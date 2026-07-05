T10 European Cricket League Cricket Tournament Players

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T10 European Cricket League

Munoz-Mills, Christian

Spain

Kamran, Muhammad

Spain

Ahmed, Awais

Spain

Ehsan, Muhammad

Pakistan

Syed, Shafat Ali

Pakistan

Mehmood, Atif

Spain

Calle, Daniel Doyle

Spain

Prakash, Ashwin

Germany

Simpson-Parker, M

Austria

Ansari, Muneeb

Canada

Sadran, Jaweed

Austria

Hossain, Iqbal

Austria

Momin, Shahil

Austria

Khan, Shakil

Syed, Junaid

Austria

Ali Rahemi, Ghorban

Austria

Norris, Quinton

South Africa

Arif, Arsalan

Austria

Eckstein, Daniel

Austria

Suraj, Mohammad

Hooper, Barry

Javed, Amir

Kamal, Zakiullah

Finland

Sadiqui, Obaidullah

Finland

Kamal, Zahidullah

Finland

Shahzad, Faisal

Pusthay, Aniketh

Finland

Butt, Ghulam Abbas

Finland

Mangal, Khalid Rahman

Syed, Adnan

Bhatia, Arun

Bhaskar, Shreshth

Qureshi, Abdul-Ahad

Qureshi, Abdul Wahid

Masud, Bilal

Estonia

Shinwari, Hammadullah

Finland

Niazi, Hayatullah

Norway

Maroofkhail, Javed

Norway

Sahak, Wahidullah

Norway

Mumtaz, Faizan

Norway

Butt, Nouman

Norway

Taraki, Asadullah

Noorzai, Abasin

Marufkhil, Abdul

Houssaini, Anis

Abdulrahimzai, Erfan

Sadat, Jawad

Mamond, Khplwak

Shirzadeh, Javid

Ajmal, Omarzai

Maroof, Sadeq

Alakhel, Hekmatullah

Otmanzai, Shahidullah

Malangzai, Mansoor

Said, Hakim

Belgium

Tarakhel, Hadisullah

Belgium

Angar, Dildar

Saber, Zakhil

Belgium

Said, Ashiqullah

Shirzad, Shokrullah

Karim, Abdulrashid

Kamawi, Mohammad Noman

Momand, Noor

Israel, Salarzai

Afghanistan

Haroon, Qaderi

Hamidi, Naseer

Hamidi, Abdul Basir

Jabarkhel, Jabar

Belgium

Ahmed, Mumtaz

Pakistan

Mohammad, Aslam

Greece

Ntemsias, Zois

Greece

Nikokavouras, Spyros

Greece

Arslan, Shabbir

Ali, Virk Mohammad

Katechis, Nikolaos

Azeem, Farhat

Spain

Vasilas, Costas

Gialourakos, Konstantinos

Vasilakis, Spyridon

Muhammad, Qasim

Pakistan

Sains, Christopher

England

Malik, Adeel

Pakistan

Griffiths, Gavin

England

Hankins, George

England

Hankins, Harry

England

Gordon, Billy

Vijay, Jalpesh

Portugal

Defreitas, Joe

Edwards, Luke

Whitlock, Marc

James, Mark

Murray, Paul

Saunders, Ronnie

Coney, Ted

Wells, Myles Cooper

Turkmen, Ali

Turkiye

Elec, Ishak

Turkiye

Ozturk, Mecit

Turkiye

Elech, Ahmad

Ozbek, Tela Murad

Afghanistan

Nath, Romeo

Turkiye

Raza, Adeel Ahsan

Ehsan, Shamsullah

Turkiye

Yonwuren, Mene Ejegi Ayo

Serbia

Ataullah, Mohammad Ilyas

Turkiye

Alam, Foysal

Khan, Muhammad Fahad

Irsat, Muhammet

Altay, Saban

Jaber, Tafhim

Waqas, Munir

Turkmen, Muhammed

Turkiye

Turkmen, Mohammad Isa

Hussain, Muhammad

Singh, Taranjit

Cyprus

Verma, Vikram

India

