Sunil Narine News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Was Narine Already an Opener Before Kolkata Knight Riders Tried Him in 2017?

Was Narine Already an Opener Before Kolkata Knight Riders Tried Him in 2017?

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AI Simulation, KKR vs PBKS | Narine’s all-round brilliance helps KKR edge Punjab in Eden thriller

AI Simulation, KKR vs PBKS | Narine’s all-round brilliance helps KKR edge Punjab in Eden thriller

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Watch, SA20 | Lungi Ngidi creates history with first hat-trick in history of tournament

Watch, SA20 | Lungi Ngidi creates history with first hat-trick in history of tournament

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AI Simulation, GAW vs TKR | Trinbago Knight Riders beat Guyana Amazon Warriors by six wickets to lift fifth CPL title

AI Simulation, GAW vs TKR | Trinbago Knight Riders beat Guyana Amazon Warriors by six wickets to lift fifth CPL title

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TKR vs SLK, Review | Trinbago Knight Riders reach sixth CPL final after comprehensive win against St Lucia Kings

TKR vs SLK, Review | Trinbago Knight Riders reach sixth CPL final after comprehensive win against St Lucia Kings

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AI Simulation, TKR vs SLK | Trinbago Knight Riders keep fifth title hopes alive after beating St Lucia Kings

AI Simulation, TKR vs SLK | Trinbago Knight Riders keep fifth title hopes alive after beating St Lucia Kings

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‌AI Simulation, TKR vs ABF | Knight Riders keep fifth title dream alive with 14-run win in Eliminator

‌AI Simulation, TKR vs ABF | Knight Riders keep fifth title dream alive with 14-run win in Eliminator

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LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

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MINY vs LAKR Review | Kieron Pollard’s all-round performance helps MINY dominate LA Knight Riders

MINY vs LAKR Review | Kieron Pollard’s all-round performance helps MINY dominate LA Knight Riders

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WATCH, MLC | Narine’s brilliance outlasts de Kock’s luck in thrilling battle

WATCH, MLC | Narine’s brilliance outlasts de Kock’s luck in thrilling battle

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SRH vs KKR | Twitter in splits as Harshal pulls out bunny celebration to remind Unadkat about his favourite batter

SRH vs KKR | Twitter in splits as Harshal pulls out bunny celebration to remind Unadkat about his favourite batter

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IPL | Twitter reacts to Narine’s snail pace as Dhoni rolls back years with stumping magic

IPL | Twitter reacts to Narine’s snail pace as Dhoni rolls back years with stumping magic

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DC vs KKR | Narine and Varun turn the screws as Delhi suffer second loss on the bounce

DC vs KKR | Narine and Varun turn the screws as Delhi suffer second loss on the bounce

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KKR vs PBKS | Twitter in frenzy as Prabhsimran plays a KP-inspired switch hit to hammer Narine for six

KKR vs PBKS | Twitter in frenzy as Prabhsimran plays a KP-inspired switch hit to hammer Narine for six

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PBKS vs KKR | Twitter in awe as Chahal’s four-fer outshines KKR’s collapse in a nail-biting thriller

PBKS vs KKR | Twitter in awe as Chahal’s four-fer outshines KKR’s collapse in a nail-biting thriller

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CSK vs KKR | Narine, Chakaravarthy wreck CSK as Dhoni’s captaincy return turns nightmare

CSK vs KKR | Narine, Chakaravarthy wreck CSK as Dhoni’s captaincy return turns nightmare

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CSK vs KKR | Twitter in splits as Sunil Narine gets a taste of his spin while fielding

CSK vs KKR | Twitter in splits as Sunil Narine gets a taste of his spin while fielding

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CSK vs KKR | Twitter reacts as Chepauk falls silent after Dhoni’s captaincy ends in just four balls

CSK vs KKR | Twitter reacts as Chepauk falls silent after Dhoni’s captaincy ends in just four balls

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KKR vs LSG | Twitter in splits as Digvesh finds loophole for write-off celebration after dispatching his idol

KKR vs LSG | Twitter in splits as Digvesh finds loophole for write-off celebration after dispatching his idol

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‌MI vs KKR | Twitter cherishes Boult and Chahar’s deadly pairing skittle defending champs in disastrous powerplay

‌MI vs KKR | Twitter cherishes Boult and Chahar’s deadly pairing skittle defending champs in disastrous powerplay

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KKR vs RCB | Twitter reacts to unmindful RCB spares Narine’s casual hit wicket by not appealing

KKR vs RCB | Twitter reacts to unmindful RCB spares Narine’s casual hit wicket by not appealing

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Buchi Babu Trophy | Twitter in splits as Shreyas Iyer unleashes immaculate Narine bowling action imitation

Buchi Babu Trophy | Twitter in splits as Shreyas Iyer unleashes immaculate Narine bowling action imitation

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KKR vs SRH | Twitter Reacts as Jaydev 'Unlucky' Unadkat survives being bowled only to get out LBW

KKR vs SRH | Twitter Reacts as Jaydev 'Unlucky' Unadkat survives being bowled only to get out LBW

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KKR vs SRH | Twitter reacts as Sunrisers' impact player Sanvir Singh fails to make an impact leading to golden duck

KKR vs SRH | Twitter reacts as Sunrisers' impact player Sanvir Singh fails to make an impact leading to golden duck

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KKR vs SRH | Twitter erupts over the Rahul Tripathi-Abdul Samad blunder culminating in Tripathi’s dismissal

KKR vs SRH | Twitter erupts over the Rahul Tripathi-Abdul Samad blunder culminating in Tripathi’s dismissal

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KKR vs MI | Twitter abuzz as Jasprit Bumrah's jaffa leaves Sunil Narine utterly baffled resulting in golden duck

KKR vs MI | Twitter abuzz as Jasprit Bumrah's jaffa leaves Sunil Narine utterly baffled resulting in golden duck

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IPL 2024 | Twitter reacts to Caribbean stars dwarfing Super Giants to solidify KKR's playoff berth

IPL 2024 | Twitter reacts to Caribbean stars dwarfing Super Giants to solidify KKR's playoff berth

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