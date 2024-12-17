Mauro Icardi News

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Reports | Paris Saint-Germain banish Mauro Icardi from training amidst rumours of move

Reports | Paris Saint-Germain banish Mauro Icardi from training amidst rumours of move

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Decided to stay at PSG and make myself available, claims Mauro Icardi

Decided to stay at PSG and make myself available, claims Mauro Icardi

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Reports | Chelsea and Arsenal considering January move for Paris Saint-Germain’s Mauro Icardi

Reports | Chelsea and Arsenal considering January move for Paris Saint-Germain’s Mauro Icardi

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Reports | Juventus create five man shortlist as alternatives for Fiorentina’s Dusan Vlahovic

Reports | Juventus create five man shortlist as alternatives for Fiorentina’s Dusan Vlahovic

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Reports | AS Roma looking at Mauro Icardi as potential Edin Dzeko replacement

Reports | AS Roma looking at Mauro Icardi as potential Edin Dzeko replacement

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Would have been an achievement but there is a great sense of regret, admits Gian Piero Gasperini

Would have been an achievement but there is a great sense of regret, admits Gian Piero Gasperini

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PSG complete €50 million move for Mauro Icardi from Inter Milan after season loan

PSG complete €50 million move for Mauro Icardi from Inter Milan after season loan

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Reports | PSG and Inter Milan edging closer to €60 million deal for Mauro Icardi

Reports | PSG and Inter Milan edging closer to €60 million deal for Mauro Icardi

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Reports | Paris Saint-Germain and Juventus involved in tug-of-war over Mauro Icardi

Reports | Paris Saint-Germain and Juventus involved in tug-of-war over Mauro Icardi

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Mauro Icardi won’t betray Inter by joining Juventus, reveals Wanda Nara

Mauro Icardi won’t betray Inter by joining Juventus, reveals Wanda Nara

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PSG was one of our secret options, reveals Mauro Icardi's agent

PSG was one of our secret options, reveals Mauro Icardi's agent

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Reports | PSG targeting shock deadline day move for Mauro Icardi

Reports | PSG targeting shock deadline day move for Mauro Icardi

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Reports | Mauro Icardi set to take legal action against Inter Milan

Reports | Mauro Icardi set to take legal action against Inter Milan

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Reports | PSG create three man shortlist to replace Neymar

Reports | PSG create three man shortlist to replace Neymar

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Reports | Mario Mandzukic to remain in Juventus as he rejects PSG offer

Reports | Mario Mandzukic to remain in Juventus as he rejects PSG offer

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Juventus and Inter discussing Dybala-Icardi swap deal

Juventus and Inter discussing Dybala-Icardi swap deal

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We’re very happy that Paulo Dybala is with us, reveals Fabio Paratici

We’re very happy that Paulo Dybala is with us, reveals Fabio Paratici

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Reports | Juventus eyeing deadline day move for Moussa Dembele

Reports | Juventus eyeing deadline day move for Moussa Dembele

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Juventus still keen on offloading Paulo Dybala this summer, implies Fabio Paratici

Juventus still keen on offloading Paulo Dybala this summer, implies Fabio Paratici

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Reports | Roma set to refuse any deal for Edin Dzeko barring a swap deal

Reports | Roma set to refuse any deal for Edin Dzeko barring a swap deal

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Reports | Inter Milan hand Mauro Icardi's number 9 to Romelu Lukaku

Reports | Inter Milan hand Mauro Icardi's number 9 to Romelu Lukaku

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Reports | Inter Milan to offload Icardi and go after Sergej Milinkovic-Savic

Reports | Inter Milan to offload Icardi and go after Sergej Milinkovic-Savic

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Reports | Inter Milan still hopeful over a move for Romelu Lukaku

Reports | Inter Milan still hopeful over a move for Romelu Lukaku

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Reports | Inter Milan give Mauro Icardi an ultimatum

Reports | Inter Milan give Mauro Icardi an ultimatum

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Reports | Napoli set to make a move for Mauro Icardi

Reports | Napoli set to make a move for Mauro Icardi

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