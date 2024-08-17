Jharkhand Cricket Team News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Buchi Babu Trophy | Twitter lauds Ishan Kishan’s return to domestic circuit as off-balance six sets up stellar ton

Buchi Babu Trophy | Twitter lauds Ishan Kishan’s return to domestic circuit as off-balance six sets up stellar ton

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Ishan Kishan returns to domestic cricket as Jharkhand's captain for the Buchi Babu Tournament

Ishan Kishan returns to domestic cricket as Jharkhand's captain for the Buchi Babu Tournament

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Reports | Ishan Kishan to return to domestic cricket following selectors' counselling

Reports | Ishan Kishan to return to domestic cricket following selectors' counselling

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Ranji Trophy | Twitter in awe as Pujara offers stern reminder to national selectors with flawless unbeaten 243

Ranji Trophy | Twitter in awe as Pujara offers stern reminder to national selectors with flawless unbeaten 243

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Former BCCI acting secretary Amitabh Chaudhary dies of heart attack

Former BCCI acting secretary Amitabh Chaudhary dies of heart attack

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Ranji Trophy 2022 | Bengal create world record against Jharkhand, all top-nine batters hit 50+ for first time

Ranji Trophy 2022 | Bengal create world record against Jharkhand, all top-nine batters hit 50+ for first time

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Reports | Vijay Hazare to kick-off on February 20; final on March 14

Reports | Vijay Hazare to kick-off on February 20; final on March 14

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Been following MS Dhoni from the start of his India career, reveals Virat Singh

Been following MS Dhoni from the start of his India career, reveals Virat Singh

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MS Dhoni has had the maximum impact on me, states Ishan Kishan

MS Dhoni has had the maximum impact on me, states Ishan Kishan

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C -  Maharashtra crush Odisha; Weather frustrates Chhattisgarh again

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C -  Maharashtra crush Odisha; Weather frustrates Chhattisgarh again

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - All-round Parvez Rasool seals J&K qualification

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - All-round Parvez Rasool seals J&K qualification

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Haryana, Services register big wins

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Haryana, Services register big wins

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Tripura blown away for 53 on day for bowlers across group matches

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Tripura blown away for 53 on day for bowlers across group matches

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Haryana, Assam fighting back, Jharkhand reeling against Maharashtra

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C - Haryana, Assam fighting back, Jharkhand reeling against Maharashtra

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Ranji Trophy 2019-20 | BCCI shifts two matches out of Northeast as protest intensifies

Ranji Trophy 2019-20 | BCCI shifts two matches out of Northeast as protest intensifies

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Ranji Trophy 2019-20 | Bowlers lead Services fightback, Jammu & Kashmir closing in on win

Ranji Trophy 2019-20 | Bowlers lead Services fightback, Jammu & Kashmir closing in on win

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Ranji Trophy | Elite Group C - Haryana and Assam ahead in race, Uttarakhand and Tripura keep fighting

Ranji Trophy | Elite Group C - Haryana and Assam ahead in race, Uttarakhand and Tripura keep fighting

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Ranji Trophy | Where would your team finish ft. Elite Group C

Ranji Trophy | Where would your team finish ft. Elite Group C

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Syed Mushtaq Ali T20 | SportsCafe Team of the Tournament

Syed Mushtaq Ali T20 | SportsCafe Team of the Tournament

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JSCA brings in black soil from Odisha and Bihar to develop rich mix of pitch types

JSCA brings in black soil from Odisha and Bihar to develop rich mix of pitch types

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Twitter reacts as 17-year-old Yashasvi Jaiswal slams double century for Mumbai

Twitter reacts as 17-year-old Yashasvi Jaiswal slams double century for Mumbai

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Vijay Hazare Trophy | Elite Group A and B - Veer Pratap Singh leads Chhattisgarh to win, Haryana falter against HP

Vijay Hazare Trophy | Elite Group A and B - Veer Pratap Singh leads Chhattisgarh to win, Haryana falter against HP

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Vijay Hazare Trophy | Elite Group A and B - Punjab, Haryana and Jharkand register dominant wins

Vijay Hazare Trophy | Elite Group A and B - Punjab, Haryana and Jharkand register dominant wins

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Vijay Hazare Trophy 2019 | Elite Group A finally kicks off on another rain-marred day

Vijay Hazare Trophy 2019 | Elite Group A finally kicks off on another rain-marred day

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'We falter a bit but it’s going to come good this season' - Varun Aaron confident of Jharkhand's chances

'We falter a bit but it’s going to come good this season' - Varun Aaron confident of Jharkhand's chances

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Declined county offers to play Duleep and Vijay Hazare Trophy, reveals Varun Aaron

Declined county offers to play Duleep and Vijay Hazare Trophy, reveals Varun Aaron

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Dented by untimely injuries, Varun Aaron vows to bring fear factor to the fore, yet again

Dented by untimely injuries, Varun Aaron vows to bring fear factor to the fore, yet again

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