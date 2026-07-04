Follow us
Kapp, Marizanne
South Africa
Rodrigues, Jemimah
India
Yadav, Radha
Reddy, Arundhati
Verma, Shefali
Capsey, Alice
England
Devine, Sophie
New Zealand
Perry, Ellyse
Australia
Knight, Heather
Schutt, Megan
Mandhana, Smriti
Singh, Renuka
Ghosh, Richa
Healy, Alyssa
Harris, Grace
McGrath, Tahlia
Sharma, Deepti
Ecclestone, Sophie
Bell, Lauren
Kaur, Harmanpreet
Tryon, Chloe
Sciver-Brunt, Natalie Ruth
Kerr, Amelia
Graham, Heather
Bhatia, Yastika Harish
Kaur, Amanjot Bhupinder
Mooney, Beth
Garth, Kim
Rana, Sneh
Wolvaardt, Laura
Gardner, Ashleigh
Dunkley, Sophia
Wareham, Georgia
Sutherland, Annabel
Deol, Harleen
Wyatt, Danielle
Jones, Amy
Glenn, Sarah
Dean, Charlie
Ameen, Sidra
Pakistan
Nawaz, Sidra
Baig, Diana
Riaz, Aliya
Ali Siddiqi, Muneeba
Sandhu, Nashra
Sohail, Umaima
Sana, Fatima
Iqbal, Sadia
Shamas, Sadaf
King, Alana
Darice Brown
Klaas, Masabata
Khaka, Ayabonga
Luus, Sune
Brits, Tazmin
de Klerk, Nadine
Sekhukhune, Tumi Sphindile
Jafta, Sinalo
Bosch, Anne
Mlaba, Nonkululeko
Dercksen, Annerie
Beaumont, Tammy
Fatima, Eyman
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Tahuhu, Lea
Pervaiz, Natalia
Aroob Shah, Syeda
Zulfiqar, Shawaal
Rowe, Hannah
Mair, Rosemary
Devonshire, Flora
Kerr, JM
Green, Maddy
Plimmer, Georgia Ellen
Bates, Suzie
Inglis, Polly
Carson, Eden J
James, Bella
Anderson, Kate
Moni, Ritu
Bangladesh
Hoque, Fargana
Akhter Supta, Sharmin
Khatun, Fahima
Akter, Nahida
Sultana Joty, Nigar
Mostari, Sobhana
Maghla, Shanjida Akther
Akter, Marufa
Akter, Shorna
Litchfield, Phoebe
Lamb, Emma
Smith, Linsey
Filer, Lauren
Arlott, Emily
Prabodhani, Udeshika
Perera, Hasini
Ranaweera, Inoka
Sanjeewani, Anushka
Kulasuriya, Achini
de Silva, Nilakshi
Madavi, Harshitha
Kumari, Sugandika
Dilhari, Kavisha
Dulani, Imesha
Gunaratne, Vishmi
Trisha, Fariha Islam
Khan, Rabeya
Jhilik, Rubya
Halliday, Brooke
Gaze, Izzy
Chetry, Uma
Shangase, Nondumiso
Voll, Georgia
Molineux, Sophie
Akter, Sumaiya
Nishi, Nishita Akter
Illing, Bree
Meso, Karabo
Shamim, Rameen
Vihanga, Dewmi
Sri lanka
Charani, NR Shree
Goud, Kranti
Madara, Malki
Rawal, Pratika
Badalge, Piumi