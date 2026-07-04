T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Bangura, John

Sierra Leone

Sesay, George

Turay, Alusine

Sierra Leone

Turay, Eric Musa

Sierra Leone

Patel, Vishil

Kenya

Nyambo, Johnson

Tanzania

Ndikubwimana, Didier

Rwanda

Akayezu, Martin

Rwanda

Bimenyimana, Zappy

Rwanda

Ntirenganya, Ignace

Rwanda

Mugisha, Israel

Rwanda

Manishimwe, Oscar

Rwanda

Rukiriza, Emile

Rwanda

Mussa, Kassim

Tanzania

Patwa, Abhik

Tanzania

Kimote, Ally

Tanzania

Anil, Akhil

Tanzania

Issa, Mohamed Yunusu

Tanzania

Puthenpulrayi, Amal

Tanzania

Omary, Mohamed

Tanzania

Michel, Iradukunda Jean

Rwanda

Karim, Irfan

Kenya

Patel, Rakep

Kenya

Singh, Sukhdeep

Kenya

Ngoche, Shem

Kenya

Oluoch, Lucas

Kenya

Khan, Hamza

Rwanda

Nadir, Muhammad

Rwanda

Kitunda, Mohamed Omari

Tanzania

Thakor, SanjayKumar

Tanzania

Chohan, Harsheed

Tanzania

Bhudia, Sachin

Kenya

Mwendwa, Gerard

Kenya

Mutua, Francis Muia

Kenya

Khan, Muhammad Zafar

Tanzania, united republic of

Masquater, Jumanne

Tanzania, united republic of

Amiri, Halidy

Tanzania, united republic of

Barkania, Laksh

Tanzania, united republic of

Kansonkho, Donnex

Malawi

Kansonkho, Gift

Malawi

Sohail, Sami

Malawi

Limdawala, Aaftab

Malawi

Ntambalika, Gershom

Malawi

Choamba, Mike

Malawi

Baig, Moazzam

Malawi

Zuze, Phillip

Malawi

Jakiel, Daniel

Zimbabwe

Vayani, Suhail Zahid

Malawi

Pondani, Blessings

Malawi

Lerotholi, Mpiti Gabriel

Lesotho

Leoela, Mohleki Elias

Lesotho

Leokaoke, Lebona Justice

Lesotho

VijayaKumar, Jayant

Lesotho

Khan, Mohammad Maaz

Lesotho

Yaqoob, Waseem

Lesotho

Tlali, Chachole Frank

Lesotho

Lefulere, Monanthane

Lesotho

Omar, Hussain

Lesotho

Patel, Sajid

Lesotho

Chaoana, Tsepiso David

Lesotho

Baaleri, Richmond

Ghana

Yevugah, Philip

Ghana

Agbomadzie, Obed

Ghana

Awiah, Samson

Ghana

Ananya, Peter

Ghana

Bakiweyem, Godfred

Ghana

Osei, Alex

Ghana

Baaleri, Frank

Ghana

Bagabena, Kofi

Ghana

Ateak, Vincent

Ghana

Frimpong, Elisha Yellison

Ghana

Bruno, Nseke Toube

Cameroon

Tchakou, Idriss

Cameroon

Balla, Alexis Raoul

Cameroon

Toube, Alain Nseke

Cameroon

Abega, Julien

Cameroon

Dipita Bassahak, Brian Loic

Cameroon

Antangana, Roger

Cameroon

Aminou, Abdoulaye Nono

Cameroon

Mpegna, Faustin

Cameroon

Kinga, Honestly

Cameroon

Fortune Bomnyuy, Veron

Cameroon

Sualley, Aziz

Ghana

Nyarko, Lee

Ghana

Israr, Syed Aqeel

Ghana

Juma, Khalidy

Tanzania, united republic of

Assengong, Sun

Cameroon

Epok, Marvin

Cameroon

Alembe, Junior

Cameroon

Kamate, Sanze

Mali

Sanogo, Lamissa

Mali

Berthe, Lassina

Mali

Diakite, Moustapha Simbo

Mali

Coulibaly, Mohamed

Mali

Malle, Mahamadou

Mali

Makadji, Zakaria

Mali

Macalou, Theodore

Mali

Keita, Cheick Amala

Mali

Konate, Yacouba

Mali

Fofana, Amadou

Mali

Fadiga, Mohamed

Mali

Nimaga, Amara

Mali

Berthe, Dramane

Mali

Matsau, Molai Joseph

Lesotho

Ramphoma, Thabiso

Lesotho

Mejano, Bahlakoana

Lesotho

Chete, Chisomo

Malawi

Thuchila, Kelvin

Malawi

Balala, Bright

Malawi

Gondaria, Dhiren

Kenya

Langat, Peter

Kenya

Gill, Sachin

Kenya

Gumyusenge, Daniel

Rwanda

Cyusa, Yves

Rwanda

Isaie, Niyomugabo

Rwanda

Nehonde, Reginald

Zimbabwe

Tshose, Thatayaone

Botswana

Motlhanka, Karabo

Botswana

Khumalo, Boemo

Botswana

Silas, Phemelo

Botswana

Piet, Katlo

Botswana

Mbazo, Valentine

Botswana

Kgosiemang, Boemo

Botswana

Mooketsi, Mmoloki

Botswana

Kasselman, Monroux

Botswana

Mimi, Alex

Cote d’Ivoire

Aziz, Kone

Cote d’Ivoire

Dje, Claude

Cote d’Ivoire

Dimitri, Pamba

Cote d’Ivoire

Djakaridja, Ouattara

Cote d’Ivoire

Ibrahim, Maiga

Cote d’Ivoire

Issiaka, Dosso

Cote d’Ivoire

Issouf, Ouattara

Cote d’Ivoire

Mohamed, Ouattara

Cote d’Ivoire

Nagnama, Kone

Cote d’Ivoire

Roger, Assouan

Cote d’Ivoire

Kouakou, Wilfried

Cote d’Ivoire

Kamara, Abu

Sierra leone

Lamin, Lansana

Sierra leone

Gbla, Abass

Sierra leone

Jalloh, Yegbeh

Sierra leone

Bah, Chernoh

Sierra leone

Williams, Solomon

Sierra leone

Conteh, Samuel

Sierra leone

Coker, Ramond

Sierra leone

Maisuria, Dhruv

Botswana

Hirani, Nitish

Kenya

Uwimana, David

Master, Nabil

Botswana

Saiyed, Ameer

Botswana

Van Zyl, Brandon

Botswana

Mengoumou, Appolinaire Bekoa

Cameroon

Fru, Maxwell

Cameroon

Turay, Mohamed

Sierra leone

Lassayo, John

Patel, Subham

Kenya

Roland, Gouegouri

Cote d ivoire

Hermann, Kouassi

Cote d ivoire

Diaby, Sekou Dit Goutoubou

Mali

Shailesh, Shetty

Mali

Reddy, Vamshi

Mali

Botcha, Babjee

Mali

Jitendrabhai Prajapati, Akshaykumar

Mali

Diaby, Mahamadou Taifour

Mali

Atangana, Roger