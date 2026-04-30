Romario Shepherd News

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Players
Twitter Loves It as Tim David & Romario Shepherd Play Gully Cricket in Delhi

Twitter Loves It as Tim David & Romario Shepherd Play Gully Cricket in Delhi

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Romario Shepherd Opens Up on Virat Kohli’s Funny Side He Never Expected

Romario Shepherd Opens Up on Virat Kohli’s Funny Side He Never Expected

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That One Handshake at IPL Auction That Transformed RCB’s Fate

That One Handshake at IPL Auction That Transformed RCB’s Fate

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RCB vs CSK | Twitter in Awe Ahead of Southern Derby Thriller

RCB vs CSK | Twitter in Awe Ahead of Southern Derby Thriller

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This Funny Moment of Kohli Mimicking Romario Shepherd Is Going Viral!

This Funny Moment of Kohli Mimicking Romario Shepherd Is Going Viral!

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Romario Shepherd Picks THIS Indian Wicket-keeper as the Best Finisher

Romario Shepherd Picks THIS Indian Wicket-keeper as the Best Finisher

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Tim Davids Red Hot Form Raises Massive Hopes Inside RCB Camp

Tim Davids Red Hot Form Raises Massive Hopes Inside RCB Camp

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New Zealand vs West Indies Preview | Decisive 3rd T20I in Nelson to go ahead in series

New Zealand vs West Indies Preview | Decisive 3rd T20I in Nelson to go ahead in series

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West Indies tour of New Zealand | New Zealand level series with three-run win in high-scoring thriller

West Indies tour of New Zealand | New Zealand level series with three-run win in high-scoring thriller

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West Indies tour of Bangladesh | West Indies take unassailable lead in T20 series with 14-run win in second game

West Indies tour of Bangladesh | West Indies take unassailable lead in T20 series with 14-run win in second game

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West Indies tour of Bangladesh | Twitter in awe as Romario Shepherd takes flight to pouch blinder

West Indies tour of Bangladesh | Twitter in awe as Romario Shepherd takes flight to pouch blinder

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WATCH, CPL । Romario Shepherd's short-pitched delivery hits Nicholas Pooran's helmet grill, leaving shocked

WATCH, CPL । Romario Shepherd's short-pitched delivery hits Nicholas Pooran's helmet grill, leaving shocked

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AI Simulation, Pakistan tour of West Indies | West Indies begin ODI leg with five-wicket win

AI Simulation, Pakistan tour of West Indies | West Indies begin ODI leg with five-wicket win

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Watch, MLC । Shepherd's massive last-ball six has Warner's daughter playing ballgirl

Watch, MLC । Shepherd's massive last-ball six has Warner's daughter playing ballgirl

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RCB vs CSK | Twitter explodes as Romario Shepherd smashes 33 runs off Khaleel Ahmed for costliest over in IPL 2025

RCB vs CSK | Twitter explodes as Romario Shepherd smashes 33 runs off Khaleel Ahmed for costliest over in IPL 2025

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‌WI vs ENG | Twitter reacts to West Indies high on luck as Buttler and Archer botches easy runout

‌WI vs ENG | Twitter reacts to West Indies high on luck as Buttler and Archer botches easy runout

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IPL 2024 | Twitter reacts as Stubbs heroics in vain as Mumbai Indians beat Delhi Capitals

IPL 2024 | Twitter reacts as Stubbs heroics in vain as Mumbai Indians beat Delhi Capitals

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IPL 2024 | Twitter and MI dugout in awe as Romario takes Nortje for a tour around Wankhede

IPL 2024 | Twitter and MI dugout in awe as Romario takes Nortje for a tour around Wankhede

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SA20 | Twitter and Burger hold heads in disbelief after Romario Shepherd's impossible Jordan-esque catch

SA20 | Twitter and Burger hold heads in disbelief after Romario Shepherd's impossible Jordan-esque catch

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WI vs IND | Twitter reacts as Brandon King helps West Indies seal T20I series with a fifty

WI vs IND | Twitter reacts as Brandon King helps West Indies seal T20I series with a fifty

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Turning to spin ought to be Calypso Cricket's revamp approach

Turning to spin ought to be Calypso Cricket's revamp approach

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WI vs IND | Twitter reacts as West Indies level series with a clinical display in second ODI

WI vs IND | Twitter reacts as West Indies level series with a clinical display in second ODI

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WI vs IND | Twitter hails King Kohli’s top-notch reflexes to dismiss Shepherd with a world-class catch

WI vs IND | Twitter hails King Kohli’s top-notch reflexes to dismiss Shepherd with a world-class catch

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IPL 2023 | Sunrisers Hyderabad squad and release list for 2023 Indian Premier League

IPL 2023 | Sunrisers Hyderabad squad and release list for 2023 Indian Premier League

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IND vs WI 2022, 1st ODI | Internet reacts as India beat West Indies by three runs in a last-ball thriller

IND vs WI 2022, 1st ODI | Internet reacts as India beat West Indies by three runs in a last-ball thriller

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WI vs IND 2022 | West Indies recall Jason Holder to their squad for ODI series

WI vs IND 2022 | West Indies recall Jason Holder to their squad for ODI series

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