Jason Holder News

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Players
Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Players
Twitter Reacts as Gujarat Titans Continue Dream Run With Fifth Straight Victory

Twitter Reacts as Gujarat Titans Continue Dream Run With Fifth Straight Victory

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Twitter Reacts as Jason Holder Wins Back-to-Back POTM Awards in IPL

Twitter Reacts as Jason Holder Wins Back-to-Back POTM Awards in IPL

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Why Was Mitchell Starc’s Catch Given Not Out but Jason Holder’s Catch Declared Out?

Why Was Mitchell Starc’s Catch Given Not Out but Jason Holder’s Catch Declared Out?

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West Indies tour of Bangladesh | Twitter reacts as West Indies start T20I series with 16-run win

West Indies tour of Bangladesh | Twitter reacts as West Indies start T20I series with 16-run win

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West Indies tour of Bangladesh | Twitter laughs as Holder wears dancing shoes after getting wicket

West Indies tour of Bangladesh | Twitter laughs as Holder wears dancing shoes after getting wicket

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AI Simulation, NEP vs WI T20Is | Nepal complete clean sweep with 14-run win in the third T20I

AI Simulation, NEP vs WI T20Is | Nepal complete clean sweep with 14-run win in the third T20I

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NEP vs WI | Nepal shocks West Indies in second T20I to take unassailable lead

NEP vs WI | Nepal shocks West Indies in second T20I to take unassailable lead

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West Indies tour of India | West Indies pacer Alzarri Joseph to miss India series with back injury

West Indies tour of India | West Indies pacer Alzarri Joseph to miss India series with back injury

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‌NEP vs WI, Review | Nepal caused upset in Sharjah with 19-run win against West Indies

‌NEP vs WI, Review | Nepal caused upset in Sharjah with 19-run win against West Indies

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BR vs SNP, Review | Jason Holder’s heroics keep Patriots' qualification chances alive in CPL 2025

BR vs SNP, Review | Jason Holder’s heroics keep Patriots' qualification chances alive in CPL 2025

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CPL | Defending Champions St Lucia Kings start current campaign with thrilling win

CPL | Defending Champions St Lucia Kings start current campaign with thrilling win

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CPL, Preview | St Kitts and Nevis Patriots to face Antigua and Barbuda Falcons in tournament opener

CPL, Preview | St Kitts and Nevis Patriots to face Antigua and Barbuda Falcons in tournament opener

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AI Simulation, CPL | St Kitts and Nevis Patriots start campaign with high-scoring win

AI Simulation, CPL | St Kitts and Nevis Patriots start campaign with high-scoring win

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Pakistan tour of West Indies | West Indies end losing run with thrilling win in second T20I

Pakistan tour of West Indies | West Indies end losing run with thrilling win in second T20I

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Pakistan tour of West Indies | Twitter on the edge as West Indies beat Pakistan in low-scoring thriller

Pakistan tour of West Indies | Twitter on the edge as West Indies beat Pakistan in low-scoring thriller

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LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

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AI Simulation, MINY vs LAKR | Nicholas Pooran guides MINY to second straight win against LAKR

AI Simulation, MINY vs LAKR | Nicholas Pooran guides MINY to second straight win against LAKR

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MINY vs LAKR Preview | MI New York to face LA Knight Riders, eye second straight win

MINY vs LAKR Preview | MI New York to face LA Knight Riders, eye second straight win

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WATCH, MLC | Despairing Holder screams in appeal as bails remain glued to stumps despite impact

WATCH, MLC | Despairing Holder screams in appeal as bails remain glued to stumps despite impact

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Watch, MLC 2025 | Jason Holder drops catch and match as his costly spill denies thrilling super over

Watch, MLC 2025 | Jason Holder drops catch and match as his costly spill denies thrilling super over

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‌WATCH, CPL 2024 | Pooran falls prey to the tag-team brilliance of Powell and Holder in handicap play

‌WATCH, CPL 2024 | Pooran falls prey to the tag-team brilliance of Powell and Holder in handicap play

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‌Russell and Holder rested as West Indies name T20I squad against South Africa 

‌Russell and Holder rested as West Indies name T20I squad against South Africa 

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WI vs SA | Twitter and Windies elated as Holder sends Markram's stump cartwheeling on first ball

WI vs SA | Twitter and Windies elated as Holder sends Markram's stump cartwheeling on first ball

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‌ENG vs WI | Twitter reacts to Gritty Windies push hosts on the back foot after Day 1

‌ENG vs WI | Twitter reacts to Gritty Windies push hosts on the back foot after Day 1

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‌ENG vs WI | Bashir fifer coupled with Root and Brook tons thump Windies as England takes unassaisable lead 

‌ENG vs WI | Bashir fifer coupled with Root and Brook tons thump Windies as England takes unassaisable lead 

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ENG vs WI | Twitter chirps as cheeky Holder pranks spider cam amidst Shamar injury

ENG vs WI | Twitter chirps as cheeky Holder pranks spider cam amidst Shamar injury

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ILT20 | Twitter reacts as raging Woakes chucks ferocious missile at apologetic Holder after his illegal antics

ILT20 | Twitter reacts as raging Woakes chucks ferocious missile at apologetic Holder after his illegal antics

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