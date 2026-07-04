T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Rath, Anshy

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Ghazanfar, Mohammad

Hong Kong, China

Wasif, Shahid

Hong Kong, China

Khan, Aizaz

Hong Kong, China

Murtaza, Yasim

Hong Kong, China

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Faiz, Ahmed

Malaysia

Idrus, Syazrul

Malaysia

Wafiq, Muhammad

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Sham, Fitri

Malaysia

Zulkifle, Zubaidi

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Malik, Aslam Khan Bin

Malaysia

Idrees, Adnan

Kuwait

Sandaruwan, Ravija

Sri Lanka

Zaheer, Ali

Kuwait

Bhavsar, Meet

Kuwait

Gani, Usman

Kuwait

Ahmed, Ilyas

Kuwait

Monib, Sayed

Kuwait

Patel, Yasin Ishak

Kuwait

M, Mohammed Shafeeq

Kuwait

Khan, Shiraz

Kuwait

Tahir, Bilal

Kuwait

Haq, Ahsan Ul

Vora, Darsh

Hong Kong, China

Ridzuan, Muhammad Aiman Zaquan Muhammad

Malaysia

Syahadat, Muhamad

Malaysia

Hayat, Khizar

Malaysia

Shukla, Ayush

Hong Kong, China

Dutta, Aritra

Singapore

Singh, Manpreet

Singapore

Baskaran, Vinoth

Singapore

Chandramohan, Surendan

Singapore

Kaul, Amartya

Sri Lanka

Puri, Akshay Roopak

Singapore

Ramesh, Kalimuthu

Singapore

Quddus, Shahrukh

Kuwait

Aslam, Mohommed

Sri Lanka

Anto, Clinto

Kuwait

Liyanage, Imal

Sri Lanka

Tanveer, Muhammad

Qatar

Murad, Muhammad

Qatar

Ikramullah, Muhammad

Sivakumar, Saparna

Saudi Arabia

Shaikh, Mohammed Hisham

Saudi Arabia

Abidin, Zain-ul

Saudi Arabia

Ahmad, Ishtiaq

Saudi Arabia

Najeeb, Usman

Saudi Arabia

Atif-Ur-Rehman

Ghafoor, Haseeb

Saudi Arabia

Khan, Saad

Saudi Arabia

Hassan, Waqar Ul

Saudi Arabia

Baladraf, Ahmed Abdul Waheed

Saudi Arabia

Ali, Abdul Manan

Saudi Arabia

Singh, Pavandeep

Malaysia

Hafizs, Ainool

Malaysia

Aye, Khin

Myanmar

Aung, Thu Ya

Myanmar

Tun, Ye Naing

Myanmar

Aung, Htet Lin

Myanmar

Oo, Htet Lin

Myanmar

Ko, Aung Ko

Myanmar

Thu, Ko Ko Lin

Myanmar

Htun, Nay Lin

Myanmar

Wai, Pyae Phyo

Myanmar

Danu, Paing

Myanmar

Ko, SwannHtet Ko

Myanmar

Soe, Nyein Cham

Myanmar

Aung, Myat Thu

Myanmar

Kumar, Parvinder

Kuwait

Khan, Faisal

Saudi Arabia

Butt, Sarfraz

Saudi Arabia

Sharif, Umair

Shabbirrajput, Mohsin

Abbas, Kashif

Mustafa, Mohammed Khalander

Saudi Arabia

Amir, Uzair

Qatar

Mohammed Baig, Mirza

Qatar

Rathod, Himanshu

Qatar

Mirza, Adnan

Qatar

Arshad, Saqlain

Qatar

Khan, Jassim

Qatar

A, Mohammed Irshad E

Qatar

Kumar, Bipin

Khan, Muhammad Jabir Ajmir

Qatar

Munchummal, Bukhari

Qatar

Mehmood, Adil

Hong Kong, China

Khan, Anas

Hong Kong, China

Mohd Khair, Haiqal Bin

Sakib, Nazmus

Malaysia

Paraam, Anish

Singapore

Mutreja, Arjun

Singapore

Desai, Aman

Singapore

Sharma, Raoul

Singapore

Athamlebbe, Mohammad Ahnaff

Qatar

Luvsanzundui, Erdenebulgan

Mongolia

Od, Lutbayar

Mongolia

Bat-Yalalt, Namsrai

Mongolia

Nyambaatar, Naranbaatar

Mongolia

Turmunkh, Tumursukh

Mongolia

Jamyansuren, Davaasuren

Mongolia

Ameel, Ahmed

Maldives

Ali, Ismail

Maldives

Nashath, Ibrahim

Maldives

Ali, Shunan

Maldives

Ibrahim, Hassan

Maldives

Rodrigo, Kaushal

Maldives

Azzam, Mohamed

Maldives

Shafeeg, Leem

Maldives

Rishwan, Mohamed

Maldives

Adam, Umar

Maldives

Amrawickram, Chandana

Maldives

Janaka, Wedage

Maldives

Rizan, Ibrahim

Maldives

Farhath, Azyan

Maldives

Amaradasa, Savindra

Maldives

Waheed, Abdul

Saudi Arabia

Shaof Hassan, Ibrahim

Maldives

Ahmed, Mirza

Kuwait

Lathif, Nimish

Kuwait

Khan, Md Yousuf Ali

Qatar

Kunjiraman, Bipinkumar

Qatar

Khan, Faisal

Saudi arabia

Coetzee, Martin

South Africa

Haider, Rizwan

Malaysia

Bharadwaj, Harsha

Singapore

Maw, Lwin

Myanmar

Prakash, Janak

Singapore

Simpson, Will

Singapore

Iqbal, Ateeq

Hong Kong, China

Hussain, Rajab

Hong Kong, China

Miuvaan, Mohamed

Maldives

Kumar, Piyal

Rafeeq, Azin

Maldives

Shiyam, Mohamed

Maldives

Abdulla, Mabsar

Maldives

Vivekanandan, Mohan

Mongolia

Amarmend, Temullen

Mongolia

Shurentsetseg, Zoljavkhlan

Mongolia

Ganbold, Gandemberel

Mongolia

Batjargal, Turbold

Mongolia

Batkhuyag, Enkhbat

Mongolia

Gantulga, Sodbileg

Mongolia

Natsagdorj, Sanchir

Mongolia

Kumara, Gedara

Maldives

Ahmed, Nawaf

Kuwait

Farooq, Muhammad

Kuwait

Umar, Muhammad

Kuwait

Wahid, Aqeel

Malaysia

Atkinson, Jamie

Hong kong, china

Patel, Yasin

England

Seshadri, Rahul

Singapore

Amaluz zaman, Muhammad azri azhar

Malaysia

Rajendran, Rajkumar

Mohammad, Wajid Shah