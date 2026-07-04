India A Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

India A

Rahul, KL

India

Chahal, Yuzvendra

India

Thakur, Shardul

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Ashwin, Ravichandran

India

Bharat, Srikar

India

Vijay, Murali

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India

Khan, Avesh

India

Jain, Saransh

India

Patidar, Rajat

India

Kumar, Mukesh

India

Kumar, Saurabh

India

Sheth, Atit

India

Easwaran, Abhimanyu

India

Yadav, Upendra

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Mulani, Shams

India

Deep, Akash

India

Dhull, Yash

India

Vihari, Hanuma

India

Aparajith, Baba

India

Saha, Wriddhiman

India

Shankar, Vijay

India

Kishore, R Sai

India

Sudharsan, Sai

India

Patel, Urvil

India

Dayal, Yash

India

Rahane, Ajinkya

India

Chahar, Deepak

India

Dube, Shivam

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Deshpande, Tushar

India

Singh, Simarjeet

India

Singh, Akash

India

Hangargekar, Rajvardhan

India

Rasheed, Sk

India

Sindhu, Nishant

India

Dhawan, Rishi

India

Singh, Prab Simran

India

Sharma, Jitesh

India

Chahar, Rahul

India

Singh, Arshdeep

India

Kaverappa, Vidwath

India

Bawa, Raj Angad

India

Singh, Rinku

India

Jagadeesan, Narayan

India

Arora, Vaibhav

India

Roy, Anukul

India

Rana, Harshit

India

Sharma, Suyash

India

Pandya, Krunal

India

Thakur, Yash

India

Bishnoi, Ravi

India

Singh, Yudhvir

India

Badoni, Ayush

India

Yadav, Mayank

India

Khan, Sarfaraz

India

Ahmed, Khaleel

India

Shaw, Prithvi

India

Porel, Abhishek

India

Tripathi, Rahul

India

Sharma, Abhishek

India

Tyagi, Kartik

India

Reddy, Nithish

India

Samson, Sanju

India

Parag, Riyan

India

Sen, Kuldeep

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Rawat, Anuj

India

Warrier, Sandeep

India

Singh, Ramandeep

India

Varma, Tilak

India

Wadhera, Nehal

India

Shokeen, Hrithik Rakesh

India

Khan, Mohd Arshad

India

Panchal, Priyank Kirit

India

Brar, Gurnoor

India

Kumar, Vyshak

India

Nair, Karun

India

Shedge, Suryansh

India

Paul, Pradosh Ranjan

India

Singh, Gurjapneet

India

Patel, Snell

India

Suthar, Manav

India

Dubey, Harsh Surendra

India

Dodiya, Yurajsinh

India

Dhir, Naman

India

Kushagra, Kumar

India

Wadkar, Akshay

India

Singh, Pratham

India

Krishna, Prasidh

India

Sharma, Ashok

India

Khan, Aquib

India

Ansari, Zeeshan

India

Kumar, Mukesh

Nigam, Vipraj

India

Nadeem, Shahbaz

India

Nabi, Aquib

India

Salam, Rasikh

India

Kotian, Tanush

India

Porel, Ishan

India

Sharma, Ashutosh

India

Arya, Priyansh

India

Kamboj, Anshul

India

Dravid, Rahul

India

Jhunjhunwala, Abhishek

India

Redkar, Mohit Sandeep

India

Suryavanshi, Vaibhav

India

Mhatre, Ayush

India

Pandey, Ayush Shashi Kanth

India

Rawat, Shashwat

India

Mokhade, Aman Ravindra

India

Suthar, Manav