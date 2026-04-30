Lungi Ngidi News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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How Virat Kohli’s Former Teammate Helped Lungi Ngidi Reach Hospital in 11 Minutes

How Virat Kohli’s Former Teammate Helped Lungi Ngidi Reach Hospital in 11 Minutes

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Big Absentees Ahead of DC vs RCB Match Revealed

Big Absentees Ahead of DC vs RCB Match Revealed

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How a Special Corridor Got Lungi Ngidi to Hospital in 11 Minutes

How a Special Corridor Got Lungi Ngidi to Hospital in 11 Minutes

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ICC T20 World Cup | Twitter in awe as South Africa begin campaign with clinical win over Canada

ICC T20 World Cup | Twitter in awe as South Africa begin campaign with clinical win over Canada

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SA20 | Pretoria Capitals outmuscle Durban’s Super Giants in high-scoring game at Kingsmead

SA20 | Pretoria Capitals outmuscle Durban’s Super Giants in high-scoring game at Kingsmead

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Watch, SA20 | Lungi Ngidi creates history with first hat-trick in history of tournament

Watch, SA20 | Lungi Ngidi creates history with first hat-trick in history of tournament

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South Africa tour of India | Twitter stunned as Kohli gets off mark in some style in Raipur

South Africa tour of India | Twitter stunned as Kohli gets off mark in some style in Raipur

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AUS vs SA, Review | South Africa maintain bilateral dominance after claiming series with massive 84-run win

AUS vs SA, Review | South Africa maintain bilateral dominance after claiming series with massive 84-run win

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AUS vs SA | Twitter celebrate’s as South Africa claim series with massive win at Great Barrier Reef Arena

AUS vs SA | Twitter celebrate’s as South Africa claim series with massive win at Great Barrier Reef Arena

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ZIM vs SA | Twitter goes crazy as Madhevere gets dismissed in embarrasing fashion

ZIM vs SA | Twitter goes crazy as Madhevere gets dismissed in embarrasing fashion

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Lungi Ngidi returns as Proteas name pace-heavy squad for WTC summit clash

Lungi Ngidi returns as Proteas name pace-heavy squad for WTC summit clash

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‌SA vs ENG | Twitter and Overton shellshocked as Ngidi’s marathon sprint leads to impeccable grab

‌SA vs ENG | Twitter and Overton shellshocked as Ngidi’s marathon sprint leads to impeccable grab

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‌Lungi Ngidi ruled out of Test summer with groin injury 

‌Lungi Ngidi ruled out of Test summer with groin injury 

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‌SA vs IND | Twitter reacts as Newlands proves to be batter’s graveyard with 23 wicket Day 1 

‌SA vs IND | Twitter reacts as Newlands proves to be batter’s graveyard with 23 wicket Day 1 

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SA vs AFG | Twitter in disbelief as Miller converts sitter into worldie with incredulous grab off his face

SA vs AFG | Twitter in disbelief as Miller converts sitter into worldie with incredulous grab off his face

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SA vs ENG | Twitter lauds Lungi Ngidi's perfect jaffa to halt Jason Roy's spirited comeback

SA vs ENG | Twitter lauds Lungi Ngidi's perfect jaffa to halt Jason Roy's spirited comeback

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AUS vs SA | Twitter reacts as Richard Kettleborough turns Lungi Ngidi's 'emergency assistant' helping him to deal with cramps

AUS vs SA | Twitter reacts as Richard Kettleborough turns Lungi Ngidi's 'emergency assistant' helping him to deal with cramps

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ICC World T20 | Twitter reacts as South Africa beats India by five wickets in a close contest

ICC World T20 | Twitter reacts as South Africa beats India by five wickets in a close contest

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IND vs SA 2022, 5th T20I | Internet reacts as Lungi Ngidi’s dipping slower castles Ishan Kishan

IND vs SA 2022, 5th T20I | Internet reacts as Lungi Ngidi’s dipping slower castles Ishan Kishan

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Reports: South Africa Test players to choose Indian Premier League over Bangladesh Tests

Reports: South Africa Test players to choose Indian Premier League over Bangladesh Tests

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IPL 2022 | Reports : Delhi Capitals appoints Biju George as fielding coach

IPL 2022 | Reports : Delhi Capitals appoints Biju George as fielding coach

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ICC ODI Rankings | Virat Kohli, Rohit Sharma retain second, third spot; Quinton de Kock enters top 5

ICC ODI Rankings | Virat Kohli, Rohit Sharma retain second, third spot; Quinton de Kock enters top 5

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IND vs SA | We are a team of ‘good cricketers without superstars’ , opines Lungi Ngidi

IND vs SA | We are a team of ‘good cricketers without superstars’ , opines Lungi Ngidi

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IND vs SA | Couple of breakthroughs early morning could turn the game on its head, says Lungi Ngidi

IND vs SA | Couple of breakthroughs early morning could turn the game on its head, says Lungi Ngidi

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Lungi Ngidi tests positive for Covid-19, ruled out of Netherlands ODIs

Lungi Ngidi tests positive for Covid-19, ruled out of Netherlands ODIs

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De Kock, Miller and Ngidi to miss ODIs in Sri Lanka

De Kock, Miller and Ngidi to miss ODIs in Sri Lanka

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Have few bowling variations in my bank to surprise batsmen in the future, admits Tabraiz Shamsi

Have few bowling variations in my bank to surprise batsmen in the future, admits Tabraiz Shamsi

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