Sadun, Chamal

Cyprus

Pathirana, Nalin

Cyprus

Mazumder, Roman

Cyprus

Singh, Tejwinder

Tiwari, Neeraj

Sushil, Kumar

Singh, Lakhwinder

India

Austin, Scott

Cyprus

Singh, Hardeep

Ikram, Muhammad

Pakistan

Ralhan, Amandeep

Dianish, Rockey

Malta

Shanmuganathan, Cindu

Patankar, Darshit

Malta

George, Basil

Malta

Aziz Malek, Zoheb

Thamotharam, Varun Prasath

Malta

Patel, Jitesh Kumar

Singh, Jaspal

Malta

Panchal, Mohitkumar

Kuntala, Abhishek

Desai, Chandrakant

Joshi, Gaurav Devender

Shah, Tarak Dilipbhai

Patel, Mitul

Seelaar, Pieter

Netherlands

Schoonheim, Jelte

Netherlands

van Everdingen, Daan

Netherlands

Fourie, Francois

South Africa

Kok, Tim de

Netherlands

Jain, Arnav

Netherlands

Hoseinbaks, Asief

Niaz, Burhan

Belgium

Hoornweg, Max Benjamin

Upadhyaya, Ramdas Ramie

van Wingerden, Siebe

Malik, Rohan

Koppejan, Arthur

Shah, Hamid

Denmark

Henriksen, Mads

Denmark

Moniz, James

Denmark

Shah, Zishan

Denmark

Hashmi, Abdul

Denmark

Shaheen, Musa

Denmark

Shah, Asad Mazhar

Ahmad, Toqeer

Denmark

Alam, Said

Raza, Moeez

Munir, Saud

Denmark

Khan, Raja Imran

Karimi, Eshan

Denmark

Mahmood, Abdullah

Denmark

Ahmad, Aden Aftab

William Perchard, James

Jersey

Palmer, Rhys

Jersey

Laegsgaard, Nicolaj

Denmark

Hald, Oliver

Denmark

Tribe, Zak Mark

Jersey

Dudley, Joel

Jersey

Gouge, Patrick Bartholomew

Jersey

Gruchy, Jack De

USA

Britton, Toby

Norman, Stanley

Jersey

Tribe, Asa Mark

Jersey

Lawrenson, Joshua

Jersey

Smith, James

Jersey

Perchard, Charles

Jersey

Perchard, William George

Jersey

Richardson, George Franklin

Jersey

Packard, Edmund

England

Pai, Balaji Avinash

Gibraltar

Nayak, Sameer

United Arab Emirates

Freyone, Julian

Gibraltar

Daswani, Rahul

Gibraltar

Stagno, Kayron

Gibraltar

Nestor, Kenroy

Gibraltar

Fitzgerald, James Andrew

Gibraltar

Advani, Nikhil

Gibraltar

Bruce, Louis Michael

Gibraltar

Latin, Iain Douglas Michael

Gibraltar

Nayak, Maanav Sameer

USA

Whelan, Matthew

Horrocks, Jack

England

Ahuja, Marc

Hungary

Malikzada, Akramullah

Hungary

Ahuja, Abhishek

Kheterpal, Abhishek

Hungary

Zahir, Safi

Hungary

Mohammed, Sufiyan

Deldar, Khaibar

Chauhan, Sachin

Prashar, Abhitesh

Ahmad Khan, Muhammad Emad

Mannan, Abdul

Rehman, Abdul

Mehmood, Waqar

Hungary

Goutham, Sai

Hungary

Muhammad, Saqlain

Safi, Zahidullah

Pushparajan, Priyan

Sudarsanan, Chanjal

Malta

Marage, Dinidu

Italy

Samarakoon, Thushara

Kanageshwaram, Murugaiya

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Fernando, Charles

Waduwawalage, Akash

Naththandige, Achintha

Sri Lanka

Seneviratne, Denham

Sri Lanka

Ekneligoda, Prabath

Sri Lanka

Samarage, Pruthuvi

Sri Lanka

Kuruppu, Shameera

Sri Lanka

Rillagodage, Sujith

Sri Lanka

Korale, Thakshila

Sri Lanka