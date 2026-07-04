Colombo Kaps Cricket Team Players

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Colombo Kaps

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Perera, Kusal

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Perera, Kalana

Sri Lanka

Dananjaya, Nipun

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Ramanayake, Himesh

Sri Lanka

Dhanushka, Heshan

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Anjula, Kaveeshka

Sri Lanka

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Naseem Shah

Pakistan

Wiese, David

Namibia

Sohail, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Riaz, Wahab

Pakistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Phillips, Glenn

New Zealand

Drakes, Dominic

Barbados

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Ransika, Nipun

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Gayle, Chris

Jamaica

Paul, Keemo

Guyana

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Shadab

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Tucker, Lorcan

Ireland

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Hossain, Al-Amin

Bangladesh

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Fernando, Shiran

Sri Lanka

Paranavithana, Navod

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Shepherd, Romario

Guyana

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Dumindu, Hashan

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

de Silva, Thikshila

Sri Lanka

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Banton, Tom

England

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Singh, Ravinder Pal

Canada

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka

Russell, Andre

Jamaica

Evans, Laurie

England

Howell, Benny

England

Lakmal, Suranga

Sri Lanka

Bell-Drummond, Daniel

England

Bopara, Ravi

England

Imam-ul-Haq

Pakistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Priyadarshana, Nalin

Sri Lanka

Daniel, Jehan

Sri Lanka

Lakshan, Muditha

Sri Lanka

Battage, Chamod

Sri Lanka

Lanka, Yashodha

Sri Lanka

Kaushal, Tharindu

Sri Lanka

Sampath, Tillakaratne

Sri Lanka

Rupasinghe, Gihan

Sri Lanka

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Sri Lanka

Kaveen Bandara, Walgampaha Mudiyanselage

Sri Lanka

Aponso, Amila

Sri Lanka

Perera, Angelo

Sri Lanka

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Rampaul, Ravi

Trinidad and Tobago

Fernando, Shehan

Sri lanka

Prasad, Dhammika

Sri lanka