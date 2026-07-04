Follow us
Muhammad, Waseem
United Arab Emirates
Perera, Kusal
Sri Lanka
Rajitha, Kasun
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Perera, Kalana
Dananjaya, Nipun
Ratnayake, Tharindu
Manasinghe, Lakshitha
Nadeeshan, Kavindu
Ramanayake, Himesh
Dhanushka, Heshan
Wijesundera, Isitha
Daniel, Shavon
Lakshan, Dhananjaya
Wellalage, Dunith Nethmika
Anjula, Kaveeshka
Pretorius, Dwaine
South Africa
Ahmed, Iftikhar
Pakistan
Nawaz, Mohammad
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Ahmad, Qais
Naseem Shah
Wiese, David
Namibia
Sohail, Haris
Azam, Babar
Riaz, Wahab
Rutherford, Sherfane
Guyana
Phillips, Glenn
New Zealand
Drakes, Dominic
Barbados
Nissanka, Pathum
Udara, Lahiru
Wickramasinghe, Ahan
Ransika, Nipun
Pathirana, Matheesha
Priyanjan, Ashan
Sandakan, Lakshan
Perera, Thisara
Udana, Isuru
Tharanga, Upul
Gayle, Chris
Jamaica
Paul, Keemo
Ahmed, Taskin
Bangladesh
Nabi, Mohammad
Janat, Karim
Gurbaz, Rahmanullah
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Shadab
Islam, Shoriful
Tucker, Lorcan
Ireland
de Silva, Dhananjaya
Hossain, Al-Amin
Vandersay, Jeffrey
Samarawickreme, Sadheera
Fernando, Binura
Madushka, Nishan
Fernando, Shiran
Paranavithana, Navod
Fernando, Ravindu Suharshana
Dulshan, Parawahara Widanage Shashika
Malinga, Eshan
Shepherd, Romario
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Chandimal, Dinesh
Mathews, Angelo
Dumindu, Hashan
Mendis, Ramesh
Dananjaya, Akila
Dickwella, Niroshan
Karunaratne, Chamika
de Silva, Thikshila
Subasingha, Movin Hansaja
Sanketh, Garuka
Banton, Tom
England
Munaweera, Dilshan
Singh, Ravinder Pal
Canada
Gunasekara, Chamika
Russell, Andre
Evans, Laurie
Howell, Benny
Lakmal, Suranga
Bell-Drummond, Daniel
Bopara, Ravi
Imam-ul-Haq
Ghazanfar, Allah Mohammad
Priyadarshana, Nalin
Daniel, Jehan
Lakshan, Muditha
Battage, Chamod
Lanka, Yashodha
Kaushal, Tharindu
Sampath, Tillakaratne
Rupasinghe, Gihan
Koththiigoda Kankanamge, Kevin
Kaveen Bandara, Walgampaha Mudiyanselage
Aponso, Amila
Perera, Angelo
Jayasuriya, Shehan
Prasanna, Seekkuge
Shehzad, Ahmed
Irfan, Mohammad
Rampaul, Ravi
Trinidad and Tobago
Fernando, Shehan
Sri lanka
Prasad, Dhammika