Matthew Hayden News

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Players
Gujarat Titans Strengthen Coaching Staff with Matthew Hayden

Gujarat Titans Strengthen Coaching Staff with Matthew Hayden

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Joe Root Silences Doubters Again with Masterclass in Australia

Joe Root Silences Doubters Again with Masterclass in Australia

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  • cricket
Hayden believes England can be challenged because bowlers not good enough

Hayden believes England can be challenged because bowlers not good enough

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BGT 2023 | Not selecting Travis Head was Australia’s mistake in first Test, claims Matthew Hayden

BGT 2023 | Not selecting Travis Head was Australia’s mistake in first Test, claims Matthew Hayden

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ICC World T20 | Don’t be surprised if Babar Azam produces something spectacular in semi-final, remarks Matthew Hayden

ICC World T20 | Don’t be surprised if Babar Azam produces something spectacular in semi-final, remarks Matthew Hayden

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IND vs AUS 2022 | Rishabh Pant would be picked in every side if I was selector, postulates Matthew Hayden

IND vs AUS 2022 | Rishabh Pant would be picked in every side if I was selector, postulates Matthew Hayden

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Matthew Hayden appointed as mentor of Pakistan cricket team for 2022 T20 World Cup

Matthew Hayden appointed as mentor of Pakistan cricket team for 2022 T20 World Cup

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IPL 2022 | Rahul Tripathi is dangerous striker, should travel to Australia for next T20 World Cup, opines Matthew Hayden

IPL 2022 | Rahul Tripathi is dangerous striker, should travel to Australia for next T20 World Cup, opines Matthew Hayden

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IPL 2022 | Ishan Kishan getting exposed to fast bowling is a worrisome sign, says Mathew Hayden

IPL 2022 | Ishan Kishan getting exposed to fast bowling is a worrisome sign, says Mathew Hayden

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IPL 2022 | Rahul Tripathi has potential to reach the international level, states Matthew Hayden

IPL 2022 | Rahul Tripathi has potential to reach the international level, states Matthew Hayden

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Australia's decision to tour Pakistan is a significant moment for both countries’ cricket, says Matthew Hayden

Australia's decision to tour Pakistan is a significant moment for both countries’ cricket, says Matthew Hayden

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T20 World Cup 2021 | Dean Jones left a legacy within Pakistan team which will last for generations to come, says Matthew Hayden

T20 World Cup 2021 | Dean Jones left a legacy within Pakistan team which will last for generations to come, says Matthew Hayden

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Mohammad Hafeez opts out of Bangladesh T20Is, Iftikhar Ahmed recalled

Mohammad Hafeez opts out of Bangladesh T20Is, Iftikhar Ahmed recalled

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T20 World Cup 2021 | Brotherhood between India and Pakistan players inspired me a lot, says Matthew Hayden

T20 World Cup 2021 | Brotherhood between India and Pakistan players inspired me a lot, says Matthew Hayden

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T20 World Cup 2021 | Leadership will play a key role in India-Pakistan clash, feels Matthew Hayden

T20 World Cup 2021 | Leadership will play a key role in India-Pakistan clash, feels Matthew Hayden

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T20 World Cup 2021 | Confident of winning against India in the marquee event, says Babar Azam

T20 World Cup 2021 | Confident of winning against India in the marquee event, says Babar Azam

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IPL 2021 | We are going to see Venkatesh Iyer a lot more in the future, predicts Irfan Pathan

IPL 2021 | We are going to see Venkatesh Iyer a lot more in the future, predicts Irfan Pathan

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T20 World Cup 2021 | Matthew Hayden, Vernon Philander appointed Pakistan coaches for T20 World Cup

T20 World Cup 2021 | Matthew Hayden, Vernon Philander appointed Pakistan coaches for T20 World Cup

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It's a shame to blame him – Tim Paine defends under-fire Australia coach Justin Langer

It's a shame to blame him – Tim Paine defends under-fire Australia coach Justin Langer

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Matthew Hayden stopped talking to me for 3 years after I sledged him in WT20 semis, reveals Robin Uthappa

Matthew Hayden stopped talking to me for 3 years after I sledged him in WT20 semis, reveals Robin Uthappa

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Virat Kohli has had most impact on matches that India has won this decade, feels Sunil Gavaskar

Virat Kohli has had most impact on matches that India has won this decade, feels Sunil Gavaskar

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Piyush Chawla names three Indians in all-time Test XI; no place for Dhoni or Kohli

Piyush Chawla names three Indians in all-time Test XI; no place for Dhoni or Kohli

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ICC’s decision to use sweat for ball shining is strange, opines Matthew Hayden

ICC’s decision to use sweat for ball shining is strange, opines Matthew Hayden

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Rohit Sharma and Suresh Raina pick combined MI-CSK XI; leave themselves out of the side

Rohit Sharma and Suresh Raina pick combined MI-CSK XI; leave themselves out of the side

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MS Dhoni begged me not to use the ‘Mongoose’ bat, reveals Matthew Hayden

MS Dhoni begged me not to use the ‘Mongoose’ bat, reveals Matthew Hayden

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Became good friends with Matthew Hayden during CSK days, admits Parthiv Patel

Became good friends with Matthew Hayden during CSK days, admits Parthiv Patel

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The ‘Monkeygate’ scandal explained

The ‘Monkeygate’ scandal explained

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