begin With Intensity After Fresh Squad Announcements

Afghanistan vs Hong Kong, Preview | Asia Cup 2025 Will Look To Begin With Intensity After Fresh Squad Announcements

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‌PAK vs AFG, Preview | South Asian rivalry to take place in UAE T20I tri-series final at Sharjah Cricket Ground

‌PAK vs AFG, Preview | South Asian rivalry to take place in UAE T20I tri-series final at Sharjah Cricket Ground

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PAK vs AFG, Preview | Pakistan look to maintain unbeaten streak in UAE T20I tri-series

PAK vs AFG, Preview | Pakistan look to maintain unbeaten streak in UAE T20I tri-series

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The Hundred | Oval Invincibles continue run on top with thumping win over Southern Brave

The Hundred | Oval Invincibles continue run on top with thumping win over Southern Brave

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AI Simulation, OI vs WF | Oval Invincibles maintain their streak against Welsh Fire after thrilling win

AI Simulation, OI vs WF | Oval Invincibles maintain their streak against Welsh Fire after thrilling win

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OI vs WF, Preview | Invincibles looking to come back from heartbreaking loss at Edgbaston

OI vs WF, Preview | Invincibles looking to come back from heartbreaking loss at Edgbaston

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Watch, The Hundred | Rashid Khan switches from cricket to golf with unbelievable shot

Watch, The Hundred | Rashid Khan switches from cricket to golf with unbelievable shot

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OI vs MO, Review | Oval Invincibles make it two-in-two after dominant win against Manchester Originals

OI vs MO, Review | Oval Invincibles make it two-in-two after dominant win against Manchester Originals

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