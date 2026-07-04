T20 World Cup Europe Region Final Cricket Tournament Players

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T20 World Cup Europe Region Final

Simpson-Parker, M

Austria

Sadran, Jaweed

Austria

Hossain, Iqbal

Austria

Momin, Shahil

Austria

Arif, Arsalan

Austria

Little, Joshua

Ireland

Shah, Hamid

Denmark

Hashmi, Abdul

Denmark

Shaheen, Musa

Denmark

Munir, Saud

Denmark

Karimi, Eshan

Denmark

Mahmood, Abdullah

Denmark

Palmer, Rhys

Jersey

Laegsgaard, Nicolaj

Denmark

Hald, Oliver

Denmark

Tribe, Zak Mark

Jersey

Gouge, Patrick Bartholomew

Jersey

Tribe, Asa Mark

Jersey

Perchard, Charles

Jersey

Perchard, William George

Jersey

Richardson, George Franklin

Jersey

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Nightingale, Oliver

Guernsey

Stokes, Matthew

Guernsey

Stokes, Anthony

Guernsey

Nightingale, Thomas William

Guernsey

Shakoor, Abdul

India

van Woerkom, Theo

New Zealand

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Leask, Michael

Scotland

Greenwood, Nicholas Anthony

Jersey

Burns, Joe

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Manenti, Benjamin

Australia

van Meekeren, Paul

Netherlands

van der Merwe, Roelof

Netherlands

Klein, Ryan

Netherlands

O Dowd, Max

Netherlands

Edwards, Scott

Netherlands

Nidamanuru, Anil Teja

Netherlands

Dutt, Aryan

Netherlands

van Heerden, Joshua

South Africa

Leede, Bas de

Netherlands

Mackintosh, Tom

Scotland

Berrington, Richie

Scotland

Jarvis, Jack

Australia

Sharif, Safyaan

Scotland

Cross, Matty

Scotland

Watt, Mark

Scotland

Munsey, George

Scotland

Sole, Chris

Scotland

Tahir, Hamza

Scotland

Greaves, Christopher Nicholas

Scotland

McBride, Christopher

Scotland

McMullen, Brandon

Scotland

MacRae, Neil

Scotland

Blampied, Dominic

Jersey

Jenner, Jonty

Jersey

Miles, Elliot

Jersey

Dunford, Jake

Jersey

Ward, Benjamin

Jersey

Sumerauer, Julius

Jersey

Carlyon, Harrison

Jersey

Lawrenson, Josh

Jersey

McCarthy, Barry

Ireland

Montgomery, Matthew

South Africa

Madsen, Wayne

South Africa

Stewart, Grant

Australia

Berg, Gareth

Italy

Gay, Emilio

England

Currie, Bradley

Scotland

Zulfiqar, Saqib

Netherlands

Singh, Jaspreet

Italy

Singh, Sukhwinder

India

Ali, Hasan

Italy

Ali, Zain

Italy

Naqvi, Syed Zain Abbas

Italy

Singh, Rajmani

Wijesekera, Navin

Austria

Randhawa, Armaan

Austria

Wijesekara, Divith

Akbarjan, Abdullah

Austria

Tariq, Umair

Austria

Ahsan, Mirza

Austria

Iqbal, Aqib Javed

Austria

Tariq, Adeel

Austria

Zadran, Sahel

Afghanistan

Shigiwal, Razmal

Austria

Deedar, Itibarshah

Austria

Young, Craig

Ireland

Arif, Zeshan

Austria

Cheema, Mehar

Austria

Adair, Ross

Ireland

Rock, Neil

Ireland

Ali Malik, Lucky

Denmark

Ahmad, Saif

Denmark

Thanikaithasan, Shangeev

Denmark

Anand, Surya

Denmark

Uddin, Anique

Denmark

Aslam, Saran

Denmark

Magnus Brunsgaard

Zeb, Shakeel

Denmark

Tear, Charlie

Scotland

Neill, Adrian

Scotland

Levitt, Michael

Netherlands

Croes, Noah

Netherlands

Nathwani, Amit

Austria

Klein, Dieter

Germany

Richardson, Michael

Germany

Singh, Harmanjot

Germany

Blignaut, Dylan

Germany

Mubashir, Faisal

Germany

Chikkannaiah, Vijayshankar Bangalore

Germany

Ganesan, Venkatraman

Germany

Ashraf, Muslim Yar

Germany

Bharathi, Vishnu Elam

Germany

Naqash, Sahir

Germany

Gangareddy, Sachin Mandy

Germany

Ahmadi, Ghulam

Germany

Sawant, Sairaj

Germany

di Bartolomeo, Stefano

South Africa

Singh, Manpreet

Italy

Meade, Gian

Italy

Manenti, Harry John

Italy

Campopiano, Marcus

Italy

Mosca, Justin

Italy

Mosca, Anthony Joseph

Italy

Kekulawala, Kevin

Robertson, William

Jersey

Brennan, Charlie

Jersey

Britton, Toby

Jersey

Hairs, Ollie

Scotland

Main, Gavin

Scotland

Bharaj, Taranjit

Denmark

Henriksen, Jonas Strandby

Denmark

Pullman, Theo

Jersey

Birch, Charlie

Ferbrache, Ben

Guernsey

Martel, Adam

Guernsey

Damarell, Isaac

Guernsey

Butler, Josh

Guernsey

Bichard, Luke Thomas

Guernsey

Bradley, Martin Dale

Guernsey

Bushell, Alex

Guernsey

Lion-Cachet, Zach Benjamin

England

Overdijk, Hidde

Netherlands

Klein, Kyle

Netherlands

Fitchet, Benjamin Ian

Guernsey

Doram, Daniel

Netherlands

Draca, Thomas

Italy

Forshaw, Charlie

Guernsey

Johnson, Harry

Guernsey

Davidson, Jasper

Scotland

McCreath, Finlay

Scotland

Khan, Bilal