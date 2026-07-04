T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B

Khan, Asif

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Faiz, Ahmed

Malaysia

Haider, Rizwan

Pakistan

Asad, Bilal

Pakistan

Idrus, Syazrul

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Zulkifle, Zubaidi

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Ahmed, Sohail

Pakistan

Dawood, Ali

Pakistan

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Bahrain

Badar, Shahbaz

Bahrain

Anwar, Imran Javed

Bahrain

Kumar, Sachin

Khan, Imran

Bahrain

Butt, Muhammad Rizwan

Bahrain

Nasir, Ahmer Bin

Bahrain

Rahman, Omid

United Arab Emirates

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Malik, M. Akram Abd

Ridzuan, Muhammad Aiman Zaquan Muhammad

Malaysia

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Hayat, Khizar

Malaysia

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Ahmed Rehmani, Owais

Pakistan

Liyanage, Imal

Sri Lanka

Rizlan, Mohammad

Qatar

Nadeem, Mohammed

Oman

Tanveer, Muhammad

Qatar

Munaweera, Gayan

Shaikh, Mohammed Hisham

Saudi Arabia

Abidin, Zain-ul

Saudi Arabia

Ahmad, Ishtiaq

Saudi Arabia

Wahid, Abdul

Saudi Arabia

Najeeb, Usman

Saudi Arabia

Ali, Abdul Manan

Saudi Arabia

Ahmed, Fiaz

Pakistan

Abbasi, Abdul Majid

Bahrain

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Keswani, Nilansh

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Singh, Pavandeep

Malaysia

Hafizs, Ainool

Malaysia

Surendran, Sharveen

Malaysia

Jinqi, Deng

China

Yuechao, Zong

China

Senqun, Tian

China

Tianle, Zhao

China

Zelin, Zhuang

China

Guolei, Wei

China

Qi, Wang

China

Shilin, Luo

China

Kui, Zou

China

Zhuoyue, Chen

China

Kunkun, Xie

China

Chenhao, Yin

China

Liuyang, Wang

China

Qiancheng, MA

China

Chhetri, Sanjog

Bhutan

Pradhan, Suprit

Bhutan

Wangchuk, Tenzin

Bhutan

Dorji, Ranjung Mikyo

Bhutan

Loday, Kinga

Bhutan

Rabgay, Tenzin

Bhutan

Thinley, Namgay

Bhutan

Thinley, Ngawang

Bhutan

Ghalley, Gakul

Bhutan

Loday, Sherab

Bhutan

Yeshi, Sonam

Bhutan

Mongar, Anand

Bhutan

Dorji, Karma

Bhutan

Phuntsho, Tashi

Bhutan

Ghalley, Kishen

Bhutan

Chophel, Sonam

Bhutan

Aye, Khin

Myanmar

Aung, Thu Ya

Myanmar

Tun, Ye Naing

Myanmar

Aung, Htet Lin

Myanmar

Oo, Htet Lin

Myanmar

Ko, Aung Ko

Myanmar

Thu, Ko Ko Lin

Myanmar

Htun, Nay Lin

Myanmar

Wai, Pyae Phyo

Myanmar

Danu, Paing

Myanmar

Ko, SwannHtet Ko

Myanmar

Coetzee, Jandre

Thailand

Senamontree, Kamron

Thailand

Pengkumta, Chanchai

Thailand

Raina, Robert

Senamontree, Nopphon

Thailand

Suanchuai, Phiriyapong

Desungnoen, Sorawat

Thailand

Chatphaisan, Chaloemwong

Thailand

Namchaikul, Khanitson

Thailand

Nuntarch, Narawit

Thailand

Saranonnakkun, Yodsak

Thailand

Maliwan, Sarawut

Thailand

Yadav, Akshay

Thailand

Rungreang, Satarut

Thailand

Kyaw, Kaung Htet

Myanmar

Soe, Nyein Cham

Myanmar

Aung, Myat Thu

Myanmar

Mohammed Baig, Mirza

Qatar

Rathod, Himanshu

Qatar

Arshad, Saqlain

Qatar

A, Mohammed Irshad E

Qatar

Khan, Muhammad Jabir Ajmir

Qatar

Toor, Umar

Ali, Imran

Bahrain

Butt, Luqman

Pakistan

Jain, Utkarsh

Rathanak, Chanthoeun

Vannak, Pel

Stanly, Salvin

Myanmar

Senglong, Te

Hathinjar, Uday Singh

Chadha, Sahaj

Bunthean, Phon

Cambodia

Gupta, Lakshit

Chughtai, Ghulam

Beukes, Etienne

Athamlebbe, Mohammad Ahnaff

Qatar

Waheed, Abdul

Saudi Arabia

Kalasi, Anucha

Thailand

Khan, Faisal

Saudi arabia

Butt, Haider Ali

Bahrain

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Khan, Ikramullah

Pakistan

Farooq, Amir

Qatar

Shah, Syed Haider

Sukumaran, Vishnu

United arab emirates

Raina, Robert

Thailand

Yadav, Akshaykumar Palakdhari

Thailand

Rabgey, Tenjin

Bhutan

Dawa, Dawa

Chhetri, Sanjog

Yousuf, Sameer

Bahrain

Ali, Asif

Bahrain

Asif, Mohammad

Bahrain

Salman, Muhammad

Bahrain

Lazarus, Austin Vincent

Thailand

Salekar, Nitish

Thailand

Hussain, Shah Abrar

Nived, Thazhissery

Cambodia

Singye, Jigme

Bhutan

Jamtsho, Thinley

Bhutan

Adhikari, Manoj

Bhutan

Tshering, Tashi

Bhutan

Penjor, Kinley

Bhutan

Ganesh, Arumuga

Qatar

Zaman, Muhammad

Qatar

Kassim, Shakkir

Qatar

Sarwar, Noman

Aslam, Mohammed

Abbas, Syed Ali

Saudi arabia

Sankar, Sidharth

Saudi arabia

Khalid, Usman

Saudi arabia

Cheema, Sajid

Saudi arabia

Hassan, Waji Ui

Saudi Arabia

Shahzaib

Saudi Arabia

Syed, Saud

Saudi arabia

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Kumar, Mayank Rajesh

United Arab Emirates

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Raza, Muhammad Ahmad

Saudi arabia