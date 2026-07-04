Pro50 Championship Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pro50 Championship

Khan, Jalat

Pakistan

Frost, Alistair

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Mubaiwa, Wallace

South Africa

Naqvi, Awad

Zimbabwe

Shara, Arnold

Zimbabwe

Akbar, Hamid Ali

Ballance, Gary

Zimbabwe

Mutumbami, Richmond

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Mupurura, Nigel

Zimbabwe

Gubbins, Nick

England

Hondo, Dylan

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Jaure, Keith

Zimbabwe

Zhuwao, Cephas

Zimbabwe

Mashinge, William

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Chesa, Privilege

Mudzinganyama, Brian

Zimbabwe

Mutsamba, Travor

Murombo, Sydney

Chataira, Takudzwa Zivanai

Zimbabwe

Kaia, Roy

Zimbabwe

Chari, Brian

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Chiradza, Alvin

Zimbabwe

Qadri, Hamidullah

England

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Mupariwa, Taffy

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Tshuma, Charlton

Zimbabwe

Haukozi, S

Madande, Clive

Zimbabwe

Bechani, Tanatswa

Chigoma, Allan

Dube, Mgcini

Maposa, Tawanada

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Masvaure, Prince

Zimbabwe

Nyathi, Remembrance

Zimbabwe

Madziva, Neville

Zimbabwe

Chingwara, Tafara

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Chinouya, Michael

Zimbabwe

Musakanda, Tarisai

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Masocha, Ronald

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Murwendo, Davis

Naqvi, Antum

Zimbabwe

Ncube, Cunningham

Zimbabwe

Maunze, Kudzai

Zimbabwe

Chibhabha, Chamu

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Nenhunzi, Tinashe

Zimbabwe

Parkinson, Matt

England

Welch, Nick

Zimbabwe

Masunda, Larvet

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Kamunhukamwe, Tinashe

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Dzikiti, Talent

Falao, Alex

Muzondo, Owen

Zimbabwe

Chipara, Munashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Moor, Peter

Zimbabwe

Masakadza, Shingi

Zimbabwe

Tiripano, Donald

Zimbabwe

Gopito, Baxton

Zimbabwe

Kasuza, Kevin

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Chitumba, Clive

Zimbabwe

Masara, John

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Chiora, Tinashe

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Muchawaya, Tinashe

Shungu, Mashford

Zimbabwe

Magodo, Spencer

Mhlanga, Fortune

Bennet, Brian

Zimbabwe

Mpofu, Nkosana

Zimbabwe

Mufudza, Tapiwa

Zimbabwe

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Bess, Dominic

England

Schadendorf, Dane

Zimbabwe

Russell, Alexander

England

Myers, Dion

Zimbabwe

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Mugeri, Prosper

Zimbabwe

Madhevere, Wessly

Roach, Romario

Zimbabwe

Mupembe, Adrian

Mugava, Simon

Zimbabwe

Mawadzi, Definate

James, Brandon

Rowe, Patrick

Australia

Chisoro, Tendai

Zimbabwe

Mupfudza, Rodney

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Matsiwe, Bright

Adil, Muhammad

Mutombodzi, Tinotenda

Zimbabwe

Hamza, Ameer

Pakistan

Welch, Matthew

Zimbabwe

Mboyi, Dalubhle

Zimbabwe

Musekwa, Sheunopa

Zimbabwe

Chimusoro, Munashe

Zimbabwe

Nzvenga, Dylan

Riaz, Mamoon Ur

Schadendorf, Jayden

Zimbabwe

Jaya, Gabriel

Zimbabwe

Zhou, Costa

Matanga, George

Mufandauya, Ashley

Zimbabwe

Zata, Munashe

South africa

Macheke, Hendrichs

Zimbabwe

Bonyongwe, Nigel

Zimbabwe

Makauyo, Tariro

Zimbabwe