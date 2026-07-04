ICC Champions Trophy Cricket Tournament Players

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ICC Champions Trophy

de Zorzi, Tony

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Tayyab

Pakistan

Rashid, Adil

England

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Shakil, Saud

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Brook, Harry

England

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

van der Dussen, Rassie

South Africa

Bavuma, Temba

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Buttler, Jos

England

Wood, Mark

England

Duckett, Ben

England

Salt, Phil

England

Archer, Jofra

England

Ahmed, Rehan

England

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Shami, Mohammed

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Gill, Shubman

India

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Mahmood, Saqib

England

Atkinson, Gus

England

Cummins, Pat

Australia

Jaiswal, Yashasvi

India

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Dwarshuis, Ben

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Klaasen, Heinrich

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Hardie, Aaron

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Root, Joe

England

Short, Matt

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Carse, Brydon

England

Rana, Nahid

Bangladesh

Banton, Tom

England

Bethell, Jacob Graham

England

Hossain, Rishad

Bangladesh

Singh, Arshdeep

India

Chakravarthy, Varun

India

Rana, Harshit

India

Thakur, Yash

India

Livingstone, Liam

England

Overton, Jamie

England

Smith, Jamie Luke

England

Imam-ul-Haq

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Bumrah, Jasprit

India

Zadran, Naveed

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Pant, Rishabh

India

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Alikhil, Ikram

Afghanistan

Maliks, Farid

Afghanistan