Dambulla Sixers Cricket Team Players

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Dambulla Sixers

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Tahir, Imran

South Africa

Wade, Matthew

Australia

Cutting, Ben

Australia

Ali, Haider

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Brathwaite, Carlos

Barbados

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Little, Joshua

Ireland

Ali, Anwar

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Perera, Kusal

Sri Lanka

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Dushan Vimukthi Wimalasekara, Kirahandige

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Perera, Kalana

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Smith, Odean

Jamaica

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Cox, Jordan

England

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Powell, Rovman

Jamaica

Hendricks, Reeza

South Africa

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Weerakkody, Sandun

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Patel, Samit

England

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Salt, Phil

England

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Stirling, Paul

Ireland

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Kerr, Hayden

Australia

Ngidi, Lungi

South Africa

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Sri Lanka

Fernando, Shiran

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Short, D Arcy

Australia

van Meekeren, Paul

Netherlands

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Tillakaratne, Duvindu

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Edirisinghe, Lakshan

Sri Lanka

De Alwis, Sacha

Cayman Islands

McDermott, Ben

Australia

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Abell, Tom

England

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

de Lange, Marchant

South Africa

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Alam, Aftab

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Ford, Mathew

Ireland

Ravichandrakumar, Madushan

Sri Lanka

De Silva, Manelker

Sri Lanka

Daniel, Jehan

Sri Lanka

Lakshan, Muditha

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Gamage, Lahiru

Sri Lanka

Silva, Ranesh

Sri Lanka

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Gunathilaka, Santhush

Sri Lanka

Jayawickrama, Mithun

Sri Lanka

Perera, Angelo

Sri Lanka

Forde, Matthew

Barbados

Ross, Alex

Australia

Lakshan, Hettiarachchige Kavidu

Gamage, Rusanda Sanjula

Sri Lanka

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Gunathilaka, Danushka

Sri Lanka

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Siriwadhana, Ayana

Sri lanka

Tyagi, Sudeep

India

Mendis, Jeevan

Sri lanka

Taylor, Brendan

Zimbabwe