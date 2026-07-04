World Cup, Women Cricket Tournament Players

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World Cup, Women

Kapp, Marizanne

South Africa

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Capsey, Alice

England

Devine, Sophie

New Zealand

Perry, Ellyse

Australia

Knight, Heather

England

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Healy, Alyssa

Australia

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Kaur, Harmanpreet

India

Tryon, Chloe

South Africa

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Graham, Heather

Australia

Bhatia, Yastika Harish

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Rana, Sneh

India

Wolvaardt, Laura

South Africa

Gardner, Ashleigh

Australia

Dunkley, Sophia

England

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Deol, Harleen

India

Wyatt, Danielle

England

Jones, Amy

England

Glenn, Sarah

England

Dean, Charlie

England

Ameen, Sidra

Pakistan

Nawaz, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

King, Alana

Australia

Darice Brown

Australia

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Beaumont, Tammy

England

Fatima, Eyman

Pakistan

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Tahuhu, Lea

New Zealand

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Zulfiqar, Shawaal

Pakistan

Rowe, Hannah

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Devonshire, Flora

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

James, Bella

New Zealand

Anderson, Kate

New Zealand

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Litchfield, Phoebe

Australia

Lamb, Emma

England

Smith, Linsey

England

Filer, Lauren

England

Arlott, Emily

England

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Jhilik, Rubya

Bangladesh

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Chetry, Uma

India

Shangase, Nondumiso

South Africa

Voll, Georgia

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Akter, Sumaiya

Bangladesh

Nishi, Nishita Akter

Bangladesh

Illing, Bree

New Zealand

Meso, Karabo

South Africa

Shamim, Rameen

Pakistan

Vihanga, Dewmi

Sri lanka

Charani, NR Shree

India

Goud, Kranti

India

Madara, Malki

Rawal, Pratika

India

Badalge, Piumi

Sri lanka