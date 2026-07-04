Follow us
de Zorzi, Tony
South Africa
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Shamsi, Tabraiz
Tahir, Tayyab
Pakistan
Rashid, Adil
England
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Khan, Usman
Shah, Khushdil
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Jamieson, Kyle
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
Shakil, Saud
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Zaman, Fakhar
Ghulam, Kamran
Khan, Rashid
Afghanistan
Brook, Harry
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Azam, Babar
Omarzai, Azmatullah
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
O'Rourke, William
Young, Will
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Ahmed, Nasum
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Buttler, Jos
Wood, Mark
Duckett, Ben
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ahmed, Rehan
Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Shami, Mohammed
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Gill, Shubman
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Ellis, Nathan
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Rahim, Mushfiqur
Mahmudullah, Mohammad
Mahmood, Saqib
Atkinson, Gus
Cummins, Pat
Jaiswal, Yashasvi
Ali, Jaker
Sakib, Tanzim Hasan
Sarkar, Soumya
Hossain Emon, Parvez
Hasan, Tanzid
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Sears, Ben
Dwarshuis, Ben
Hazlewood, Josh
Sangha, Tanveer
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Nortje, Anrich
Hardie, Aaron
Connolly, Cooper
Johnson, Spencer
Root, Joe
Short, Matt
Fraser-McGurk, Jake
Carse, Brydon
Rana, Nahid
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Hossain, Rishad
Singh, Arshdeep
Chakravarthy, Varun
Rana, Harshit
Thakur, Yash
Livingstone, Liam
Overton, Jamie
Smith, Jamie Luke
Imam-ul-Haq
Agha, Salman Ali
Shahidi, Hashmatullah
Shah, Rahmat
Ghazanfar, Allah Mohammad
Bumrah, Jasprit
Zadran, Naveed
Kharote, Nangeyalia
Pant, Rishabh
Hridoy, Towhid
Alikhil, Ikram
Maliks, Farid