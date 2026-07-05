Follow us
Munoz-Mills, Christian
Spain
Kamran, Muhammad
Ahmed, Awais
Ehsan, Muhammad
Pakistan
Syed, Shafat Ali
Mehmood, Atif
Calle, Daniel Doyle
Prakash, Ashwin
Germany
Simpson-Parker, M
Austria
Ansari, Muneeb
Canada
Sadran, Jaweed
Hossain, Iqbal
Momin, Shahil
Khan, Shakil
Syed, Junaid
Ali Rahemi, Ghorban
Norris, Quinton
South Africa
Arif, Arsalan
Eckstein, Daniel
Suraj, Mohammad
Hooper, Barry
Javed, Amir
Kamal, Zakiullah
Finland
Sadiqui, Obaidullah
Kamal, Zahidullah
Shahzad, Faisal
Pusthay, Aniketh
Butt, Ghulam Abbas
Mangal, Khalid Rahman
Syed, Adnan
Bhatia, Arun
Bhaskar, Shreshth
Qureshi, Abdul-Ahad
Qureshi, Abdul Wahid
Masud, Bilal
Estonia
Shinwari, Hammadullah
Niazi, Hayatullah
Norway
Maroofkhail, Javed
Sahak, Wahidullah
Mumtaz, Faizan
Butt, Nouman
Taraki, Asadullah
Noorzai, Abasin
Marufkhil, Abdul
Houssaini, Anis
Abdulrahimzai, Erfan
Sadat, Jawad
Mamond, Khplwak
Shirzadeh, Javid
Ajmal, Omarzai
Maroof, Sadeq
Alakhel, Hekmatullah
Otmanzai, Shahidullah
Malangzai, Mansoor
Said, Hakim
Belgium
Tarakhel, Hadisullah
Angar, Dildar
Saber, Zakhil
Said, Ashiqullah
Shirzad, Shokrullah
Karim, Abdulrashid
Kamawi, Mohammad Noman
Momand, Noor
Israel, Salarzai
Afghanistan
Haroon, Qaderi
Hamidi, Naseer
Hamidi, Abdul Basir
Jabarkhel, Jabar
Ahmed, Mumtaz
Mohammad, Aslam
Greece
Ntemsias, Zois
Nikokavouras, Spyros
Arslan, Shabbir
Ali, Virk Mohammad
Katechis, Nikolaos
Azeem, Farhat
Vasilas, Costas
Gialourakos, Konstantinos
Vasilakis, Spyridon
Muhammad, Qasim
Sains, Christopher
England
Malik, Adeel
Griffiths, Gavin
Hankins, George
Hankins, Harry
Gordon, Billy
Vijay, Jalpesh
Portugal
Defreitas, Joe
Edwards, Luke
Whitlock, Marc
James, Mark
Murray, Paul
Saunders, Ronnie
Coney, Ted
Wells, Myles Cooper
Turkmen, Ali
Turkiye
Elec, Ishak
Ozturk, Mecit
Elech, Ahmad
Ozbek, Tela Murad
Nath, Romeo
Raza, Adeel Ahsan
Ehsan, Shamsullah
Yonwuren, Mene Ejegi Ayo
Serbia
Ataullah, Mohammad Ilyas
Alam, Foysal
Khan, Muhammad Fahad
Irsat, Muhammet
Altay, Saban
Jaber, Tafhim
Waqas, Munir
Turkmen, Muhammed
Turkmen, Mohammad Isa
Hussain, Muhammad
Singh, Taranjit
Cyprus
Verma, Vikram
India
Sadun, Chamal
Pathirana, Nalin
Mazumder, Roman
Singh, Tejwinder
Tiwari, Neeraj
Sushil, Kumar
Singh, Lakhwinder
Austin, Scott
Singh, Hardeep
Ikram, Muhammad
Ralhan, Amandeep
Dianish, Rockey
Malta
Shanmuganathan, Cindu
Patankar, Darshit
George, Basil
Aziz Malek, Zoheb
Thamotharam, Varun Prasath
Patel, Jitesh Kumar
Singh, Jaspal
Panchal, Mohitkumar
Kuntala, Abhishek
Desai, Chandrakant
Joshi, Gaurav Devender
Shah, Tarak Dilipbhai
Patel, Mitul
Seelaar, Pieter
Netherlands
Schoonheim, Jelte
van Everdingen, Daan
Fourie, Francois
Kok, Tim de
Jain, Arnav
Hoseinbaks, Asief
Niaz, Burhan
Hoornweg, Max Benjamin
Upadhyaya, Ramdas Ramie
van Wingerden, Siebe
Malik, Rohan
Koppejan, Arthur
Shah, Hamid
Denmark
Henriksen, Mads
Moniz, James
Shah, Zishan
Hashmi, Abdul
Shaheen, Musa
Shah, Asad Mazhar
Ahmad, Toqeer
Alam, Said
Raza, Moeez
Munir, Saud
Khan, Raja Imran
Karimi, Eshan
Mahmood, Abdullah
Ahmad, Aden Aftab
William Perchard, James
Jersey
Palmer, Rhys
Laegsgaard, Nicolaj
Hald, Oliver
Tribe, Zak Mark
Dudley, Joel
Gouge, Patrick Bartholomew
Gruchy, Jack De
USA
Britton, Toby
Norman, Stanley
Tribe, Asa Mark
Lawrenson, Joshua
Smith, James
Perchard, Charles
Perchard, William George
Richardson, George Franklin
Packard, Edmund
Pai, Balaji Avinash
Gibraltar
Nayak, Sameer
United Arab Emirates
Freyone, Julian
Daswani, Rahul
Stagno, Kayron
Nestor, Kenroy
Fitzgerald, James Andrew
Advani, Nikhil
Bruce, Louis Michael
Latin, Iain Douglas Michael
Nayak, Maanav Sameer
Whelan, Matthew
Horrocks, Jack
Ahuja, Marc
Hungary
Malikzada, Akramullah
Ahuja, Abhishek
Kheterpal, Abhishek
Zahir, Safi
Mohammed, Sufiyan
Deldar, Khaibar
Chauhan, Sachin
Prashar, Abhitesh
Ahmad Khan, Muhammad Emad
Mannan, Abdul
Rehman, Abdul
Mehmood, Waqar
Goutham, Sai
Muhammad, Saqlain
Safi, Zahidullah
Pushparajan, Priyan
Sudarsanan, Chanjal
Marage, Dinidu
Italy
Samarakoon, Thushara
Kanageshwaram, Murugaiya
Kalugamage, Crishan
Sri Lanka
Fernando, Charles
Waduwawalage, Akash
Naththandige, Achintha
Seneviratne, Denham
Ekneligoda, Prabath
Samarage, Pruthuvi
Kuruppu, Shameera
Rillagodage, Sujith
Korale, Thakshila