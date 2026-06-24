Ruturaj Gaikwad News

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AI Simulation, IND A vs SL A | Ruturaj Gaikwad's 87 guides India A to convincing win over Sri Lanka A

AI Simulation, IND A vs SL A | Ruturaj Gaikwad's 87 guides India A to convincing win over Sri Lanka A

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Twitter Celebrates Ruturaj Gaikwads Return to Form Against Sri Lanka A

Twitter Celebrates Ruturaj Gaikwads Return to Form Against Sri Lanka A

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Ruturaj Gaikwad in Line for India Recall After Virat Kohli Injury Setback

Ruturaj Gaikwad in Line for India Recall After Virat Kohli Injury Setback

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India A Receive Boost as Ruturaj Gaikwad Joins Squad for Crucial Series

India A Receive Boost as Ruturaj Gaikwad Joins Squad for Crucial Series

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Amid Criticism, CSK CEO Reaffirms Faith in Ruturaj Gaikwad as Captain

Amid Criticism, CSK CEO Reaffirms Faith in Ruturaj Gaikwad as Captain

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Ruturaj Gaikwad Breaks Silence on MS Dhonis IPL 2027 Availability

Ruturaj Gaikwad Breaks Silence on MS Dhonis IPL 2027 Availability

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Twitter in Awe as Gaikwad Honors Mukesh Choudhary After Victory

Twitter in Awe as Gaikwad Honors Mukesh Choudhary After Victory

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AI Simulation, CSK vs KKR | Noor Ahmad’s spin masterclass powers Chennai to a clinical win

AI Simulation, CSK vs KKR | Noor Ahmad’s spin masterclass powers Chennai to a clinical win

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AI Simulation, RR vs CSK | Ruturaj Gaikwad anchors chase as CSK outclass RR

AI Simulation, RR vs CSK | Ruturaj Gaikwad anchors chase as CSK outclass RR

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Chennai Super Kings Lock Their Openers Ahead of IPL After Practice Match

Chennai Super Kings Lock Their Openers Ahead of IPL After Practice Match

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Chennai Super Kings New Trio Pose with MS Dhoni in Photoshoot

Chennai Super Kings New Trio Pose with MS Dhoni in Photoshoot

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Former Indian Cricketer Says THIS Player Owns the Number 4 Spot

Former Indian Cricketer Says THIS Player Owns the Number 4 Spot

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AI Simulation, IND vs SA | India edge past South Africa in tense series decider at Visakhapatnam

AI Simulation, IND vs SA | India edge past South Africa in tense series decider at Visakhapatnam

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South Africa tour of India | Twitter impressed as South Africa level series with four-wicket win in high-scoring contest

South Africa tour of India | Twitter impressed as South Africa level series with four-wicket win in high-scoring contest

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South Africa tour of India | Twitter on edge as Gaikwad survives close shave from Kohli’s onslaught

South Africa tour of India | Twitter on edge as Gaikwad survives close shave from Kohli’s onslaught

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South Africa tour of India | Twitter impressed as Jansen carries bouncer ploy from Tests to ODIs admirably

South Africa tour of India | Twitter impressed as Jansen carries bouncer ploy from Tests to ODIs admirably

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Can Ruturaj Gaikwad Fill the Void if Shreyas Iyer Misses the SA Series?

Can Ruturaj Gaikwad Fill the Void if Shreyas Iyer Misses the SA Series?

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How Has Ruturaj Gaikwad Scripted the Best Comeback After Injury?

How Has Ruturaj Gaikwad Scripted the Best Comeback After Injury?

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Ashwin Raises Questions Over Indian Opener’s T20I Exclusion

Ashwin Raises Questions Over Indian Opener’s T20I Exclusion

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Chennai Super Kings Eye New All-Rounder, Drop Samson from Plans

Chennai Super Kings Eye New All-Rounder, Drop Samson from Plans

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KER vs MAHA Preview | Kerala eye win in campaign opener, set to take on Maharashtra in home game

KER vs MAHA Preview | Kerala eye win in campaign opener, set to take on Maharashtra in home game

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IPL | Chennai Super Kings reject trade bid from Rajasthan Royals for Sanju Samson

IPL | Chennai Super Kings reject trade bid from Rajasthan Royals for Sanju Samson

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Ruturaj Gaikwad’s absence continues as he withdraws from County deal with Yorkshire

Ruturaj Gaikwad’s absence continues as he withdraws from County deal with Yorkshire

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CSK vs MI | Twitter in splits as skipper Ruturaj takes cheeky dig at 'young wicketkeeper' Dhoni

CSK vs MI | Twitter in splits as skipper Ruturaj takes cheeky dig at 'young wicketkeeper' Dhoni

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‌IPL 2025 Mega Auction Preview: Analyzing Chennai Super Kings’ Strategy

‌IPL 2025 Mega Auction Preview: Analyzing Chennai Super Kings’ Strategy

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‌AUS-A vs IND-A | Twitter reacts to Ruturaj Gaikwad’s golden duck against tier 3 Australian attack

‌AUS-A vs IND-A | Twitter reacts to Ruturaj Gaikwad’s golden duck against tier 3 Australian attack

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‌Irani Trophy, WATCH | Juned Khan repays selectors' faith by outwitting Ruturaj Gaikwad on debut

‌Irani Trophy, WATCH | Juned Khan repays selectors' faith by outwitting Ruturaj Gaikwad on debut

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