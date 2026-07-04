Follow us
Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Cutting, Ben
Australia
Ali, Anwar
Seifert, Tim
New Zealand
Karunaratne, Dimuth
Sri Lanka
Perera, Kusal
Pradeep, Nuwan
Jayasuriya, Prabath
Shanaka, Dasun
Rajitha, Kasun
Mendis, Kusal
Fernando, Nuwanidu
Nadeeshan, Kavindu
Daniel, Shavon
de Livera, Sohan
Shamaaz, Mohammed
Lakshan, Dhananjaya
Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula
Lakshan, Suminda
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Ahmed, Sarfraz
Pretorius, Dwaine
Ahmed, Iftikhar
Ali, Ahsan
Hafeez, Mohammad
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Hasnain, Mohammad
Thushara, Nuwan
Rajapaksa, Bhanuka
Riaz, Wahab
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Samarakoon, Thushara
Williams, Sean
Zimbabwe
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Croospulle, Lasith
Dabare, P Thanuka Madshan
Weerakkody, Sandun
Udara, Lahiru
Arachchige, Sahan
Bhanuka, Minod
Samarakoon, Lahiru
Priyanjan, Ashan
Sandakan, Lakshan
Bowes, Chad Jayson
Udana, Isuru
Afridi, Shahid
Patel, Samit
England
Das, Liton
Ahmad, Noor
Khan, Mohammad Azam
Ashraf, Faheem
Hales, Alex
Vandersay, Jeffrey
Madushanka, Lahiru
Samarawickreme, Sadheera
Fernando, Binura
Madushan, Pramod
Dinusha, Sonal
Malan, Janneman
Mithun, Mohammad
Shepherd, Romario
Fernando, Vishwa
Fernando, Anuk
Fernando, Asitha
Wijesinghe, Chamindu
Dananjaya, Akila
Shiraz, Mohamed
Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi
Rathnayake, Milan
Fernando, Oshada
Dickwella, Niroshan
Kumara, Lahiru
Tharanga, Pulina
Daniel, Ashian
Subasingha, Movin Hansaja
Colombage, Sachindu
Tharupathi, Malsha
Chameera, Dushmantha
Abell, Tom
Wood, Luke
Walton, Chadwick
Jamaica
Williams, Kesrick
Saint Vincent and the Grenadines
Fletcher, Andre
Grenada
Zazai, Hazratullah
Perera, Avishka
Ashan, Shammu
Wickramasinghe, Chamindu
Rajapaksa, Sadisha
Sewmina, Dumindu
Jayasinghe, Angelo
Koththiigoda Kankanamge, Kevin
Jayasuriya, Shehan
Prasanna, Seekkuge
Shafiq, Asad
Maqsood, Waqas
Dunk, Ben
Gunathilaka, Danushka
Koththigoda, Yuri
Sri lanka
Siriwardana, Milinda