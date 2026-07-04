Galle Gallants Cricket Team Players

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Galle Gallants

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Wasim, Imad

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Cutting, Ben

Australia

Ali, Anwar

Pakistan

Seifert, Tim

New Zealand

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Perera, Kusal

Sri Lanka

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

de Livera, Sohan

Sri Lanka

Shamaaz, Mohammed

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Ali, Ahsan

Pakistan

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Riaz, Wahab

Pakistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Samarakoon, Thushara

Williams, Sean

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Weerakkody, Sandun

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

Bowes, Chad Jayson

South Africa

Udana, Isuru

Sri Lanka

Afridi, Shahid

Pakistan

Patel, Samit

England

Das, Liton

Bangladesh

Ahmad, Noor

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Hales, Alex

England

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Malan, Janneman

South Africa

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Shepherd, Romario

Guyana

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Anuk

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Wijesinghe, Chamindu

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Abell, Tom

England

Wood, Luke

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Fletcher, Andre

Grenada

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Perera, Avishka

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Rajapaksa, Sadisha

Sri Lanka

Sewmina, Dumindu

Sri Lanka

Jayasinghe, Angelo

Sri Lanka

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Sri Lanka

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Shafiq, Asad

Pakistan

Maqsood, Waqas

Pakistan

Dunk, Ben

Australia

Gunathilaka, Danushka

Sri Lanka

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Koththigoda, Yuri

Sri lanka

Siriwardana, Milinda

Sri lanka